Au-delà de deux ans avant l’implantation des demandes anticipées d’aide à mourir?

Québec pourrait devoir attendre au-delà de deux ans avant que les demandes anticipées d’aide médicale à mourir n’entrent en vigueur. Ottawa juge que des « consultations et des études supplémentaires » doivent être menées « avant d’envisager tout autre élargissement ».

« La question des demandes anticipées demeure un défi », ont écrit mardi dernier les ministres fédéraux de la Santé, Jean-Yves Duclos, et de la Justice, David Lametti, en réponse au deuxième rapport du Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir déposé en février.

Parmi les 23 recommandations, les membres du Comité réclament « que le gouvernement du Canada modifie le Code criminel pour permettre les demandes anticipées à la suite d’un diagnostic de problème de santé, de maladie ou de trouble grave et incurable menant à l’incapacité ».

Une fois entrée en vigueur, la révision de la Loi concernant les soins de fin de vie, adoptée à la majorité début juin, permettra aux Québécois qui ont obtenu un diagnostic d’Alzheimer d’exiger des soins d’aide à mourir avant que leurs capacités cognitives ne se dégradent. Elle rendra également les personnes touchées par une « déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes » admissibles à de tels soins.

Mais avant l’adoption du projet de loi, la ministre québécoise déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, a inscrit à la dernière minute un délai de 24 mois pour implanter le processus de demandes anticipées. L’opposition lui avait alors reproché de trop attendre après Ottawa.

L’élue de la Coalition avenir Québec avait alors assuré « tout faire pour que ça se fasse rapidement », et que le délai de deux ans était un délai « maximal ».

Questionné dimanche après-midi par Le Devoir quant à la possibilité que la réponse d’Ottawa prolonge ce délai de 24 mois, le cabinet de la ministre n’a pas été en mesure de commenter immédiatement.

« La réaction du gouvernement, malheureusement, me désole », a réagi dimanche le président de l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, Georges L’Espérance. « Il y a des montagnes qui se font par des gens qui, malheureusement, connaissent peu le terrain. »

« Ce nouveau report va créer de l’anxiété chez toutes les personnes qui avaient trouvé une certaine sérénité sachant qu’elles avaient une lumière au bout de leur assombrissement progressif », avait-il écrit dans une lettre publiée dans Le Devoir.

Le neurochirurgien retraité de la pratique active estime qu’un délai de six à douze mois suffirait amplement. « Est-ce qu’on peut faire confiance à la population, est-ce qu’on peut écouter les gens qui sont malades, […] est-ce qu’on peut écouter les gens qui sont sur le terrain et non pas se baser uniquement sur les craintes et les peurs que les opposants lèvent continuellement ? »

Avec François Carabin