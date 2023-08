Éclosion d’hépatite A à l’Auberge Chez Jean à Montréal

Plusieurs dizaines de personnes pourraient avoir été exposées à l’hépatite A, une infection causée par un virus qui s’attaque au foie, à l’Auberge Chez Jean à Montréal entre le 29 juillet et le 18 août 2023. La Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal demande aux gens qui y ont séjourné durant cette période de se faire vacciner contre l’hépatite A, à moins qu’ils ne l’aient déjà été. L’établissement touristique est fermé jusqu’à nouvel ordre.

« Vu le nombre élevé de contacts potentiels au virus, la DRSP de Montréal peine à retrouver toutes les personnes potentiellement exposées dans le cadre de son enquête épidémiologique », explique-t-on dans un communiqué émis vendredi après-midi.

La Santé publique recommande aux personnes non-vaccinées contre l’hépatite A et dont le séjour à l’Auberge Chez Jean s’est terminé il y a 15 jours ou moins de se faire vacciner pour réduire les risques de développer la maladie. Le vaccin gratuit est offert au site de vaccination Berri-Centre-Sud.

Les autorités conseillent aux gens qui ont séjourné à l’hôtel de surveiller leurs symptômes durant les 50 jours suivant leur départ de l’auberge. La maladie se manifeste habituellement par de la fièvre, un malaise général, de la fatigue, une perte d’appétit, des nausées, des vomissements et un inconfort abdominal. L’infection peut aussi causer une jaunisse (peau jaune et blanc des yeux jaune), une urine foncée (couleur brun foncé) et des selles pâles.

L’hépatite A peut se transmettre par ingestion (le virus peut être présent dans l’eau, des aliments ou des boissons), au contact d’objets contaminés (ex. : jouets, robinets, ustensiles, etc.) ou lors de relations sexuelles avec une personne infectée. Les personnes atteintes d’hépatite A qui ne présentent pas de symptômes demeurent contagieux.

En date du 31 juillet 2023, 13 cas d’hépatite A avaient été déclarés à la DRSP de Montréal depuis le début de l’année.

Risques pour les aînés et personnes immunodéprimées

La DRSP de Montréal indique que « la plupart des enfants d’âge préscolaire n’ont pas de symptômes ou présentent une maladie bénigne ». La guérison survient « généralement en moins de 2 mois sans complications ni séquelles », ajoute-t-on. « Cependant, les personnes âgées, les personnes atteintes d’une maladie du foie chronique et les personnes immunodéprimées peuvent développer une insuffisance du foie aiguë nécessitant parfois une greffe du foie ou entraînant la mort », signale-t-on.

Dans un message sur sa page Facebook, la direction de l’Auberge Chez Jean indique que l’établissement sera fermé jusqu’à nouvel ordre. « Nous avons à coeur la santé de notre clientèle, nous mettons tout en oeuvre pour appliquer scrupuleusement les recommandations sanitaires et mesures barrières émises du gouvernement de la santé publique », écrit-on.