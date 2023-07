Plus de 10 000 demandes d’admission à la formation courte de préposé

À la suite de l’appel lancé aux Québécois par le gouvernement Legault à la mi-mai, plus de 10 000 demandes d’admission à la formation de courte durée de préposé aux bénéficiaires ont été déposées, selon le ministère de l’Éducation. En date du 21 juillet, 1813 candidats avaient été retenus. La première cohorte débutera dès le mois d’août.

« L’analyse des candidatures se poursuit », écrit dans un courriel le ministère de l’Éducation, précisant que « des personnes ont effectué plus d’une demande d’admission auprès de différents organismes scolaires ».

Québec souhaite former de 3000 à 5000 préposés aux bénéficiaires d’ici décembre 2023. Selon les autorités, il manque quelque 11 000 préposés dans le réseau de la santé et, si rien n’est fait, ce chiffre pourrait grimper à 15 000 ou même à 20 000 d’ici 2027.

Le gouvernement québécois mène depuis le printemps une offensive pour recruter des préposés aux bénéficiaires. Il offre une bourse d’études de 12 000 $ aux étudiants qui suivent la formation de courte durée et s’engagent à travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux pour une période de six mois.

Des cohortes de formation sont prévues cet été et à l’automne. Le programme de 375 heures, offert par une cinquantaine de centres de services scolaires, s’étend sur 12 semaines.

Afin de recruter des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, le gouvernement Legault a lancé une formation de courte durée en 2020 lors de la pandémie de COVID-19. Plus de 10 000 préposés ayant suivi ce programme ont ensuite été embauchés. Près de 8000 d’entre eux sont toujours en poste, indiquait Québec au printemps dernier.