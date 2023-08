Pourquoi supporte-t-on plus ou moins bien la chaleur?

Sueur, rougeur, fatigue : la chaleur a de multiples effets sur notre corps. Mais pourquoi ces effets varient-ils d’un individu à l’autre ? Peut-on même s’habituer à des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents ? Le Devoir a interrogé un spécialiste à ce sujet, qui a isolé plusieurs facteurs pouvant influencer notre capacité à supporter plus ou moins bien de hautes températures.

Lorsqu’il est exposé à la chaleur, notre corps produit de la sueur — ce qui permet de le refroidir en s’évaporant. Le coeur se met aussi à battre plus vite, ce qui amène plus de sang à la surface de la peau — d’où la rougeur que cela peut entraîner. Ces deux réponses sont des mécanismes automatiques, appelés des « réponses physiologiques ».

« Nos réponses physiologiques dépendent de la quantité de chaleur que l’on produit et de celle que l’on gagne potentiellement de l’environnement », explique Daniel Gagnon. Ce physiologiste à l’Université de Montréal est un spécialiste des effets de la chaleur sur le corps. Il est aussi le coauteur d’une revue de littérature sur le sujet publiée en 2022 dans le journal American Physiological Society.

Une question de morphologie

Cette quantité de chaleur générée par le corps varie notamment selon la morphologie, précise-t-il. Le chercheur prend l’exemple de deux personnes marchant sur un tapis roulant, l’une pesant 50 kg et l’autre 100 kg. Cet exercice demandera à la seconde personne de porter une masse plus conséquente, donc nécessitera une plus grande énergie, ce qui va lui faire générer plus de chaleur.

Selon la forme physique d’une personne, la chaleur ainsi produite peut ensuite être évacuée plus ou moins bien par le corps. « Si l’on s’entraîne, on va être capables de faire des intensités d’exercice qui sont de plus en plus élevées, donc on va produire plus de chaleur », souligne Daniel Gagnon. Le chercheur ajoute cependant qu’un athlète est capable de mieux évacuer la chaleur du corps ; donc, bien qu’il produise plus de chaleur, il n’aura pas nécessairement plus chaud.

D’autres facteurs à prendreen compte

À ces différences s’ajoutent aussi des variations selon l’âge ou le sexe biologique, par exemple. Le chercheur explique notamment qu’en raison de sa très petite taille, les changements de température interne chez un bébé se font beaucoup plus rapidement que chez un adulte. « Avant l’âge de deux ans, les nourrissons ne vont pas vraiment transpirer, donc ils ne sont pas capables d’évacuer autant de chaleur que nous », dit-il. Même chose du côté des aînés : « Avec le vieillissement, on produit moins de sueur, on est donc moins capable d’en évacuer », soutient-il.

Les deux mécanismes de transpiration et d’accélération du rythme cardiaque qui permettent de refroidir le corps ont aussi différentes répercussions sur les individus, selon leur santé cardiaque et rénale. « Si le coeur n’est pas capable de soutenir ce travail additionnel, ça peut prédisposer à une crise cardiaque », prévient Daniel Gagnon. De même du côté des reins : les personnes qui ont une maladie rénale pourraient se retrouver déshydratées. D’ailleurs, « les déséquilibres électrolytiques et l’insuffisance rénale sont la cause numéro un des hospitalisations lors des périodes de chaleur », affirme-t-il.

Une réponse physiologiquequi varie

Le chercheur souligne cependant que deux personnes du même âge, du même sexe et dont la morphologie est similaire peuvent aussi transpirer ou peiner plus ou moins face à un même exercice.

Ces variations peuvent être dues à la façon dont nos récepteurs perçoivent la chaleur ambiante, à la manière dont notre cerveau interprète cette information. Cela peut aussi se jouer au niveau des vaisseaux sanguins ou des glandes qui produisent la transpiration. « C’est un peu un mélange de tout ça qui fait que la réponse peut varier », résume Daniel Gagnon.

Différents ressentis

Outre les différences physiques entre individus, le chercheur souligne aussi que deux personnes ne tolèrent pas toujours la chaleur de la même façon. « On peut avoir le même stimulus physiologique, mais deux personnes vont le percevoir complètement à l’opposé, dit-il. On le voit en laboratoire, quand on invite les gens à venir s’exposer à la chaleur. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent ça. On ne connaît pas vraiment la raison exacte de cela. »

Les athlètes, en particulier, ont une plus grande tolérance aux fortes températures internes. « Ils sont capables de tolérer des températures corporelles internes de 39, 40 °C, ce qui pour nous serait intolérable — c’est quasiment proche des coups de chaleur. Mais ces athlètes de très haut niveau sont probablement capables de supprimer les signaux qui leur disent “j’ai chaud, il faut que j’arrête”, parce qu’ils sont tellement motivés qu’ils vont être capables de se pousser à travers cela pour leurs performances », explique-t-il.

Une adaptation possible ?

Nos réactions et notre tolérance à la chaleur sont donc très variables d’un individu à l’autre. La bonne nouvelle, cependant, est que cette tolérance n’est pas gravée dans le marbre. « Si l’on est exposés à la chaleur sur une base régulière, on devient capables de s’adapter, et probablement qu’on la tolère mieux. Ça, c’est tout à fait démontré », affirme le chercheur.

Dans un contexte de bouleversement climatique, Daniel Gagnon se montre donc optimiste. « On va probablement devoir modifier nos comportements, nos habitudes de vie. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’on est capables de s’adapter et de tolérer la chaleur un petit peu plus », souligne-t-il.