Les produits de vapotage contenant de la saveur interdits dès le 31 octobre

La vente de produits de vapotage contenant de la saveur sera interdite à partir du 31 octobre au Québec.

Le gouvernement Legault confirme ainsi, mercredi, l’adoption d’un règlement évoqué au printemps dernier.

« Cette nouvelle réglementation concernant les produits de vapotage vise notamment à protéger les jeunes des effets néfastes et préoccupants du vapotage, explique le ministre de la Santé, Christian Dubé, dans un communiqué. C’est notre responsabilité et nous allons veiller à ce que ces substances deviennent moins attrayantes pour tous. »

Le gouvernement souligne que la consommation des jeunes du secondaire est à la hausse. En 2013, 4 % des jeunes rapportaient avoir vapoté dans les 30 derniers jours, selon l’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire. Cette proportion a progressé jusqu’à 21 % en 2019.

Les saveurs exerçaient un attrait sur les jeunes les poussant vers le vapotage, juge la porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, Flory Doucas. « Ce qui pique la curiosité des jeunes, ce qui crée l’engouement, c’est notamment les saveurs. C’est l’idée de pouvoir partager, essayer, multiplier la diversité des saveurs. Le vapotage chez les jeunes, c’est un phénomène qui est très social. On se partage les dispositifs, on se parle des différentes saveurs. »

Le règlement impose aussi une limite de 20 mg / ml à la concentration maximale en nicotine pour tous les produits de vapotage. Il restreint la capacité des réservoirs et des capsules à 2 ml et le volume maximal des contenants de recharge de liquides à vapoter à 30 ml. « Certains renseignements » sur les produits de vapotage et leur emballage devront aussi être inscrits.

La Société canadienne du cancer (SCC) qualifie le règlement « d’une avancée considérable pour protéger la santé des jeunes ». « Nous voulons éviter qu’une nouvelle génération devienne dépendante à la nicotine par le biais des cigarettes électroniques », réagit David Raynaud, gestionnaire principal, Défense de l’intérêt public à la SCC.

Du côté de l’industrie du vapotage, l’Association des représentants de l’industrie du vapotage accuse le gouvernement de recourir « à la pensée magique » et évoque « des conséquences catastrophiques ». « Même en abolissant les saveurs, les jeunes Québécois continueront de déjouer le système en se procurant des vapoteuses avec saveurs dans l’illégalité sur le marché noir ou en ligne avec des cartes prépayées », déplore le directeur et fondateur de l’association, Daniel Marien.

Mme Doucas croit, au contraire, que la réglementation aura un effet sur la consommation des jeunes, malgré le marché noir en ligne. Elle donne l’exemple des cigarillos aromatisés. « Québec avait été un précurseur là aussi. C’est juste quelques années plus tard que le fédéral a emboîté le pas, mais déjà dans la première année d’application, on avait vu une diminution de l’engouement des jeunes pour les petits cigarillos aromatisés. »

Outre le Québec, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Nunavut et le Territoire du Nord-Ouest ont aussi interdit la saveur dans les produits de vapotage. « C’est sûr qu’une réglementation pancanadienne serait plus efficace que les mesures provinciales, mais il faut commencer quelque part. »