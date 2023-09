La Coalition santé Laurentides s’inquiète du sort des hôpitaux de sa région

L’annonce de l’agrandissement de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont fait bien des heureux. Mais elle en inquiète certains. La Coalition santé Laurentides craint qu’en raison de ce grand projet, le gouvernement québécois ne retarde encore la rénovation et la modernisation des hôpitaux de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache.

Lors de la conférence de presse concernant l’hôpital Maisonneuve-Rosemont lundi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a souligné que la population d’autres régions, notamment des Laurentides, pourrait bénéficier du centre hospitalier nouvellement rénové dans l’est de Montréal.

La Coalition santé Laurentides se dit « très préoccupée » par les propos du ministre. « Quand on voit cette annonce, qu’on dit que ça va servir pour les Laurentides, est-ce que ce n’est pas une porte de sortie pour éloigner encore dans le temps les investissements nécessaires dans les Laurentides ? » demande Marc L’Heureux, président du regroupement, formé notamment d’élus, de médecins et d’usagers.

« Est-ce qu’ils veulent changer la façon de faire, diminuer les investissements éventuellement dans les Laurentides ? poursuit-il. C’est un peu inquiétant. »

Médecine de corridor

La Coalition santé Laurentides réclame depuis trois ans « un financement équitable » pour sa région en matière de soins de santé. Elle martèle que la population laurentienne a doublé depuis 30 ans et que les centres hospitaliers n’ont pas été adaptés en conséquence. Des soignants dénoncent la médecine de corridor qui s’y pratique. Les urgences de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache débordent régulièrement.

« On sait que Maisonneuve-Rosemont a des besoins, mais je pense que les Laurentides ont été un peu l’enfant pauvre dans les dernières années, malgré des besoins très criants de la population », dit Karine Plouffe, urgentologue et co-cheffe de l’urgence de Saint-Eustache.

L’urgence de son hôpital accueille davantage de patients qu’avant la pandémie de COVID-19. « Notre permis du ministère est de 32 civières, indique-t-elle. Dans les dernières semaines, on est quotidiennement autour de 60 patients sur civière. »

Québec a accepté en juillet dernier le « dossier d’opportunité » pour le projet de modernisation de l’Hôpital de Saint-Eustache. Une nouvelle urgence sera aménagée lors de la première phase. « On parle que ça va peut-être se réaliser en 2029, dit la Dre Plouffe. Ça m’apparaît vraiment très loin malheureusement. »

La Coalition santé Laurentides dénonce le fait que « contrairement à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, les phases 1 des projets de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache ont dû être amputées de façon significative en raison de la hausse des coûts de réalisation des projets et de leur report de deux ans ».

« On nous a demandé de diminuer la portée des travaux pour rester dans l’enveloppe budgétaire prévue en 2018-2019, précise Marc L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides. Et on n’a pas d’indication, en ce moment, que des fonds seront alloués à la phase 2. »

Interpellé à ce sujet, le cabinet du ministre de la Santé indique que Christian Dubé est « très sensible à la situation particulière de la région des Laurentides ». « Il a régulièrement des discussions avec ses collègues députés de la région, en plus d’avoir rencontré à quelques reprises la Coalition santé Laurentides, indique-t-on. Nous savons que ça prendra une 2e phase dans le cadre de deux projets hospitaliers de la région. Il s’agit de dossiers prioritaires et nous poursuivons les discussions afin de les faire avancer. »

Quant aux patients des Laurentides qui pourraient fréquenter les nouvelles installations de Maisonneuve-Rosemont, le cabinet rappelle que l’hôpital montréalais offre « un grand nombre de spécialités » qui ne se retrouvent « pas ailleurs ». « Plus de 25 % de la clientèle de [l’hôpital de Maisonneuve-Rosemont] provient de l’extérieur de Montréal, tandis que ce taux augmente à 40 % en ophtalmologie, par exemple », ajoute-t-on.