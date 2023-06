Un jeune ukrainien guéri grâce au CHU Sainte-Justine

Olena Lupko n’y croit pas encore. Il y a un peu plus d’un an, elle fuyait son pays en guerre, l’Ukraine, pour trouver refuge au Canada avec son adolescent malade. « Oleksiï faisait 20, 30 ou 50 crises d’épilepsie par jour », dit, en ukrainien, la mère accompagnée d’une traductrice. « Il faisait une crise, il dormait. Il faisait une crise, il dormait. Jour et nuit. » Oleksiï, 16 ans, est maintenant guéri.

Le jeune Ukrainien a été opéré au cerveau à l’aide d’un laser neurochirurgical au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, à Montréal, en février. Depuis sa naissance, Oleksiï est aux prises avec une tumeur cérébrale bénigne — un hamartome hypothalamique d’environ 5 cm — qui provoque des crises d’épilepsie à répétition. « En Ukraine, on avait essayé tout ce qui était possible », dit sa mère.

Oleksiï a subi une chirurgie ouverte au cerveau dans son pays d’origine à l’âge de six ans. « Après avoir ouvert, les chirurgiens ont constaté qu’ils ne pouvaient rien faire et ont dû fermer, raconte Olena Lupko, qui était infirmière à Kiev. Après ça, les crises ont augmenté de plus en plus. » La prise de nombreux médicaments anticonvulsivants n’y changeait rien.

À leur arrivée au Québec, la mère de famille monoparentale a fait appel à la Maison internationale de la Rive-Sud, à Brossard, afin de trouver un médecin pouvant suivre Oleksiï. La famille a été dirigée vers le CHU Sainte-Justine. « Ils se sont présentés juste pour avoir des renouvellements de médicaments, se souvient le neurologue Aris Hadjinicolaou. Ils ne savaient pas nécessairement que nous, on avait d’autres options pour lui. »

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

L’équipe du CHU Sainte-Justine a proposé à Oleksiï une technologie de pointe : la chirurgie au laser. Le neurochirurgien Alexander G. Weil a réalisé l’intervention, en compagnie du Dr Hadjinicolaou. Leur mission ? « Déconnecter » la tumeur branchée « sur la circuiterie du cerveau », qui déclenche « des décharges anormales » et provoque des crises d’épilepsie, explique le Dr Weil. « C’est comme mettre l’hamartome off line », illustre-t-il.

Simple, en apparence. Mais l’intervention demeure délicate. La tumeur d’Oleksiï est logée dans l’hypothalamus, le thermostat du corps humain. En tentant de « déconnecter » la tumeur, les médecins peuvent aussi endommager des zones avoisinantes responsables du contrôle hormonal, de la mémoire et de la motricité, entre autres.

Tout le monde s’est investi de manière remarquable dans cette histoire, allant de la secrétaire, des infirmières et des spécialistes consultés qui ont pris en charge le patient

Heureusement, l’opération s’est bien déroulée. Selon le Dr Weil, le taux de succès de cette chirurgie au laser est d’environ 70 % ou 80 % pour ce type de cas. « Cette technique est nettement plus efficace et sécuritaire que la chirurgie ouverte », affirme-t-il. Elle est aussi moins invasive. Les patients opérés n’ont pas à passer par les soins intensifs. Leur séjour hospitalier est également écourté.

Une nouvelle vie

Cette intervention a changé la vie d’Oleksiï et de sa mère. En Ukraine, l’adolescent ne pouvait pas fréquenter l’école, vu les crises incessantes d’épilepsie. Il y va désormais une heure et demie par jour dans une classe d’élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Oleksiï n’a pas de diagnostic de TSA, mais sa condition n’est pas claire. Il est en attente d’évaluation. « Les médicaments anticonvulsivants qu’il prend, ça ralentit un petit peu le cerveau et ça peut avoir un effet cognitif », mentionne le Dr Hadjinicolaou. L’adolescent a aussi des problèmes de comportement, pouvant être liés à sa tumeur. C’est sans compter la barrière de la langue qui n’aide en rien sa socialisation.

Malgré tout, son intégration scolaire se passe bien. Il apprend des mots en français, qu’il enseigne à sa mère. « J’aime parler avec les autres enfants et danser », dit Oleksiï, en ukrainien. « Je fais exprès de mélanger les prénoms des enseignants pour faire rire les autres », ajoute le garçon, sourire aux lèvres, en levant furtivement ses yeux rivés sur un jeu de coloriage numéroté sur son téléphone intelligent.

L’aventure d’Oleksiï au CHU Sainte-Justine n’est pas terminée. Le garçon souffre d’un diabète de type 2, développé en raison de sa tumeur ou de l’intervention subie en Ukraine. Un endocrinologue le suit. Une deuxième opération au laser est également prévue cet été afin de « compléter la déconnexion » de l’hamartome. Grâce à cette seconde intervention, les spécialistes espèrent pouvoir réduire sa médication anticonvulsivante. Le garçon pourra ensuite fréquenter l’école plus assidûment, ce qui permettra à sa mère, qui s’occupe seule de lui, de suivre des cours de francisation. Elle espère les commencer cet automne.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Au-delà des traitements, l’équipe du CHU Sainte-Justine veut faciliter la vie et l’intégration de la famille dans la communauté, souligne le Dr Hadjinicolaou. « Tout le monde s’est investi de manière remarquable dans cette histoire, allant de la secrétaire, des infirmières et des spécialistes consultés qui ont pris en charge le patient », affirme-t-il. Sans oublier Bohdana Marandyuk, sans qui « rien n’aurait été possible », précise-t-il.

D’origine ukrainienne, cette coordonnatrice au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine accompagne Oleksiï et sa mère à tous les rendez-vous médicaux afin de traduire les discussions. Une première expérience pour elle. « Un jour, à l’hôpital, on a fait une annonce à l’intercom en disant qu’on cherchait une personne qui parlait ukrainien, raconte Bohdana Marandyuk. On disait “présentez-vous à telle porte” et j’y suis allée ! »

Olena Lupko se dit très reconnaissante envers le CHU Sainte-Justine et le système de santé québécois. Son fils a pu recevoir ses traitements gratuitement, car il possède une carte d’assurance maladie. La famille bénéficie de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, une initiative fédérale mise en place à la suite de l’invasion russe. « J’aime ce pays, dit Olena Lupko. Je voudrais qu’on s’installe ici pour le reste de notre vie. »