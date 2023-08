Quand le CO₂ devient-il dangereux pour la santé ?

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

À partir de quelle concentration le CO 2 devient-il un polluant affectant directement la santé humaine ?

L’augmentation constante de la concentration de dioxyde de carbone dans l’air est nuisible à notre planète et est grandement responsable du réchauffement climatique. Mais à partir de quelle concentration le CO 2 ambiant nuit-il directement au corps humain ?

D’abord, il faut noter que le CO 2 n’est pas un poison en soi. C’est un sous-produit de notre métabolisme ainsi qu’un gaz qui est fortement impliqué dans l’activité biologique de la faune et de la flore terrestres.

Le métabolisme humain génère du CO 2 . Les cellules produisent ce gaz, qui passe ensuite par les vaisseaux sanguins pour atteindre les poumons. Par la suite, l’expiration nous permet de l’évacuer dans l’air ambiant.

Effet sur la santé

À l’extérieur, la concentration de CO 2 s’élève à environ 400 parties par million (ppm), soit 0,4 % de l’air ambiant. Dans les grands centres urbains, où on retrouve de nombreuses sources d’émissions, elle peut monter jusqu’à 500 ou 600 ppm.

À l’intérieur des bâtiments, ce sont les humains qui produisent du CO 2 . Un système d’aération défectueux, une salle bondée ou la fumée du tabac peuvent mener à des concentrations très élevées et donc avoir un effet néfaste sur la santé.

De 1000 à 1500 ppm, un sentiment d’inconfort commence à se faire sentir. La capacité à se concentrer diminue et la sensation de fatigue s’amplifie.

Une étude de la revue scientifique Environmental Health Perspectives a comparé la performance cognitive de participants exposés à différentes concentrations ambiantes de CO 2 . Les tests ont d’abord été effectués dans une pièce bien ventilée où la concentration en dioxyde de carbone était de 600 ppm. Ensuite, les participants ont refait les mêmes exercices dans des pièces où le CO 2 ambiant était à 1000 ppm, puis encore une fois dans une pièce à 2500 ppm.

À 1000 ppm, les performances cognitives se sont significativement détériorées pour six des neuf exercices. À 2500 ppm, la diminution de la performance est dite « substantielle » dans sept des neuf activités. Les exercices évaluant la capacité d’initiative et l’élaboration de stratégies de base ont atteint un niveau jugé « dysfonctionnel ». Bref, à partir de 1000 ppm, les aptitudes cognitives s’amoindrissent.

Pour donner une idée de l’exposition au CO 2 dans la vie quotidienne, au Québec, en février 2022, 22 % des salles de classe étudiées par le gouvernement québécois affichaient une concentration moyenne de CO 2 qui se situait entre 1000 et 1500 ppm, et 3,5 % des classes recensées dépassaient le seuil des 1500 ppm.

De 2500 à 5000 ppm, il est possible de ressentir des maux de tête, de l’épuisement et de la somnolence. Les activités cérébrales demandent plus d’effort, selon les études répertoriées dans la publication des lignes directrices canadiennes sur la qualité de l’air intérieur résidentiel.

Une exposition à 5000 ppm durant huit heures est la limite permise par le règlement sur la santé et la sécurité du travail au Québec.

Des concentrations au-delà de 5000 ppm sont rares et dépassent également les limites de plusieurs législations, dont celles de la France et des États-Unis. Des maux de tête sévères risquent d’affecter quiconque s’expose à des concentrations aussi élevées.

Au-delà de 40 000 ppm, l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail des États-Unis (NIOSH) détermine que toute salle est dangereuse pour la vie et quiconque s’y expose durant plus de 30 minutes risque de s’évanouir. À 70 000 ppm, il ne faudra que quelques minutes pour tomber dans les pommes, alors qu’à 100 000 ppm, votre vie est en danger immédiat, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Émission carbone et écologie

Même si les émissions de CO 2 devaient continuer allègrement, il est peu probable que l’air que nous respirons à l’extérieur atteigne un jour un niveau dangereux pour la santé. Le cas échéant, les problèmes environnementaux auraient déjà causé des ravages bien plus préoccupants, a expliqué l’écologiste Richard Norby au magazine Scientific American en 2018.

La hausse du niveau de CO 2 dans l’atmosphère n’aura donc vraisemblablement pas d’effet direct sur notre santé. En revanche, le réchauffement planétaire et la crise écologique qui s’ensuit, oui.