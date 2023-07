Des adolescents en stage pour découvrir des métiers de la santé

Eliane Burroughs, 16 ans, ne sait pas quel métier elle veut exercer. Elle s’est inscrite à Explore ton avenir en santé, un programme lancé cet été par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et destiné aux jeunes de 14 à 22 ans. Pendant deux jours, l’adolescente a suivi une psychologue, une psychoéducatrice, une travailleuse sociale et une technicienne en éducation spécialisée à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) afin de découvrir leur quotidien.

« Moi, je veux savoir ce qui se passe réellement quand on enlève le bout cinéma [de la profession de psychologue] : le typique fauteuil où tu parles au mur et il y a quelqu’un à côté. Je sais que c’est pas ça, mais je n’ai pas une autre image de c’est quoi vraiment, en réalité », dit Eliane Burroughs, rencontrée mercredi au début de son stage.

C’est l’objectif du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal : faire connaître les différents métiers du réseau de la santé à des jeunes dans l’espoir de les recruter dans l’avenir. Durant le mois de juillet, 180 participants de 14 à 22 ans ont accompagné sur le terrain divers professionnels tels que des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des nutritionnistes, des infirmières, des ingénieurs mécaniques, des architectes et des pharmaciens.

« Étonnamment, nous avons beaucoup plus de jeunes qui participent que ce que nous avions planifié au départ. Je dirais le double », affirme Marie-Paule Minissié, agente de gestion du personnel au Service des stages et de la relève étudiante du CIUSSS.

L’établissement de santé montréalais a fait la promotion de sa nouvelle initiative auprès de son personnel. « quatre-vingt-cinq pour cent des jeunes sont des enfants et des connaissances des employés du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, et 15 % sont des jeunes de certains collèges de l’est de Montréal, où nous avons installé un kiosque et présenté le projet », précise Marie-Paule Minissié.

Contrer la pénurie de main-d’oeuvre

Lors du passage du Devoir à l’IUSMM, la psychologue Maria Beatriz Alvarez accueillait deux jeunes — dont Eliane Burroughs — au service externe de gérontopsychiatrie où elle exerce. Elle estime le programme pertinent dans le contexte de la pénurie de main-d’oeuvre actuelle. « Ça permet de démystifier [la profession de psychologue], de voir ce qui se passe à l’arrière-scène », dit-elle.

Les jeunes ne peuvent assister à des séances de psychothérapie, pour des raisons de confidentialité. « Mais je vais leur faire visiter les installations et répondre à leurs questions, dit-elle. Ça va les aider sûrement dans leur réflexion sur ce qu’ils veulent faire plus tard. »

Eliane Burroughs ignore tout de l’univers de la gérontopsychiatrie. Elle affirme n’avoir jamais vraiment été en contact avec des aînés. « Sauf mes grands-parents », précise-t-elle. Elle se dit toutefois ouverte à en apprendre plus sur cette clientèle.

Les personnes qui ont 80 ou 90 ans, elles ont connu ce qui était ici l’asile [psychiatrique Saint-Jean-deDieu]. Si elles ne sont pas venues elles-mêmes, elles ont connu quelqu’un qui y a été hébergé. C’est très tabou.

Selon Dolorès Pleau, psychologue au service externe de gérontopsychiatrie, les problèmes de santé mentale sont de moins en moins tabous chez les septuagénaires (les baby-boomers), mais le demeurent chez les plus âgés. « Les personnes qui ont 80 ou 90 ans, elles ont connu ce qui était ici l’asile [psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu]. Si elles ne sont pas venues elles-mêmes, elles ont connu quelqu’un qui y a été hébergé. C’est très tabou. » Fondé en 1875, l’hospice Saint-Jean-de-Dieu est devenu l’hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine en 1975, puis l’IUSMM en 2013.

Elyse Moss, infirmière à l’IUSMM, souligne l’ouverture d’esprit de la nouvelle génération qui participe au programme Explore ton avenir en santé. À la clinique des troubles concomitants, où elle travaille, les patients souffrent d’un problème de santé mentale (schizophrénie, trouble de personnalité limite, etc.) et d’une dépendance aux substances toxiques. Des itinérants figurent notamment dans sa clientèle.

« Dans mon temps, il ne fallait pas trop parler de certains sujets tabous : “Ah ! Tu consommes de la drogue…”, “Ah ! Tu es homosexuel…”, “Ah ! Tu es transgenre…” observe l’infirmière de 45 ans. De nos jours, c’est rendu normalisé. Les jeunes veulent abolir tous ces mosus de tabous-là. Ça va faire d’eux autres des méga atouts en santé mentale. »

De la flexibilité pour garder les stagiaires Toujours dans le but d’attirer des recrues, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a mené dès le printemps la campagne Viens passer l’été dans l’Est afin que des étudiants de diverses disciplines (ex. : soins infirmiers et inhalothérapie) travaillent dans ses installations durant l’été. Vanessa Joseph, cheffe d’unité en chirurgie orthopédique à l’hôpital Santa Cabrini, mise sur ces stagiaires pour assurer une relève dans son personnel. Elle encourage son équipe à bien les accueillir. « Il faut que ce soit intéressant, dit-elle. Il faut qu’on leur donne l’opportunité de poser des questions. » Fatoumata Koné, qui étudie en soins infirmiers au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, a choisi le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal pour l’été. Elle y a déjà travaillé à titre de préposée aux bénéficiaires. Elle effectue maintenant un externat à l’unité de chirurgie orthopédique de Santa Cabrini. « C’est un peu stratégique, dit la femme de 36 ans. Je dois faire le stage de chirurgie à la rentrée. Ça me permet d’avoir moins de stress. » La mère de deux enfants, âgés de 6 et 11 ans, est reconnaissante de la flexibilité de sa gestionnaire sur les horaires. « On arrive à faire une conciliation », dit-elle. Selon Vanessa Joseph, la souplesse et la proximité avec les employés sont la clé de la rétention du personnel. « Il y a du monde qui, peu importe ce que tu vas dire, ne fera pas de TS [temps supplémentaire], observe-t-elle. Ça ne sert à rien. Mais j’ai des personnes qui veulent faire du TS. » Grâce aux disponibilités des uns et des autres, elle parvient à offrir des congés à ceux qui en ont besoin, indique-t-elle.