Cliniques de vitaminothérapie intraveineuse, un système controversé

Le Devoir a effectué des consultations téléphoniques en se faisant passer pour une cliente auprès d’infirmières de cinq cliniques de vitaminothérapie intraveineuse. Toutes ont dit utiliser des produits homologués par Santé Canada en provenance de pharmacies préparatrices ontariennes. Ces produits sont prescrits par un médecin grâce à une ordonnance collective. Des façons de faire qui laissent perplexes les experts consultés.

Au début de la pandémie de COVID-19, Daniel Selcer et son partenaire d’affaires, Daniel Gurman, lancent GTR Santé, une entreprise spécialisée dans les tests rapides de dépistage. En entrevue avec Le Devoir, M. Selcer raconte que, devant l’engouement du public pour l’industrie du bien-être, ils ont rapidement décidé d’ouvrir quatre succursales GTR Santé offrant des vitaminothérapies intraveineuses puis de lancer VitaBoost, leur propre branche de distribution de produits.

« Les vitamines sont préparées par un établissement canadien qui a une licence de pharmacie préparatrice. C’est important pour nous. Je ne peux pas dire laquelle puisque nous sommes en pleine négociation avec eux pour un partenariat », précise M. Selcer au téléphone.

Qu’il s’agisse de IV Clinic ou de GTR Santé, les cliniques achètent les différentes composantes des injections dans des pharmacies préparatrices en Ontario. Ces établissements préparent les recettes médicamenteuses (appelées « préparations magistrales ») à partir d’une ordonnance collective d’un médecin.

Dans la clinique, l’infirmière introduit, en suivant un protocole prédéterminé, un à un, dans un sac de soluté, les produits tirés des fioles de la pharmacie, nécessaires pour le traitement par injection choisi par son client : « Stimulateur de libido », « Performance athlétique », « Régime et détox », « Hangover » ou encore « Santé du cerveau ».

« Tout ce qui va dans notre corps doit être légal […] Ces vitamines sont approuvées, ce ne sont pas des gens qui font des vitamines dans leur sous-sol. Ce sont des établissements, des laboratoires et des pharmacies préparatrices approuvées, inspectées selon des réglementations très strictes », explique M. Selcer. « Il y a un directeur médical qui siège au conseil d’administration de notre compagnie », tient-il à préciser.

Des produits délivrés sur ordonnance collective

Selon la réglementation en vigueur, les médicaments administrés par voie intraveineuse nécessitent une ordonnance médicale. « Ça fonctionne par ordonnance collective », précise M. Selcer, qui n’a pas souhaité communiquer le nom du médecin prescripteur au Devoir.

Par opposition aux ordonnances individuelles qui nécessitent de consulter un médecin, les ordonnances collectives permettent aux infirmières des cliniques de M. Selcer d’injecter par intraveineuse un mélange d’ingrédients provenant de pharmacies préparatrices sans même que leurs clients rencontrent le médecin prescripteur.

« Effectuer une ordonnance collective, ce n’est pas donner un chèque en blanc que tu signes à quelqu’un pour injecter n’importe quoi dans n’importe quelle situation à n’importe qui », dit Jean-François Desgagné, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec. Il trouve les pratiques de ces cliniques de perfusion « extrêmement préoccupantes ».

Une préparation magistrale, fournie par une pharmacie préparatrice, est d’ordinaire utilisée dans deux cas de figure, selon lui. « Tout d’abord pour faire le pont, pour combler un besoin, quand les préparations commerciales n’existent pas ou sont en rupture de stock […] Sinon, c’est pour faire une préparation qui va être très, très adaptée, très individualisée, à une personne. On va voir ça, entre autres, dans le cas qui nous intéresse, dans la nutrition parentérale (par intraveineuse) […] Mais c’est souvent avec une ordonnance qui va être individualisée par un médecin, souvent en association avec une diététiste, […] pas dans un cas préventif, dans un cas cosmétique ou dans un mode d’amélioration de la performance », détaille-t-il.

M. Desgagné précise que, même dans le cas où les ingrédients utilisés sont homologués par Santé Canada, la formule administrée par intraveineuse doit l’être elle aussi. « Oui, le principe, c’est que la vitamine C, c’est homologué par Santé Canada. Mais la préparation qu’ils utilisent dans le cadre de leur protocole, ce produit-là doit aussi être homologué par Santé Canada », lance-t-il.

