Un manque d’infirmières à Gaspé pourrait forcer des femmes à accoucher à une heure de route

L’interruption des services d’obstétrique au centre hospitalier de Gaspé inquiète plusieurs femmes sur le point de devenir mères. Certaines craignent que le manque de main-d’oeuvre qui sévit présentement les obliger à voyager pendant plus d’une heurepour accoucher à Chandler.

À quelques jours de la naissance de son deuxième enfant, Geneviève Leroux ignore encore à quel endroit elle le mettra au monde.

Son suivi de grossesse a eu lieu au centre hospitalier de Gaspé, situé à une quinzaine de minutes d’auto de Douglastown, son village. « J’ai vraiment adoré mon expérience là-bas, raconte-t-elle. Nous avons visité les lieux, nous avons rencontré les médecins et les infirmières. Tout ça, c’est très rassurant! »

À quelques jours de son accouchement, elle ignore si elle devra parcourir plus d’une heure de voiture pour se rendre, en plein travail, à l’hôpital de Chandler. L’unité d’obstétrique de Gaspé a connu une première interruption de services, du 16 au 22 juin. Le manque de personnel pourrait forcer le CISSS à suspendre à nouveau les activités du service d’obstétrique du centre hospitalier.

« Ne pas connaître le lieu de naissance, ça me stresse énormément, confie Geneviève Leroux. Je sais que je serai bien accueillie à Chandler, mais ça ajoute quand même une couche d’inconnu. »

Plans de contigence

Le CISSS souligne que pour le moment, le service fonctionne à nouveau. Il admet dans le même souffle qu’« il est possible » que d’autres découvertures surviennent au cours de l’été, une situation décriée depuis longtemps dans l’est du Québec.

« Le service d’obstétrique de l’hôpital de Gaspé est fragile, indique par courriel Lou Landry, adjoint au p.-d.g. du CISSS de la Gaspésie. Il manque présentement 50 % d’infirmières. »

Grossesses, congés de maternité, postes vacants impossibles à combler : plusieurs facteurs expliquent la pénurie actuelle. Le CISSS tente de combler les quarts de travail en faisant appel à de la main-d’oeuvre indépendante ou en lançant des appels à l’aide au Réseau d’infirmiers de dépannage en obstétrique (RIDDO), une initiative mise en place en 2021 à la suite d’une année où le Québec comptait 793 jours de découverture en obstétrique en raison du manque d’infirmières.

Le CISSS de la Gaspésie a prévu des plans de contingence en cas de découverture, précise M. Landry, et contacte une à une les femmes enceintes de 36 semaines et plus en amont de chaque interruption de services. Le centre de services indique que la plus récente découverture a affecté huit femmes en fin de grossesse.

Une semaine sur deux ?

La Maison de la famille Parenfant de Gaspé craint que ces épisodes de découverture deviennent chroniques cet été. Sa coordonnatrice, Marie-Andrée Nadeau, entend que l’unité d’obstétrique serait seulement ouverte une semaine sur deux pendant la période estivale.

« Dans les années passées, c’est arrivé qu’il y ait une découverture pendant une fin de semaine, voire deux au maximum, se souvient Marie-Andrée Nadeau, la coordonnatrice de la Maison. Ce qui s’annonce, sans que ce soit encore confirmé, c’est que ça soit fermé une semaine sur deux et que toutes les patientes doivent se rendre à Chandler pendant les périodes de découverture. »

Le CISSS acquitte les frais d’hébergement encourus par les femmes qui doivent se déplacer à Chandler pour obtenir un service. Il s’agit, pour Marie-Andrée Nadeau, d’un petit baume sur l’anxiété vécue par les familles.

« Nous savons que lors d’un accouchement, tout peut se précipiter. Ça se peut que ça aille très vite et d’avoir à faire cette route, ce n’est pas l’idéal, indique-t-elle au Devoir. Il y aurait peut-être un service d’ambulance, mais est-ce que c’est ce que les femmes veulent, accoucher dans une ambulance? »

Pour Geneviève Leroux, la réponse est catégorique. « La préparation à l’accouchement nécessite beaucoup de visualisation et un éventuel voyage en ambulance ne cadre pas du tout avec ma préparation mentale. Ce n’est pas quelque chose que j’arrive à envisager, soupire-t-elle. Nous allons quand même faire face à la musique quand ça aura lieu. »