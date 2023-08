Le rythme des négociations entre le gouvernement et la FIQ s’accélère

Au terme d’une rencontre attendue entre la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et le gouvernement du Québec, un constat semble clair : la cadence des négociations va s’accélérer au cours des prochaines semaines.

« Nous avons eu cet engagement-là que les travaux allaient être à la hauteur des attentes des professionnelles en soins face à leurs conditions de travail », a déclaré la présidente de la FIQ, Julie Bouchard, au terme de sa rencontre avec le premier ministre, François Legault, et la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel. Elle a confirmé que les travaux pour le renouvellement de la convention collective des membres de la FIQ allaient s’accélérer « de manière importante » dans les prochaines semaines.

Mme LeBel paraissait elle aussi satisfaite de cette rencontre, qu’elle a qualifiée en point de presse de « très cordiale ». « Ce que je retiens de la rencontre d’aujourd’hui, c’est leur volonté, à la FIQ et au gouvernement, d’accélérer les processus [de négociation] », a-t-elle lancé. Elle s’est aussi réjouie d’avoir senti « une certaine ouverture » chez la FIQ.

La rencontre s’est tenue alors que les négociations entre les syndicats du secteur public et le gouvernement battent leur plein depuis des mois, sans arriver à un aboutissement. En l’absence d’une entente pour le renouvellement des conventions collectives, les syndicats n’excluent pas la possibilité d’une grève.

La ministre LeBel n’a pas voulu s’avancer sur la possibilité d’une entrée en grève des 80 000 membres de la FIQ, qui sont des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques. « Ça leur appartient, les moyens de pression », a-t-elle commenté.

Julie Bouchard, présidente de la FIQ, n’exclut pas cette possibilité. « Tous les moyens de pression sont vraiment considérés », a-t-elle confirmé d’une voix ferme. « S’il faut se rendre jusqu’à l’ultime moyen de pression, et bien, nous le ferons. »

Plus tôt dans l’été, le Tribunal administratif du Travail a rendu des décisions à propos des services essentiels à maintenir advenant une grève de la FIQ. Les services d’urgence et de soins intensifs devraient être intégralement maintenus.

Sonia Lebel a cependant fait état d’avancées dans le dialogue au cours de la rencontre. « On a été capable de convenir avec la FIQ que les solutions à très court terme qui demandent l’ajout de personnel ne sont pas des solutions qui sont malheureusement viables. »

Quelques critiques

Bien que visiblement satisfaites de leur rencontre, Mmes Lebel et Bouchard ont aussi fait mention de points plus sensibles entre le syndicat et le gouvernement.

Questionnée à savoir quels enjeux causaient des blocages dans les négociations, Mme Bouchard a déclaré : « C’est pas une question de qu’est-ce qui bloque, c’est une question qu’il n’y a rien qui avance ! » Elle se dit prête à s’asseoir à la table de négociations « deux, trois, quatre jours par semaine » si nécessaire.

Sonia LeBel a pour sa part mentionné qu’elle espérait entretenir une approche « un peu plus positive » avec la FIQ pour « inciter des gens » à venir travailler en santé. « On a convenu qu’il est important pour nos infirmières, pour les gens du réseau de la santé, de leur donner une perspective d’amélioration des conditions de travail, de leur charge de travail, d’une meilleure conciliation travail-famille, même si elle n’est pas immédiate […]. »

Dans le cadre des négociations, la FIQ ne fait pas partie du front commun intersyndical. Ce dernier regroupe plus de 400 000 membres et comprend notamment la Confédération des Syndicats nationaux et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.