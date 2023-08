Nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 en octobre

Le gouvernement québécois lancera une campagne de vaccination contre la COVID-19 dès qu’un nouveau vaccin sera disponible au Québec en octobre. Une dose supplémentaire est recommandée cet automne aux personnes vulnérables ou à risque, telles que les 60 ans et plus, les résidents en CHSLD ou en résidences pour aînés ainsi que les personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique.

« Cette dose supplémentaire de vaccin contre la COVID-19 est particulièrement importante pour les personnes faisant partie des groupes à haut risque et qui n’ont jamais eu la COVID-19 », souligne le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un communiqué émis mercredi.

Québec précise que « le nouveau vaccin sera offert en priorité aux personnes vulnérables, mais sera également disponible à la population qui souhaite s’en prémunir dans les centres de vaccination et de dépistage, ainsi que dans les pharmacies communautaires ». Un intervalle minimal de six mois depuis la dernière dose est conseillé.

Cette décision gouvernementale s’appuie sur les recommandations du Comité d’immunisation du Québec (CIQ) et du directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau.

Selon la présidente du CIQ, la Dre Caroline Quach-Thanh, les 60 ans et plus ont tout intérêt à obtenir une dose supplémentaire, surtout s’ils n’ont jamais été infectés par le virus. « L’immunité la plus protectrice en termes de complications et de décès, c’est l’immunité hybride, c’est-à-dire une combination de vaccination et d’infection, explique-t-elle. Quand on regarde les données récentes, on voit que les personnes qui ont au-delà de 60 ans ont été moins exposées au virus. C’est le groupe qui a eu le moins d’infections et, en plus, c’est le groupe qui est le plus à risque d’avoir des complications. »

Le MSSS indique qu’un nouveau vaccin, adapté aux plus récents variants, est « en cours d’approbation auprès de Santé Canada ». Moderna et Pfizer ont en effet entrepris des démarches auprès de Santé Canada afin de faire approuver un nouveau vaccin contre la COVID-19, qui ciblera le XBB.1.5, un sous-variant d’Omicron maintenant prédominant au Québec. En juillet, les firmes pharmaceutiques se disaient incapables de fournir la date exacte de distribution du produit.

D’autres détails suivront.

Population visée par la campagne Personnes résidant en CHSLD, en résidence privée pour aînés ou dans un milieu collectif avec une proportion élevée de personnes âgées et vulnérables ;

personnes de 60 ans et plus ;

personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique ;-

femmes enceintes ;

travailleurs de la santé ;

adultes vivant en région éloignée ou isolée.