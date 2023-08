Une publicité de soins au privé dans un GMF de Québec

« Les longues attentes vous ennuient ? Pensez à la médecine privée de la Cité médicale. Des disponibilités vous sont offertes très rapidement. » La publicité défile en boucle sur l’écran de la salle d’attente du GMF de la Cité médicale de Sainte-Foy. Des citoyens qui reçoivent des soins couverts par le régime public dans cette clinique dénoncent la pratique.

La Cité médicale ne s’en cache pas : elle offre des services de médecine publique et privée « sous un même toit », écrit-elle sur son site Internet. Dans ses cliniques de Sainte-Foy et de Charlesbourg, des patients sont suivis par des médecins de famille qui exercent en groupe de médecine de famille (GMF), et d’autres payent, au privé, pour recevoir des soins de médecins « non participants » à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Roger Bertrand, un patient pris en charge par le GMF de la Cité médicale de Sainte-Foy, trouve « scandaleux » que la clinique fasse la promotion de ses services privés auprès des patients du réseau public. « C’est probablement légal, mais sur le plan éthique, je trouve que c’est très discutable, dit l’homme de 76 ans. On est en train de dispenser un service qui est couvert par le régime public et on en profite pour faire la promotion de sa propre petite business. Je trouve que c’est pas correct. »

Roger Bertrand a déposé une plainte au CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui lui a répondu qu’il ne pouvait l’examiner, la Cité médicale n’étant « pas sous sa juridiction ». Il a signalé la situation à la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, ainsi qu’aux députés membres de la Commission de la santé et des services sociaux. Il a également lancé une pétition en ligne.

Le patient a entrepris ces démarches à titre de citoyen. Un citoyen avisé : l’ancien député péquiste dans Portneuf a été président de l’Assemblée nationale et ministre délégué à la Santé, aux Services sociaux, à la Protection de la jeunesse et à la Prévention dans le cabinet de Bernard Landry.

Il espère que les élus adopteront, « s’ils le jugent approprié, une disposition sur le plan législatif qui défendrait ce genre de pratique ». « Ou bien simplement, sur le plan administratif, qu’il y ait une directive du ministère [de la Santé] qui demande aux cliniques privées de s’abstenir de telles pratiques », ajoute-t-il.

Réaction de la Cité médicale

Joint par Le Devoir, le directeur médical de la Cité médicale de Sainte-Foy, le Dr Michel Lafrenière, indique qu’il a demandé à son personnel que des vérifications soient effectuées pour savoir si cette promotion est bel et bien diffusée sur les écrans du GMF. « Je me souviens que c’était une publicité qui avait déjà été proposée, mais je ne pensais pas qu’elle était sur les télévisions. Si elle l’est, elle va être retirée. Ça, c’est bien clair. Ce n’est pas la bonne place pour faire de la publicité. »

Le Dr Lafrenière assure que le GMF et la clinique privée sont « deux départements totalement différents », qui ont « leur propre clientèle » et qui demeurent étanches. « On ne fait pas à la fois du privé et du public. Les médecins qui font du privé ne font que du privé. Il y a une loi très stricte qui empêche les médecins de faire les deux. Il n’y a personne à la clinique qui joue à droite et à gauche », soutient-il.

Il précise qu’une cinquantaine de médecins exercent dans les GMF de Sainte-Foy et de Charlesbourg, et cinq au privé.

Interpellé au sujet de cette publicité diffusée dans un GMF, le ministère de la Santé et des Services sociaux répond qu’il « ne réglemente pas le contenu affiché par les GMF, qui sont des cliniques privées où pratiquent des médecins participants à la RAMQ ». « Cette situation peut cependant soulever un questionnement éthique et déontologique », écrit-on dans un courriel.

Malaise

Nicole Quintal, une patiente de Québec, éprouve un malaise devant cette cohabitation du public et du privé à la Cité médicale. « Ce sont les mêmes locaux. Tu as le comptoir pour le public bien ordinaire ; tu continues plus loin et tu arrives avec le beau tapis et la belle porte vitrée, et là, c’est le privé, avec de beaux fauteuils », décrit-elle.

Mme Quintal n’a eu recours qu’une seule fois aux services privés de la clinique de Sainte-Foy, pour un problème de genou. « J’étais désespérée », dit la femme de 67 ans. Prise en charge par un GMF de Québec (qui n’est pas la Cité médicale), elle doit passer par la ligne téléphonique du guichet d’accès à la première ligne (GAP) pour obtenir un rendez-vous médical. « L’attente au 811 [option] 3 était interminable », soutient-elle.

Elle affirme avoir passé outre ses « principes » lors de cette première expérience au privé. « Je me dis qu’on paye déjà pour ce service de santé là, qu’ils ne sont pas capables de nous donner, et moi, parce que j’ai les sous pour m’offrir ce rendez-vous, je passe devant les gens, et moi, j’ai le beau fauteuil où il n’y a personne. C’est d’une tristesse. »

Roger Bertrand souligne avoir eu accès à trois reprises à un médecin du GMF de la Cité médicale de Sainte-Foy en passant par le GAP. « Je n’ai aucune plainte relativement aux services reçus, spécifie-t-il. C’est juste qu’on est exposés à la publicité [du privé] au moment où on s’assoit et on attend pour avoir le service. Et ça, j’ai beaucoup de difficulté à accepter ça, parce qu’il y a une érosion systématique du système de santé public depuis maintenant plusieurs années. »

Il croit que cette érosion s’accélérera avec le projet de loi 15, qui vise à rendre le système de santé et de services sociaux « plus efficace ». Il a d’ailleurs déposé un mémoire à la Commission de la santé et des services sociaux lors des consultations sur le projet de loi.

« Si, dans toutes les cliniques privées qui prendraient de l’expansion, on se mettait à faire de la publicité semblable, comment pourrions-nous nous plaindre qu’il y ait des médecins, omnipraticiens notamment, qui décident d’aller pratiquer dans ces endroits-là ? » demande-t-il.

Avec François Carabin