De son côté, le Collège des médecins du Québec (CMQ) rappelle que le médecin signataire d’une ordonnance collective est responsable de son contenu scientifique. « À la connaissance du Collège, ce traitement [vitaminothérapie intraveineuse] ne s’appuie pas sur des données scientifiques solides », a fait savoir le CMQ au Devoir. « L’ordonnance collective ne doit pas servir des intérêts commerciaux », rappelle également le CMQ.

Confronté aux propos de l’Ordre des pharmaciens et du Collège des médecins, M. Selcer répond qu’à sa connaissance, « il n’y a rien de mauvais ou d’inapproprié dans la manière dont [ils font] les choses ». « Jusqu’à ce que j’entende une instance gouvernementale dire autrement, je ne peux pas faire grand-chose à ce sujet », ajoute-t-il.

« J’ai parlé à des gens de Santé Canada, ils sont venus visiter ma clinique. Ils voulaient s’assurer qu’on faisait les choses d’une manière particulière. On a eu une discussion au sujet des vitamines de préparation magistrales versus les vitamines manufacturées, mais aussi une conversation au sujet du marketing et du fait que certaines guidelines devaient être suivies », indique-t-il.

Santé Canada a confirmé au Devoir avoir effectué une visite pour vérifier la conformité des cliniques GRT Santé et a indiqué qu’un suivi était en cours et qu’elle « prendra des mesures en cas de non-conformité » à la loi et aux règlements sur les aliments et drogues.

De l’urine qui vaut 250 $

Au Canada, qu’il s’agisse d’un médicament ou d’une vitamine, une substance administrée par perforation du derme ne peut être considérée comme un produit de santé naturel, selon Santé Canada, mais comme un médicament.

Pourtant, les infirmières consultées par Le Devoir dans le cadre de cette enquête dans les cliniques de thérapie vitaminique par intraveineuse ainsi que le copropriétaire de GRT Santé Daniel Selcer présentent les ingrédients injectés par perfusion à leurs clients comme des produits « naturels ».

« Les suppléments de vitamines et tous ces suppléments sont déjà disponibles sur les tablettes. En termes de sécurité, la plus grosse différence entre ce que tu trouves sur les tablettes et ce que tu retrouves chez nous, c’est le mode d’administration », nous explique M. Selcer. Il soutient que l’injection par intraveineuse est « une meilleure façon de prendre [ses] vitamines. […] Le taux d’absorption est si bas avec les vitamines qu’on prend oralement, parce que métabolisé par toutes les parties de votre corps, tout ce qu’on fait, c’est contourner ça par des injections intramusculaires ou par intraveineuse afin d’avoir une meilleure livraison des vitamines ».

Des affirmations qui sont carrément contredites par la présidente de l’Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec (ODNQ), Joëlle Emond.

« Les diététistes nutritionnistes favorisent toujours la voie d’alimentation orale. Ça devrait toujours être favorisé pour maintenir l’intégrité du tube digestif et l’intestin. Il y a un rôle important de filtre à jouer dans le processus de digestion pour répondre à nos besoins en eau, en vitamines ou en minéraux », explique Mme Emond.

La présidente de l’ODNQ conseille, avant de prendre quelque supplément vitaminé que ce soit, d’évaluer avec un diététiste nutritionniste ses besoins réels en vitamines et en minéraux. « Quand on se présente à une clinique comme ça, sans avoir eu une évaluation de notre état nutritionnel, peut-être qu’on ne répond à aucun besoin. »

Chez les personnes en bonne santé, elle estime que la vitaminothérapie intraveineuse représente un risque plutôt faible. « Les vitamines qui sont utilisées sont majoritairement solubles dans l’eau et le corps en élimine généralement l’excédent par l’urine. Il est donc plus probable que la personne qui y a recours se trouve dans une situation où son urine vaut 250 $ », lance-t-elle.

Mme Emond tient néanmoins à rappeler que les bienfaits vantés par les cliniques de vitaminothérapie intraveineuse ne sont pas basés sur des données probantes de la science. « Qu’ils soient neutres, positifs ou négatifs, ses effets demeurent inconnus. »

Les études citées sur les sites Internet des différentes compagnies, dont elle a pris connaissance, ne sont pas pertinentes, selon elle, puisqu’elles font référence à « la supplémentation orale d’une vitamine en particulier ou d’un minéral en particulier de façon isolée, le plus souvent dans des contextes de maladie », indique-t-elle.

