Des milliers de dossiers médicaux souillés par un dégât d’eau

Des milliers de dossiers médicaux de patients du centre hospitalier de Lanaudière (CHDL) ont été souillés à la suite d’un dégât d’eau survenu la semaine dernière au service des archives. Les documents en papier doivent être décontaminés, si bien qu’ils sont inaccessibles et qu’ils pourraient le demeurer pour une durée « indéterminée », selon l’établissement de santé. Des syndicats locaux et des médecins estiment qu’il est urgent de numériser tous les dossiers de l’hôpital situé près de Joliette.

Dans une note de service envoyée au personnel du CHDL, datant de la semaine dernière et obtenue par Le Devoir, le CISSS de Lanaudière confirme cet « incident regrettable » qui s’est produit le 3 juillet dernier. « Un dégât d’eau, impliquant de l’eau contaminée, a entraîné des dommages à plusieurs dossiers qui y étaient entreposés », écrit la direction.

« En raison de cette situation, nous sommes contraints d’envoyer immédiatement les dossiers touchés en décontamination afin d’assurer leur rétablissement et de garantir leur intégrité », poursuit le CISSS. L’établissement de santé précise que « certains dossiers ne seront pas disponibles, et ce, pour un temps indéterminé ».

Contacté par Le Devoir à ce sujet lundi, le CISSS de Lanaudière indique que 6000 dossiers médicaux du CHDL ont été « affectés ». Il explique que le blocage d’une conduite de drainage sanitaire a entraîné un refoulement d’eau touchant « deux locaux ». « Comme il s’agissait d’une conduite de drainage, et non d’une conduite d’alimentation, la quantité d’eau était relativement faible », précise-t-on dans un courriel.

Le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Lanaudière-CSN, Simon Deschênes, parle plutôt d’un « gros dégât ». Ses membres, des agents administratifs et des préposés à l’entretien ménager, ont dû nettoyer les lieux et déplacer des documents pour éviter qu’ils ne soient contaminés. De l’eau de couleur brune coulait du plafond sur les étagères où étaient classés les dossiers. Le tuyau qui a éclaté se trouvait à l’étage au-dessus de celui des archives.

« C’était loin d’être de l’eau de source, dit Simon Deschênes. C’était de l’eau de toilettes ! »

L’APTS Lanaudière, qui représente les archivistes, juge « inquiétant » que 6000 dossiers médicaux — sur les quelque 540 000 de l’hôpital — ne puissent être consultés. La vice-présidente du syndicat, Valérie Lepage, signale que ces documents peuvent contenir des informations cruciales lors d’une hospitalisation. « Si c’est un patient connu qui est passé à l’hôpital il n’y a pas longtemps, ça se peut qu’il ait un dossier épais, qu’il ait des conditions X, un niveau de soins [p. ex. : pas de manoeuvre de réanimation] », souligne-t-elle.

Valérie Lepage estime que le CISSS doit contacter les patients touchés afin de recueillir des informations de base sur leur cas. Un médecin spécialiste de l’hôpital, qui n’est pas autorisé par son CISSS à parler aux médias, croit aussi que la population doit être avisée. « Je ne comprends pas pourquoi les patients ne l’ont pas été, dit-il. C’est nous qui gérons le mécontentement. »

Le médecin affirme ne pas avoir accès au dossier médical de deux ou trois patients chaque jour depuis le dégât d’eau. Il doit donc les questionner sur la raison pour laquelle ils le consultent ou leur demander des informations sur leurs problèmes de santé. Or, « beaucoup » de malades ignorent ou ne se rappellent pas toutes ces informations, indique-t-il.

« Les dossiers antérieurs, c’est notre mémoire », affirme le spécialiste. Il explique qu’il peut voir les résultats d’une prise de sang ou d’un examen sur la plateforme Dossier santé Québec. « Mais pourquoi j’ai demandé un scan, non. »

Une numérisation qui tarde

Les syndicats consultés jugent qu’il est grand temps de numériser les dossiers médicaux au CHDL, comme c’est déjà le cas à Pierre-Le Gardeur, l’autre hôpital du CISSS de Lanaudière. Valérie Lepage rapporte que le projet de numérisation a débuté en 2016 au CHDL, mais que rien n’a abouti depuis.

Selon le CISSS de Lanaudière, un projet d’informatisation clinique a débuté en mars dernier et devrait se terminer en 2024. Valérie Lepage exprime des doutes quant à l’échéancier. « On en est quasiment aux balbutiements. On vient d’avoir l’approbation du ministère pour le plan de numérisation. Actuellement, on me dit qu’ils statuent sur leur stratégie », soutient-elle.

Le Dr Julien du Tremblay, spécialiste en médecine interne au CHDL, pense que la numérisation des dossiers médicaux va faciliter la vie des équipes de soins, et pas seulement lors d’un dégât d’eau. Mettre la main sur un dossier papier s’avère parfois ardu, note-t-il.

« Moi, je peux avoir besoin d’un dossier une journée, mais il n’est pas disponible parce qu’il est rendu dans une autre clinique [externe], cite-t-il comme exemple. L’autre journée, je ne suis pas à l’hôpital, mais le dossier, il est là. Je reviens deux jours plus tard, le dossier est reparti parce qu’il y avait un autre médecin qui en avait besoin. » À ce jeu de yoyo s’ajoute le problème des dossiers « perdus » ou « recherchés ». « Ça arrivait déjà fréquemment avant [l’incident] de ne pas avoir un dossier, poursuit-il. La seule différence, c’est que là, je n’y ai pas accès pendant plusieurs jours. » Et peut-être même plus longtemps.