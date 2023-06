Des «drames humains» en raison de la fin de la couverture de l’Ozempic

« Des drames humains, j’en vois tous les jours dans mon bureau ! » La Dre Marie-Philippe Morin, spécialiste en médecine bariatrique, est découragée. En colère aussi. Des assureurs privés ont récemment décidé de cesser de rembourser le médicament Ozempic pour traiter l’obésité. Certains de ses patients ne pourront bénéficier d’une greffe d’organe parce qu’ils n’arriveront pas à atteindre le poids exigé pour être admissible à l’intervention.

« Je fais quoi avec ces patients ? » demande la Dre Morin, qui pratique à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). « Va-t-il y avoir une clause grand-père [clause de protection des droits acquis] ou des patients d’exception pour ces cas dramatiques là ? »

La Dre Morin estime qu’une centaine de patients de la clinique de médecine bariatrique de l’IUCPQ ne parviendront pas à perdre les kilos nécessaires pour avoir droit à la greffe d’organe ou à l’opération tant attendue. Ils risquent de tout reprendre le poids perdu s’ils arrêtent les injections d’Ozempic.

« Pour moi, c’est un cas de vie ou de mort. » Sabrina Vallerand utilise l’Ozempic depuis deux ans. Son poids est passé de 260 à 183 livres (de 118 à 83 kilos). « Il me reste trois ou quatre livres à perdre pour avoir ma greffe de rein », dit la femme de 37 ans sous dialyse.

Elle affirme avoir de saines habitudes de vie. « C’est pas parce que je ne bouge pas ou que je me nourris mal, dit-elle. Avec la dialyse, on ne peut pas manger n’importe quoi. » La préposée aux chambres dans un hôtel n’a pas les moyens de se payer l’Ozempic sans assurance. « C’est très dispendieux », indique-t-elle.

Vincent Doyon devra aussi cesser l’Ozempic en raison de la fin du remboursement par son assureur. Avant de commencer à prendre le médicament à la fin janvier, il pesait 305 livres (138 kilos). « J’avais de l’hypertension artérielle qui était non contrôlée, de l’essoufflement et de la tachycardie au moindre effort, dit l’homme de 39 ans. Mon apnée du sommeil se dégradait et j’étais en train de commencer la maladie du foie gras. »

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Grâce à l’Ozempic, il a perdu 70 livres (32 kilos). « Ma pression et mes enzymes hépatiques sont normaux, affirme l’infirmier. Mon apnée du sommeil s’est améliorée énormément. J’ai commencé à reprendre l’activité physique, ce que je n’étais plus en mesure de faire. »

La Dre Morin juge que les assureurs ne « gagneront rien » en ne couvrant plus l’Ozempic pour les patients obèses qui en ont « vraiment besoin ». Oui, ils n’auront plus à payer l’Ozempic. Mais ils devront rembourser des médicaments contre l’hypertension et le cholestérol ainsi que des appareils contre l’apnée du sommeil à des patients qui n’en avaient plus besoin, fait-elle valoir.

Des clauses « grand-père » ?

L’Ozempic connaît un engouement en Amérique du Nord depuis que des utilisateurs ayant perdu du poids vantent ses mérites dans les médias sociaux. Devant le flot d’ordonnances, des assureurs canadiens ont récemment choisi de mettre fin au remboursement du médicament lorsqu’il est utilisé pour l’obésité. Ils continuent de le couvrir dans le cas du diabète de type 2, l’« indication approuvée par Santé Canada », soulignent-ils (voir l’encadré « Hors indication ou pas ? »). La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ne rembourse pas les médicaments liés à la perte de poids, comme l’Ozempic.

Le Devoir a contacté des assureurs privés pour savoir si des clauses de protection des droits acquis (clauses « grand-père » ) seront mises en place pour les patients obèses sous l’Ozempic. Seul Médavie dit en « prévoir » une « pour les assurés pour qui le médicament est déjà remboursé ». Desjardins indique qu’il contactera les assurés visés. « Pour la vaste majorité des cas, le remboursement se poursuivra », écrit-on dans un courriel. Manuvie et Beneva (La Capitale et SSQ Assurance) n’ont évoqué aucune clause de ce genre dans leurs réponses.

Le Dr Yves Robitaille, qui pratique au Centre de médecine métabolique de Lanaudière, ne s’étonne pas de la décision des assureurs concernant l’Ozempic. Selon lui, « certains prescripteurs » ont fait preuve « d’abus », tout comme des patients qui « magasinent » les ordonnances. « Je vois des gens [dans mon bureau] qui s’assoient et se croisent les bras et me disent : “Moi, je suis venu chercher une prescription, puis je ne verrai pas de nutritionniste, pas de kinésiologue et pas de psychologue.” »

Le Dr Robitaille est toutefois d’avis que l’Ozempic devrait être remboursé pour le traitement de l’obésité par la RAMQ et les assureurs privés. « Pas nécessairement un remboursement large et sans conditions », nuance-t-il. Pour prévenir les abus, la Dre Morin croit que les assureurs pourraient créer un système de « prescripteurs autorisés », formé par exemple de médecins travaillant au sein de centres tertiaires et spécialisés en médecine bariatrique.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), on indique que des « travaux sont en cours » afin de déterminer « la pertinence de l’accès à l’Ozempic pour le traitement de l’obésité et si oui, selon quelles modalités ».

Les médicaments visant à faire perdre du poids sont exclus du Régime général d’assurance médicaments (RGAM) depuis son entrée en vigueur en 1997. L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) ne peut donc évaluer ces traitements à des fins d’inscription au RGAM. Il a toutefois publié en octobre dernier un état des connaissances à ce sujet.

« Cette situation n’est pas propre au Québec, écrit le MSSS dans un courriel. Aucune province canadienne ne couvre ces molécules pour le traitement de l’obésité, et ailleurs dans le monde, très peu de pays assurent une couverture publique de ces médicaments. »

La Dre Marie-France Langlois, médecin endocrinologue au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, estime qu’il est grand temps que les gouvernements reconnaissent l’obésité comme une « maladie chronique », au même titre que le diabète et l’hypertension, et pas seulement comme un facteur de risque d’autres problèmes de santé. L’Organisation mondiale de la santé l’a fait en 1997. « Quand on reconnaît l’obésité comme une maladie chronique, ça devient plus normal de rembourser des traitements », observe la professeure à l’Université de Sherbrooke.

Hors indication ou pas ? Santé Canada a approuvé l’Ozempic pour une indication : le traitement du diabète de type 2 chez les adultes. L’ingrédient actif du médicament est la sémaglutide. Le Wegovy, un traitement approuvé par Santé Canada pour la perte de poids, est aussi composé de cette molécule. Les deux médicaments sont commercialisés par Novo Nordisk Canada. « C’est la même affaire, dit la Dre Morin. Mais la dose de sémaglutide est différente : 1 mg pour le diabète [Ozempic] et 2,4 mg pour l’obésité [Wegovy]. » La docteure se sent « justifiée » d’utiliser l’Ozempic « hors indication », car le Wegovy n’est toujours pas disponible au pays. La forte demande aux États-Unis a retardé sa commercialisation au Canada, indique l’entreprise.