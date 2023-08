Pessimisme à l’égard du système de santé

Les Canadiens sont pessimistes à l’égard de leur système de santé. Plus des deux tiers d’entre eux croient que l’état de celui-ci ne s’améliorera pas au cours des deux prochaines années, selon un récent sondage mené auprès de 5010 Canadiens par l’Institut Angus Reid et commandé par l’Association médicale canadienne (AMC).

D’après ce coup de sonde, seulement 26 % des Canadiens considèrent que le système de santé est « en excellent ou très bon état », contre 48 % en 2015.

« Les Canadiens sont insatisfaits », estime le Dr Jean-Joseph Condé, porte-parole de l’AMC et membre du conseil d’administration de l’association. « Il faut vraiment que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent de concert à améliorer le système de santé. Sinon, on s’en va vers une catastrophe. On est très inquiets. »

26 % C’est la proportion des Canadiens qui considèrent que le système de santé est « en excellent ou très bon état ». En 2015, ce chiffre était de 48 %.

Au Québec, le quart des personnes sondées affirme ne pas avoir de médecin de famille et un autre quart dit avoir de la difficulté à obtenir un rendez-vous avec celui qu’elles ont. Au Canada, 19 % des répondants indiquent être sans médecin de famille, et 29 % peinent à voir le leur.

Ces résultats ne surprennent pas le Dr Condé, qui pratique à Val-d’Or. « Il y a une pénurie de personnel. Le réseau doit traiter une population vieillissante avec plus de comorbidités, qui nécessitent des soins plus complexes. On se retrouve avec une augmentation des besoins en soins et une réduction de l’offre de services », explique-t-il.

Selon le sondage, les Canadiens ont pour principales priorités de santé un accès aux urgences 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, des délais plus courts pour subir une chirurgie et une liste d’attente moins longue pour obtenir un médecin de famille.

Former et trouver du personnel

L’AMC presse les gouvernements de former davantage de travailleurs de la santé et de mettre en place des mesures pour recruter et retenir des professionnels dans le système public. Il faut aussi « essayer de retarder les départs à la retraite », pense le Dr Condé. « Pour ça, qu’est-ce que ça prend ? Il faut améliorer la qualité de vie au travail. Il faut que le personnel soignant puisse s’épanouir dans les établissements. »

Il rappelle que les médecins passent 10 heures par semaine à remplir de « la paperasse », du temps qu’ils pourraient consacrer aux patients. « Il va falloir arrêter les fax et les papiers, ajoute le Dr Condé. Il va falloir qu’on soit informatisé à 100 %. »

Questionné au sujet de la réforme du ministre Christian Dubé, le Dr Condé répond que le gouvernement québécois doit faire attention aux « irritants ». « Notre bien le plus précieux, dans le réseau de la santé, ce sont nos ressources humaines », dit-il. « Pour que le plan soit un succès, il faut éviter que ce plan provoque des irritants qui pourraient pousser le personnel de la santé vers la retraite ou le privé. »