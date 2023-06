Plusieurs éclosions de COVID-19 à l’hôpital Santa Cabrini

Quatre éclosions de COVID-19 sont en cours à l’hôpital Santa Cabrini à Montréal. Dans l’une des unités touchées, 18 patients sur 30 sont infectés par le virus. Selon le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, une autre éclosion s’est terminée hier. L’établissement de santé dit avoir mis en place diverses « mesures préventives et d’hygiène » afin d’éviter la propagation de la maladie.

Une « cellule d’éclosion » a été mise en place dans les quatre unités concernées, indique le CIUSSS. Aucun transfert de patient vers d’autres unités de soins n’est effectué, à moins qu’une raison médicale le justifie (par exemple, une admission aux soins intensifs). D’après l’établissement de santé, des purificateurs d’air ont été installés dans « plusieurs chambres » de patients infectés. Le personnel, les accompagnateurs et les visiteurs présents dans les unités affectées doivent porter un masque N-95.

« Malheureusement, les éclosions de COVID-19 sont encore des choses qui surviennent dans les établissements de santé du Québec périodiquement », dit le porte-parole du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Christian Merciari.

Il souligne que les hôpitaux Santa Cabrini et Maisonneuve-Rosemont ont fait le choix de poursuivre les tests de dépistage de la COVID-19 pour tous les patients hospitalisés, y compris ceux qui ne présentent aucun symptôme. « On est systématiques en raison de la vétusté de nos installations et de l’expérience de COVID-19 qu’on a vécue, explique Christian Merciari. On est très vigilant. »

La Direction régionale de santé publique de Montréal recense sur son territoire cinq éclosions de COVID-19 en centres hospitaliers et sept en CHSLD pour la période du 4 au 13 juin.