Les blocs opératoires québécois accélèrent la cadence, mais...

Le plan de rattrapage des opérations chirurgicales présenté il y a deux mois et demi par le gouvernement québécois et la Fédération des médecins spécialistes du Québec commence à se déployer dans les hôpitaux de la province. Entre la mi-juin et la mi-juillet, le « niveau d’activités » chirurgicales a légèrement dépassé celui enregistré à la même période avant la pandémie, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Mais derrière cette statistique se cachent des réalités moins réjouissantes, signalent des médecins.

Le niveau moyen d’activités chirurgicales s’est élevé à 101 % dans les établissements de santé québécois entre le 17 juin et le 15 juillet, d’après des données obtenues auprès du MSSS. Pour déterminer ce taux, le ministère a comparé le nombre d’opérations réalisées dans une période donnée par rapport à celui enregistré à pareilles dates en 2018 et en 2019, soit avant la pandémie. Dans son calcul pour l’année en cours, Québec a inclus les interventions réalisées par les cliniques privées désignées, comme des centres médicaux spécialisés (CMS).

« Cela signifie qu’il se fait autant de chirurgies, et même un peu plus, que la moyenne prépandémique pour la même période », précise le MSSS dans un courriel. « En comparaison, le niveau d’activité total l’année dernière pour la même période était de 95 %. Il s’agit donc d’une amélioration. »

Sans l’apport des centres médicaux spécialisés, le niveau moyen d’activités chirurgicales dans les blocs opératoires québécois atteint 83 %. Ce taux est d’à peine 49 % en Outaouais et de 65 % à Laval.

« De toute évidence, les CMS font une grosse différence sur les volumes » d’interventions, observe le président de l’Association québécoise de chirurgie, le Dr Patrick Charlebois. « Nos hôpitaux n’ont pas récupéré à cause des problèmes de main-d’oeuvre. On est confronté encore à de longues attentes pour les patients qui sont les plus malades. » Il rappelle que les centres médicaux spécialisés effectuent des chirurgies « relativement simples sur des patients à bas risque chirurgical » ne nécessitant pas d’hospitalisation.

Les cas plus complexes doivent encore attendre, déplore la Dre Annie Deshaies, cheffe du service d’orthopédie du CIUSSS de l’Estrie. Dans sa région, la situation va de mal en pis, signale-t-elle. « On parle de patients qui souffrent en attendant leur intervention, affirme la spécialiste. Alors qu’on leur promettait de trois à six mois d’attente, on est obligé de leur annoncer qu’ils vont attendre deux ans avant d’être opérés à Sherbrooke actuellement. »

Une crise secoue le bloc opératoire de l’hôpital Fleurimont. Seulement 20 infirmières et infirmières auxiliaires y travaillent en ce moment, alors qu’elles devraient être 75, indique le FIQ-SPSCE. « Les titulaires de postes en place de soir et de nuit sont tous absents », soutient Marika Turcotte, vice-présidente aux relations de travail par intérim du syndicat. Selon le CIUSSS, 40 infirmières et infirmières auxiliaires à temps complet sont nécessaires « pour permettre le fonctionnement optimal » du bloc opératoire, un chiffre que le syndicat juge « totalement insuffisant et irréaliste ». Pour le moment, seulement cinq des neuf salles d’opération sont ouvertes, indique la Dre Deshaies. « Avec des salles fermées comme ça, on n’est pas en rattrapage du tout. On est plutôt en pédalage pour essayer de se garder la tête sortie hors de l’eau. »

Des régions s’en tirent mieux

Des établissements de santé s’en tirent mieux. Certains parviennent à mettre en place des mesures du plan de rattrapage des interventions chirurgicales. Au CUSM, des équipes ont été mobilisées le samedi pour réaliser des interventions, selon le Dr Patrick Charlebois, qui y pratique. « On espère que ce plan de rattrapage va vraiment s’accélérer avec la fin des vacances », dit-il.

Le gouvernement s’est fixé une cible ambitieuse : ramener à 2500 le nombre de patients en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an — soit le niveau prépandémique — d’ici le 31 décembre 2024. À l’heure actuelle, près de 15 000 patients figurent sur cette liste d’attente hors délai.

Au CISSS de Lanaudière, les annulations d’interventions chez les cas de 12 mois et plus sont scrutés à la loupe, selon la cheffe du département de chirurgie générale, la Dre Manon Giroux. « Si je sais que l’orthopédie a annulé deux cas de 12 mois et plus, je vais voir pourquoi, dit-elle. Normalement, il faut qu’il me demande la permission pour annuler des 12 mois et plus. »

La reprise chirurgicale est amorcée dans sa région. « Il y a des salles des fois qui finissent à 20 h plutôt qu’à 16 h parce qu’il a du personnel qui accepte de rester, indique-t-elle. On fait aussi travailler des infirmières retraitées. » Les recrues sont déployées plus rapidement sur le terrain. « On ne fait plus les formations dans toutes les spécialités avant de les laisser travailler, affirme la Dre Giroux. Maintenant, on les forme dans trois spécialités et on continue de les former quand on peut pour qu’elles puissent faire des gardes. » Ces nouvelles infirmières travaillent aux côtés de consoeurs expérimentées.

À l’hôpital Charles-Le Moyne et à l’hôpital du Haut-Richelieu, les blocs opératoires ont retrouvé leur cadence prépandémique, selon le Dr Jean-François Cloutier, chef du département de chirurgie du CISSS de la Montérégie-Centre.

Pour y arriver, des mesures visant à former davantage d’infirmières ont été mises en place. La durée de la formation au bloc est passée d’environ 12 mois à 6 mois, précise-t-il. « Il y avait beaucoup de perte de temps avant », affirme le Dr Cloutier. « On a mis en place un service de pairage. Une infirmière d’expérience suit tout au long des six mois l’apprentie pour s’assurer d’avoir toujours une supervision et une rétroaction immédiate. »

Le chef du département de chirurgie prévoit cet automne un « niveau de production similaire à 2019 ». Mais il ne croit pas que des opérations chirurgicales électives pourront être réalisées prochainement les fins de semaine. « La problématique qu’on a, c’est qu’on travaille quand même à effectif réduit », dit-il. Et les soignants sur le terrain sont fatigués.

Niveau d’activités chirurgicales du 17 juin au 15 juillet, avec et sans les CMS Bas-Saint-Laurent : 113 % et 111 % Saguenay–Lac-Saint-Jean : 96 % et 96 % Capitale-Nationale : 94 % et 88 % Mauricie-et-Centre-du-Québec : 97 % et 88 % Estrie : 103 % et 83 % Montréal : 97 % et 77 % Outaouais : 101 % et 49 % Abitibi-Témiscamingue : 98 % et 98 % Côte-Nord : 115 % et 115 % Nord-du-Québec : 74 % et 74 % Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 124 % et 124 % Chaudière-Appalaches : 123 % et 102 % Laval : 124 % et 65 % Lanaudière : 97 % et 93 % Laurentides : 97 % et 90 % Montérégie : 106 % et 71 % Source : ministère de la Santé et des Services sociaux