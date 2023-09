Santé Canada approuve la mise à jour du vaccin de Moderna contre la COVID-19

Santé Canada a autorisé l’utilisation du vaccin Spikevax actualisé de Moderna contre la COVID-19 pour tous les Canadiens âgés de six mois et plus.

Ce nouveau vaccin cible le sous-variant XBB.1.5 du coronavirus responsable de la COVID-19.

La décision, publiée mardi matin sur le site Web de Santé Canada, indique que le vaccin peut être administré en une seule dose à toute personne de cinq ans et plus.

Pour les enfants âgés de six mois à quatre ans, une dose est recommandée pour ceux qui avaient déjà été vaccinés contre la COVID-19. Ceux qui n’avaient pas déjà été vaccinés devraient recevoir deux doses.

Lorsque Moderna a soumis sa demande d’approbation pour le vaccin, en juin, la pharmaceutique a déclaré qu’elle prévoyait avoir des produits disponibles pour le Canada cet automne.

Plus de détails suivront.