Qualité de l’air: La Ronde annule son premier spectacle de feux d’artifice

Citant son devoir de bon citoyen corporatif, La Ronde a pris la décision de suivre la recommandation de la santé publique et d’annuler son premier spectacle de feux d’artifice de la saison prévu jeudi soir à Montréal. La piètre qualité de l’air en raison des incendies de forêt dans le nord du Québec fait craindre des impacts sur la santé.

Le populaire parc d’attractions de l’île Sainte-Hélène dit avoir fait ce choix difficile après consultation avec son commanditaire Loto-Québec.

« La santé des Montréalais et des Québécois est la priorité de tous », a tranché la présidente de La Ronde, Sophie Émond.

En conférence de presse, jeudi matin, le Dr David Kaiser de la Direction régionale de la santé publique de Montréal a expliqué que la recommandation était basée sur le taux de particules déjà élevé dans l’air. On s’attend à des concentrations maximales de particules fines dans l’air de 150 à 200 en raison des incendies pour jeudi et les jours suivants.

La tenue d’un spectacle de feux d’artifice aurait ajouté une importante quantité de particules supplémentaires dans l’air, ce qui aurait pu avoir davantage d’impacts sur la santé de la population. Le Dr Kaiser a soutenu qu’un tel spectacle peut ajouter une concentration supplémentaire de 200 à 300 particules fines dans l’air pendant quelques heures.

Les deux parties ont parlé d’un « cas de force majeure » et d’une « situation exceptionnelle » pour en arriver à une telle décision.

Du côté de La Ronde, Sophie Émond explique qu’il était impossible de reporter l’événement en raison du grand nombre de partenaires impliqués notamment en matière de sécurité sur les berges du fleuve et sur le pont Jacques-Cartier.

Pour le moment, La Ronde maintient la tenue des autres soirées du concours de l’International des Feux Loto-Québec. Le processus de consultation avec la santé publique sera repris dans les jours précédant chacun des sept prochains événements.

Puisque la logistique nécessaire à l’installation ou à la désinstallation des engins explosifs exige entre un et trois jours de travail, l’annulation d’un spectacle entraîne d’importantes conséquences.

Selon Sophie Emond, les artificiers auront besoin de 24 heures pour retirer le matériel explosif installé depuis trois jours déjà dans les aires de lancement de La Ronde.

Le premier pays en lice pour le 37e concours pyrotechnique, l’Ukraine, doit présenter son spectacle en son et lumière le 6 juillet. Par ailleurs, comme il s’agit d’une compétition internationale, la décision d’annuler un spectacle est d’autant plus difficile à prendre, a renchéri Mme Emond.

Selon la porte-parole de La Ronde, il s’agirait de la première annulation d’un spectacle de feux d’artifice pour des raisons de santé en 37 ans.

Nouvelle réalité

Le Dr David Kaiser a évoqué une nouvelle réalité pour la région de Montréal et les autorités de santé publique qui n’ont pas l’habitude de devoir gérer la présence d’autant de fumée dans l’air.

« On apprend », a-t-il admis en ajoutant que les informations disponibles concernant le déplacement des nuages de fumée ne permettent pas de se projeter bien loin à l’avance.

« On a des prévisions de niveaux de particules qui ne s’étendent pas de manière fiable au-delà de 24 à 48 heures », a-t-il enchaîné.

Il a rappelé l’importance pour la population de surveiller les indices de qualité de l’air et de ne pas sortir si le taux de particules est trop élevé.

Dans le cas où l’on serait forcé de sortir, notamment s’il fait trop chaud à l’intérieur, le port du masque N-95 peut s’avérer efficace s’il est bien ajusté.

Pour le moment, la mauvaise qualité de l’air n’aurait pas eu d’effet important sur les indicateurs observés par la santé publique, c’est-à-dire les transports par ambulance, la fréquentation des urgences et les admissions dans les hôpitaux.

En situation de mauvaise qualité de l’air, on recommande également de prioriser le transport collectif et actif plutôt que la voiture et d’éviter les activités qui ajoutent une charge polluante.

