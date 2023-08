Que sait-on sur le sous-variant Éris du virus de la COVID-19?

Un nouveau sous-variant du coronavirus, baptisé Éris — le nom de la déesse grecque de la discorde —, semble vouloir semer la pagaille au Québec à quelques semaines de la rentrée. Faut-il s’inquiéter de ce nouvel intrus ? Portrait d’un sous-variant en pleine ascension, mais qui ne pose qu’un faible risque pour la santé jusqu’à maintenant.

Qu’est-ce que le sous-variant EG.5 ?

Issu du variant Omicron, le sous-variant EG.5 a d’abord fait son apparition sur le radar de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 17 février dernier. Cinq mois plus tard, celle-ci le déclarait « sous surveillance », pour finalement le classer cette semaine comme un « variant d’intérêt » en raison de sa grande prévalence et de sa capacité à déjouer les défenses immunitaires.

Pour l’instant, toutefois, rien n’indique que ce sous-variant, surnommé Éris, provoque des symptômes plus sévères que les autres sous-variants issus d’Omicron. « Les informations disponibles n’indiquent pas qu’EG.5 pose un risque de santé publique plus important que les autres sous-variants du SRAS-CoV-2 qui circulent présentement », précisait mercredi l’OMS dans un communiqué.

20 % Il s’agit de la proportion de cas de COVID-19 répertoriés au Québec qui sont associés au sous-variant Éris, selon l’INSPQ.

Où se répand le plus rapidement Éris ?

Pour l’instant, 51 pays ont rapporté au total 7354 cas de COVID-19 associés au sous-variant Éris. En date du 7 août, la Chine comptait à elle seule près du tiers des cas associés à Éris dans le monde, soit 2273. Suivaient les États-Unis avec 1356 cas, la Corée du Sud avec 1040 cas, le Japon avec 814 cas et le Canada avec 392 cas, soit 5,3 % des séquences d’Éris compilées par l’OMS.

Bien que la gravité des infections provoquées par Éris ne semble pas pire que pour les autres sous-variants d’Omicron, l’OMS garde EG.5 à l’oeil en raison de sa propagation rapide sur la planète. Seulement entre fin juin et fin juillet, la proportion de cas de COVID-19 dus au nouveau venu est passée de 7,6 % à 17,4 % dans le monde.

Au Québec, ce sous-variant a fait son apparition à la fin du mois de mai, avant de connaître une importante augmentation en juillet. Selon l’Institut national de santé publique (INSPQ), Éris est aujourd’hui responsable d’environ 20 % des cas répertoriés dans la province. Dans la dernière semaine de juillet, le coronavirus avait infecté un peu plus de 100 personnes, selon les données de l’INSPQ.

Éris est sous « surveillance rehaussée » parce qu’« il pourrait bien remplacer la plupart des sous-variants circulant dans les prochaines semaines », précise Richard Daigle, de l’INSPQ, qui ajoute qu’« il n’y a pas de signal, pour l’instant, d’une virulence accrue de ce virus ».

Faut-il s’en inquiéter ?

Les chiffres cités précédemment paraissent minimes par rapport aux 770 millions de cas de COVID-19 répertoriés jusqu’à maintenant dans le monde. L’arrivée d’Éris au Canada ne devrait ainsi pas nous alarmer, souligne le virologue Benoît Barbeau.

« C’est un sous-variant qui démontre une capacité importante de se répandre et qui est en voie de devenir dominant aux États-Unis et au Royaume-Uni, explique-t-il. Par contre, nous ne devrions pas nécessairement nous inquiéter plus de ce sous-variant que des autres qui continuent de circuler. »

L’OMS constate que l’apparition d’Éris dans des pays comme la Corée et le Japon concorde avec une hausse des hospitalisations, mais elle refuse d’établir un lien entre les deux. « Aucune association n’a encore été faite entre ces hospitalisations et EG.5 », écrivait l’organisation en début de semaine.

Pourquoi le sous-variant Éris fait-il la manchette ?

La rapidité de propagation du sous-variant EG.5 est en voie de le rendre dominant dans certains pays, notamment aux États-Unis, et fait grimper le nombre de contaminations.

« Lorsque vous avez une flambée de cas, ce n’est jamais vraiment une bonne nouvelle, souligne encore le virologue Benoît Barbeau. Même si Omicron a encore l’avantage d’être un virus associé à des symptômes plus modérés que ceux de son prédécesseur, Delta, plus le nombre de personnes infectées est important, plus élevé est aussi le nombre d’hospitalisations. »

L’immunité fonctionne-t-elle encore ?

Si Éris parvient à mieux déjouer nos défenses immunitaires, « nous ne repartons pas à la case départ pour autant », assure le virologue. « Notre système a produit des anticorps pendant la pandémie et notre corps en a conservé la mémoire, explique l’expert. Nous avons en quelque sorte déjà éduqué notre système immunitaire à faire face au virus. »

Toutefois, rappelle Benoît Barbeau, les gens plus vulnérables, même vaccinés, ne sont pas pour autant exempts de complications. « Nos doses sont confrontées à un nouveau joueur qui a su s’adapter à ce que les gens possèdent comme défense, explique-t-il. Étant donné que nos vaccins sont moins bien positionnés face à ce nouveau sous-variant, des gens sont à risque d’éprouver des complications graves, particulièrement les gens déjà vulnérables. »

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), un organisme fédéral, a recommandé le mois dernier à tous les Canadiens d’obtenir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 adaptée aux nouveaux variants en circulation.