Des risques non négligeables

La perfusion de vitamines n’est pas sans risque. Pour les personnes en bonne santé, une réaction à l’endroit où l’injonction a été faite ou encore une réaction allergique aux produits sont possibles.

« Mais là où le risque est plus grand, c’est chez les personnes qui présentent une condition particulière, connue ou inconnue. On parle de possibilité d’interaction médicaments/nutriments ou encore de l’exacerbation de certaines conditions médicales », explique Joëlle Emond.

Les risques d’infections sont également à prendre en compte puisqu’il s’agit d’une injection par intraveineuse.

Au Québec, en 2008, un homme est décédé d’une septicémie à la suite d’un traitement vitaminique par intraveineuse par une naturopathe montréalaise parce qu’une des fioles utilisées était contaminée par une bactérie mortelle, selon Santé Canada. La naturopathe a d’ailleurs été reconnue coupable d’avoir illégalement exercé la médecine par la Cour supérieure du Québec en 2021.

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) fait face à un problème de taille avec la multiplication des cliniques qui offrent des vitaminothérapies intraveineuses qui ne sont pas homologuées par l’instance fédérale. Dans un communiqué destiné au grand public en 2021, la FDA écrit que les activités de préparations stériles effectuées « dans les cliniques d’hydratation par intraveineuse présentent des risques et requièrent une évaluation continue ».

La même année, Santé Canada a dû intervenir auprès de Galena Pharm Inc, une pharmacie préparatrice approvisionnant des cliniques de perfusions vitaminées en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. L’établissement est désormais fermé et son propriétaire fait l’objet d’une enquête de l’Ordre des pharmaciens de la Colombie-Britannique puisqu’il aurait vendu des produits non homologués, utilisés notamment dans le cadre de thérapies vitaminées administrées par injection ou perfusion.

Santé Canada a d’ailleurs rappelé le Glutathion, un antioxydant produit par Galena Pharm, en raison de rapports d’intoxication par endotoxine (une bactérie) en Colombie-Britannique. Ce type d’intoxication peut causer de graves problèmes de santé pouvant aller jusqu’à la mort. « Ce risque est particulièrement élevé lorsque le corps reçoit les produits contaminés par injection ou perfusion », précise Santé Canada.

La liste des produits visés dans le dossier Galena Pharm est consignée dans l’avis public publié sur le site de Santé Canada. On y trouve l’ensemble des ingrédients contenus dans les perfusions utilisées dans les cliniques de la grande région de Montréal recensées par Le Devoir dans le cadre de cette enquête, dont le Glutathion.

Quelle est la responsabilité des médecins et des infirmières ? En réponse aux questions du Devoir sur le rôle des infirmières dans les cliniques de vitaminothérapie intraveineuse, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a affirmé que le Code de déontologie est clair : « l’administration de médicaments ne présentant aucun DIN [Drug Identification Number] est interdite puisque l’infirmière ne connaît ni la provenance, ni le contenu, ni la qualité du produit ». Elles doivent donc s’assurer de n’administrer que des produits homologués par Santé Canada. « L’administration de perfusions vitaminiques est donc conditionnelle à une ordonnance individuelle d’un prescripteur habilité », précise également l’OIIQ. « Elle [l’infirmière] doit appuyer l’administration des perfusions sur des écrits scientifiques et des normes de pratique reconnues. Il est par ailleurs interdit d’utiliser des produits miracles tel que le prévoit l’article 4 [du Code de déontologie des infirmières et infirmiers] », explique l’OIIQ. Le Collège des médecins du Québec a fait la réponse suivante : « Le Collège n’est pas une société savante, mais à notre connaissance, ce traitement ne s’appuie pas sur des données scientifiques solides. Dans le cadre de leur exercice, les médecins doivent respecter le Code de déontologie des médecins, notamment […] le médecin doit exercer sa profession selon des principes scientifiques et […] s’abstenir d’avoir recours à des examens, investigations ou traitements insuffisamment éprouvés, sauf dans le cadre d’un projet de recherche et dans un milieu scientifique reconnu. » Le Collège invite la population à agir avec une grande prudence et à discuter, au besoin, avec un médecin avant de recourir à ce type de traitement. Aucun médecin n’a fait l’objet d’une plainte disciplinaire devant le Conseil de discipline du Collège en lien avec la vitaminothérapie intraveineuse.