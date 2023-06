Des urgences réduiront leur offre de services durant l'été

À l’approche des vacances estivales, le ministre de la Santé, Christian Dubé, demande aux Québécois de recourir au guichet d’accès à la première ligne (GAP) pour les problèmes de santé mineurs, plutôt que de se rendre à l’urgence. Faute de personnel suffisant, des établissements de santé vont réduire, encore cet été, leur offre de services.

« On doit donner des vacances à nos employés, a-t-il dit, en mêlée de presse. L’été, c’est toujours une période qui est pleine de défis. »

Au Bas Saint-Laurent, l’urgence de Mont-Joli fermera ses portes à 16 h au lieu de 20 h les samedis et dimanche, du 1er juillet au 3 septembre. Les patients devront se diriger à l’urgence de l’hôpital régional de Rimouski. Dans la région de la Mauricie-Centre-du-Québec, l’urgence de Fortierville a déjà réduit ses activités : depuis trois semaines, elle est ouverte de 8 h à 20 h, plutôt que de 8 h à 23 h. Elle est toutefois complètement fermée les jeudis depuis le 27 avril.

Au total, Québec recense six réorganisations de services dans autant d’établissements — deux concernent des unités d’obstétrique. Celles-ci sont répertoriées dans un site Web gouvernemental. Selon Christian Dubé, d’autres réorganisations pourraient être annoncées au courant du mois de juillet lorsque le nombre de personnes en vacances atteindra un « sommet ».

Près de 54 000 employés du réseau de la santé et des services sociaux étaient absents en date du 20 mai. « Sur un personnel de 350 000, a précisé le ministre Christian Dubé. C’est beaucoup. On a encore des défis. »

Christian Dubé se félicite toutefois de la mise en place du GAP, qui a reçu 900 000 appels depuis un an. « On l’a amélioré beaucoup, a-t-il affirmé. Il y a encore des endroits où les délais d’attente, quand vous appelez au GAP, sont grands, mais la moyenne québécoise est quand même très bonne. »

Le ministre estime qu’attendre au téléphone 20 minutes pour obtenir un rendez-vous avec le GAP vaut la peine. « Vous allez parler à quelqu’un dans un délai beaucoup plus rapide que d’aller à l’urgence, a-t-il indiqué. L’urgence, on attend en moyenne quatre heures pour ce qu’on appelle une visite ambulatoire. »

Situation stable dans les urgences

Selon le président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec (ASMUQ), la situation demeure « stable » dans les urgences québécoises. Des salles d’attente sont toutefois pleines, selon son président, le Dr Gilbert Boucher. « Le taux de patients qui quittent sans être vus n’arrête pas d’être au-dessus de 10 ou 11 % chaque jour », précise-t-il.

Certaines urgences sont forcées d’installer des patients dans des salles d’examen, en attendant que ceux-ci obtiennent un lit aux étages. « Des médecins me disent “la salle d’attente est pleine, on est plein de médecins, on a des infirmières, mais on n’a pas de place pour voir les patients” », rapporte le Dr Boucher.

Le président de l’ASMUQ croit que l’été sera plus difficile pour les patients qui se présenteront aux urgences en raison de « petits bobos ». « La vraie fonction de l’urgence, les patients malades, l’accès à la civière et les hospitalisations, ça va quand même bien », juge-t-il.