Les antiacides pour les brûlements d’estomac sont surutilisés

Les nouvelles ordonnances et les renouvellements de médicaments « antiacides », notamment utilisés pour traiter les reflux gastriques et les brûlements d’estomac, continuent d’augmenter au Québec, malgré des mesures mises en place par le gouvernement pour favoriser un meilleur usage de ceux-ci. Selon une récente étude québécoise, ces traitements sont utilisés de manière inappropriée dans au moins un cas sur deux.

Pratiquement un million de personnes bénéficiant de l’assurance médicaments du Québec ont pris des inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) — communément appelés « antiacides » — au cours de l’année dernière, selon la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Entre 2018 et 2022, le nombre de nouvelles ordonnances et de renouvellements pour ces médicaments est passé de 11 268 558 à 12 882 823, selon la RAMQ. Il s’agit d’une hausse de près de 15 %.

Or, selon une étude québécoise publiée en mai dans le Journal of the American Pharmacist Association, 49 % des ordonnances d’IPP sont « inappropriées ». Ce pourcentage atteint même 81 % lorsque des critères « stricts » comme ceux de la RAMQ sont appliqués en ce qui a trait aux indications médicales pouvant justifier ces traitements.

Patrick Viet-Quoc Nguyen, auteur principal de cette étude et chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), a passé en revue les dossiers de quelque 1500 patients prenant des IPP et s’étant présentés à l’urgence du CHUM pour une raison quelconque entre 2019 et 2021. L’équipe a questionné les malades sur leur prise d’IPP et sur leurs symptômes actuels.

Les chercheurs ont constaté que bien des patients prenaient des IPP même s’ils n’en avaient plus besoin. « Et c’est pire qu’avant », dit Patrick Viet-Quoc Nguyen. Ce dernier a mené la même étude en 2016 et en 2017 auprès d’environ 870 patients de l’urgence du CHUM. À l’époque, 30,7 % des ordonnances étaient « inappropriées ». Ce pourcentage atteignait 76 % avec les critères de la RAMQ.

Pour Patrick Viet-Quoc Nguyen, c’est signe que les mesures mises en place en 2017 par Québec pour « améliorer l’usage à long terme de cette classe de médicaments » sont inefficaces. Depuis six ans, le gouvernement limite la durée de remboursement des IPP à un maximum de 90 jours par année par personne assurée. Pour une période plus longue, les médecins doivent inscrire un code d’exception de la RAMQ associé à une indication spécifique.

Patrick Viet-Quoc Nguyen estime que ces codes pour les IPP doivent être abolis. « Les codes, ça fait juste augmenter la lourdeur bureaucratique, ça n’améliore pas vraiment la prescription appropriée, juge-t-il. Les médecins n’ont pas nécessairement le temps de réévaluer toutes les ordonnances [auparavant prescrites]. Ils vont juste mettre un code de manière automatique. »

La Dre Mélanie Bélanger, présidente de l’Association des gastro-entérologues du Québec, est d’accord avec cette « hypothèse de banalisation de l’inscription d’un code » et d’une « habitude de renouvellement automatique » sans réévaluation. « Au début, tout le monde avait peur des amendes salées si des prescriptions non rigoureuses étaient faites, mais avec le temps la peur a diminué, car personne n’a entendu parler de quelqu’un qui s’était fait accuser de prescription de complaisance », remarque-t-elle.

La Dre Bélanger souligne que les patients interrogés dans le cadre de cette étude — à l’urgence — font partie de « la population quasi générale, dont une minorité seulement a déjà vu un gastro-entérologue ». « [Les chercheurs] ont donc capté principalement les patients qui ont eu leur prescription par un omnipraticien ou un autre médecin qui connaissent moins bien le traitement des problèmes digestifs », dit-elle. Selon la spécialiste, ces médecins ont « potentiellement plus de difficulté à expliquer aux patients qu’ils évolueront bien quand même sans ces médicaments » et « plus de difficulté à proposer » d’autres solutions.

Un « succès », selon Québec

Le MSSS estime pour sa part que les exigences mises en place en 2017 sont un « succès ». Il rappelle que ces mesures, implantées à la suite de recommandations de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), visaient particulièrement « à limiter les durées de remboursement des IPP » par patient, durées qui étaient « largement supérieures aux bonnes pratiques cliniques » et qui « engendraient des coûts injustifiés ».

« Le coût du médicament IPP par patient était de 104 $ en 2016 (année civile) et il est maintenant de 72 $ en 2022 (année civile) dans le régime public d’assurance médicaments », indique-t-on dans un courriel. Le MSSS précise que le coût global de ces médicaments n’est pas un bon indicateur, « puisque les changements démographiques peuvent influencer le nombre de personnes qui ont besoin d’IPP ».

Malgré tout, Patrick Viet-Quoc Nguyen exprime « un doute sur le bon usage clinique » des IPP. Il croit que d’autres moyens pourraient améliorer leur usage. « Par exemple, si on rémunérait les médecins et les pharmaciens pour faire de la “déprescription”, pour réévaluer [la pertinence d’un médicament], affirme-t-il. Ça prend du temps. »

Patrick Viet-Quoc Nguyen reconnaît que les IPP ne génèrent pas « énormément d’effets indésirables » et qu’ils sont « en général très bien tolérés par les gens ». Mais il signale que certaines études ont montré, entre autres, que leur utilisation chronique diminue l’absorption du calcium et du magnésium. « Ça augmente possiblement le risque d’ostéoporose. »