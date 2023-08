De nouveaux pouvoirs pour les infirmières praticiennes spécialisées

Les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) gagnent de nouveaux pouvoirs. Dès le 17 août, elles pourront prendre en charge les travailleurs victimes d’une lésion professionnelle et signer les formulaires de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui précisent le diagnostic et le plan de traitement de la blessure. Seuls les médecins pouvaient le faire auparavant.

Le gouvernement québécois vient d’adopter un règlement en ce sens. Celui-ci apparaît dans La Gazette officielle du Québec publiée mercredi. Pour l’Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ), il s’agit d’une victoire. « Pour nous, mais pour les patients aussi ! » dit sa présidente Christine Laliberté.

Le Québec compte plus de 1300 IPS, selon l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Christine Laliberté estime que les nouveaux pouvoirs qui sont accordés à ces professionnels permettront d’améliorer l’accès aux services de santé. À l’heure actuelle, les travailleurs blessés qui voient une IPS dans une clinique sans rendez-vous où aucun médecin n’est présent doivent être réorientés, déplore-t-elle. « Ça ne sera plus nécessaire », dit-elle.

Depuis deux ans et demi, les IPS peuvent diagnostiquer des maladies et faire des plans de traitement pour des maladies comme le diabète, l’hypertension, l’asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Elles peuvent aussi remplir et signer les formulaires de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) dans le cas d’indemnisation et de suivi de santé de conducteurs.

Elles ne pouvaient toutefois pas en faire autant dans le cas des dossiers de la CNESST. Les médecins devaient s’en charger. Or, ceux-ci se plaignent de crouler sous la paperasse. Selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, les tâches administratives occupent 20 à 25 % du temps de ses membres, temps qui pourrait être accordé à des patients, selon le syndicat.

Plus de cliniques d’IPS, promet Québec

Le gouvernement québécois mise notamment sur les IPS pour améliorer l’accès à la première ligne et désengorger les urgences. Depuis décembre 2022, il a ouvert six cliniques d’IPS à Montréal, Laval et Joliette. « On s’est engagé à en ouvrir 23 de plus, dit l’attaché de presse du ministre de la Santé Christian Dubé, Antoine De la Durantaye. Nous allons aussi poursuivre le travail avec l’ensemble des partenaires du réseau afin de décloisonner d’autres professions. »

À la fin mai, la ministre Sonia Lebel, qui est chargée de l’application du Code des professions et des lois constituant les ordres professionnels, a annoncé le lancement d’un « vaste chantier de modernisation » pour permettre, entre autres, « l’élargissement des pratiques professionnelles » dans le secteur de la santé. Des consultations doivent avoir lieu cet automne.