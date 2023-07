Les plus vulnérables d’abord pour un rappel contre la COVID, croit la Dre Quach-Thanh

Le comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a transmis verbalement au gouvernement ses recommandations sur la vaccination contre la COVID-19 à l’automne. Sa présidente, la Dre Caroline Quach-Thanh, se garde de les révéler avant leur publication officielle, mais indique que « la vision du CIQ a toujours eu pour but, dans le cas de la COVID et de l’influenza, de prévenir les infections graves, incluant les complications et les décès » chez les populations plus à risque.

Parmi les groupes habituellement ciblés figurent notamment les personnes âgées, les gens de 5 ans ou plus immunosupprimés, dialysés ou ayant des « conditions médicales sous-jacentes », ainsi que les travailleurs de la santé « qui peuvent être une courroie de transmission vers leur clientèle plus vulnérable », rappelle la Dre Quach-Thanh.

Au printemps dernier, le CIQ a recommandé une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 « aux personnes à haut risque qui n’ont pas encore été infectées et dont la dernière dose a été administrée depuis au moins 6 mois ».

« Cet automne, ce qu’on sait, c’est qu’il va y avoir un nouveau vaccin qui va être mis à jour en fonction des variants qui circulent, dit la Dre Quach-Thanh. On s’attend à ce que le vaccin qui sera disponible aux États-Unis le soit aussi au Canada. »

Un groupe de conseillers de la Food and Drug Administration (FDA) américaine a récemment voté en faveur de la mise à jour d’un vaccin contre la COVID-19 ciblant les sous-variants XBB, de préférence le XBB.1.5. Au Québec, ce dernier représentait 34,6 % des infections entre le 25 juin et le 1er juillet, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Les XBB, en général, constituaient 86 % des cas.

La médecin invite donc les Québécois à risque à « ne pas se précipiter au mois d’août » pour obtenir une dose de rappel. Le nouveau vaccin ne sera pas encore disponible. « Si ça fait 6 mois que vous avez eu votre dernière vaccination, attendez l’arrivée du vaccin modifié », conseille-t-elle.

Les XBB sont des sous-variants d’Omicron « qui ont suffisamment muté pour que notre immunité, due à la vaccination ou une infection, ne les reconnaisse plus », explique la Dre Quach-Thanh. Ils provoquent les mêmes symptômes que ceux qui circulaient avant : grande fatigue, myalgie, fièvre, toux, mal de gorge, etc. « Ça ressemble à un virus respiratoire comme l’influenza », remarque-t-elle.

Une dose de rappel pour tous, selon le CCNI

Dans un avis émis mardi, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a recommandé aux Canadiens une dose de la nouvelle formulation du vaccin contre la COVID-19 « si au moins six mois se sont écoulés depuis la dernière dose de vaccin contre la COVID-19 ou depuis une infection connue par le SRAS-CoV-2 ».

La Dre Quach-Thanh estime pour sa part que « la dose peut être offerte à tout le monde parce qu’elle est sécuritaire, mais qu’il va vraiment falloir, comme pour l’influenza, axer nos efforts pour rejoindre et rendre disponible la dose de rappel pour les gens qui sont dans les groupes qu’on a identifiés comme prioritaires et plus vulnérables ».