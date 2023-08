Comment lutter contre le GHB?

Au mois de mars, de jeunes femmes ont dénoncé publiquement des intoxications involontaires au GHB dont elles ont été victimes à Montréal. Quelques mois plus tard, le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel lançait un plan d’action comprenant 11 mesures pour lutter contre le fléau. Des intervenants sondés par Le Devoir croient que Québec pourrait aller encore plus loin.

À travers son plan d’action, le ministre souhaite notamment « définir et faire connaître la trajectoire de détection et de signalement » pour les victimes présumées qui n’ont pas subi d’agression sexuelle et qui souhaitent se soumettre au dépistage. Au Québec, à l’heure actuelle, le recours à un test de détection du GHB chez les personnes n’ayant pas été agressées sexuellement demeure marginal (voir texte en une).

Le ministre prévoit aussi « sensibiliser le gouvernement fédéral à l’importance de mettre en place un mécanisme d’homologation » pour les tests rapides de détection du GHB, dont la fiabilité est contestée.

Le ministre a décliné notre demande d’entrevue. Dans une déclaration transmise par courriel, son attachée de presse, Roxanne Bourque, écrit que ces 11 mesures vont « contribuer à mobiliser la société pour contrer les actes de soumission chimique et pour prendre en charge les victimes ».

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, qui a cosigné une lettre ouverte sur le sujet au mois de mars, croit que l’accessibilité des tests doit être mise au coeur de la stratégie gouvernementale de lutte contre le GHB. « J’interpelle le gouvernement pour qu’il mette les énergies nécessaires à développer un test accessible partout au Québec, et ainsi permette aux femmes intoxiquées d’avoir une preuve pour être prises au sérieux par la police », souligne-t-elle en entrevue au Devoir.

Au mois d’avril, le ministre Bonnardel avait annoncé la campagne Check ton verre. Le projet pilote, mené en partenariat avec le Service de police de la Ville de Montréal et Éduc’alcool, consiste à distribuer des protège-verres dans des bars montréalais afin d’empêcher les esprits mal intentionnés d’y verser de la drogue. Mme Massé avait condamné le nom, qui mettait à son sens « toute la responsabilité sur les victimes ».

D’autres mesures possibles

Les intervenants sondés par Le Devoir ont des visions différentes des meilleures manières de lutter contre les intoxications involontaires au GHB.

Mme Massé insiste d’abord sur l’accessibilité des tests, mais aussi sur la formation des corps policiers et du personnel des bars. « Un autre bout que le gouvernement peut faire, c’est toute la question de la formation, pour que les employés soient capables de bien accompagner [les victimes]. »

Le père de famille Dominic Vézina, dont la fille Aïcha croit avoir été droguée au GHB en 2019, irait encore plus loin. « À la limite, si tu veux t’assurer qu’il n’y a pas de consommation de drogue dans les bars, il y a sûrement moyen de faire vider les poches des gens. C’est quoi, la complexité ? » Il dénonce le fait qu’on « fouille souvent les sacoches des filles, mais les gars, on ne leur demande pas de vider leurs poches ».

Sa fille Aïcha croit elle aussi que les gestionnaires de bars ont un rôle à jouer. « Nous offrir des couvre-verres, ce serait la base », lance-t-elle.

Mais si les intoxications au GHB étaient moins courantes que ce que laissent croire les dénonciations chocs dans les médias et sur les réseaux sociaux ? « Il y a comme une croyance populaire un petit peu, je dirais, qui surestime la prévalence du GHB comme drogue », affirme le biochimiste au Centre de toxicologie du Québec Nicolas Caron.

Il croit que la meilleure pratique lorsqu’une personne est intoxiquée involontairement est la réalisation d’un « bilan toxicologique complet » en centre hospitalier. « La personne qui est intoxiquée est celle qui a le moins d’information sur ce qui est arrivé », maintient-il.

Aïcha Gascon-Vézina, elle, est plus vigilante que jamais. D’autant plus que trois semaines avant de vivre elle-même une intoxication présumée au GHB, elle a assisté à une scène semblable en voyant son amie s’écrouler sur la piste de danse d’une boîte de nuit de la rue Sainte-Catherine. Pourtant, elle n’avait consommé que peu d’alcool.

« Je crois que je vais retrouver le plaisir de sortir dans les bars, lance la jeune femme. Mais toujours avec plus de vigilance. »