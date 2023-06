Manque de médecins en CHSLD à Montréal: «une crise majeure», dit la FMOQ

Quelque 600 résidents en CHSLD à Montréal demeurent sans médecin de famille malgré un récent appel lancé à la communauté médicale afin qu’ils soient pris en charge. Devant cette « situation préoccupante », le Collège des médecins du Québec permet depuis vendredi à des médecins retraités d’aller prêter main-forte dans les CHSLD de la métropole. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a mis sur pied une cellule de crise dont fait partie le gouvernement.

La FMOQ et le Département régional de médecine générale (DRMG) de Montréal cherchent « activement » des volontaires pour donner un coup de main en CHSLD cet été. « On vit une crise majeure à Montréal, dit le premier vice-président de la FMOQ, le Dr Sylvain Dion. On essaie de trouver des bras. Avec la pénurie [de médecins], ce n’est pas évident. »

Il y a un mois, la FMOQ, l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal et le DRMG de Montréal ont lancé un appel à l’aide aux médecins : environ 1000 résidents en CHSLD risquaient de se retrouver sans suivi médical dans les prochaines semaines. Une dizaine de médecins ont levé la main pour s’occuper, à temps partiel, d’environ 400 patients, selon la cheffe du DRMG de Montréal, la Dre Ariane Murray.

« Il en manque encore une vingtaine », estime-t-elle. Et peut-être même plus. « On anticipe que 300 autres lits vont devenir orphelins de médecins d’ici le premier septembre », signale la Dre Murray.

Au CHSLD privé conventionné Champlain-Marie-Victorin, aucun médecin n’est sur place pour s’occuper des 200 résidents, et ce, depuis un mois, déplore la cheffe du DRMG de Montréal. Des aînés doivent être transportés à l’hôpital pour un « petit enjeu » de santé. « Ça fait des patients qu’on envoie à l’urgence poireauter sur une civière pendant des heures et qui risquent d’avoir un delirium pour une infection urinaire ou de la constipation, affirme la Dre Murray. Pour nous, c’est sûr que c’est inacceptable. »

Cette « découverture médicale » s’explique selon elle par « énormément de retraites, de décès, de maladie et d’arrêts de pratique ».

Recourir à des médecins hors RAMQ ?

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) siège à la cellule de crise de la FMOQ, tout comme le DRMG de Montréal. Il cite plusieurs mesures, comme la « mise à profit des compétences » des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne en CHSLD ainsi que la sollicitation de médecins n’ayant pas obtenu un poste lors de la répartition régionale annuelle (un « PREM », dans le jargon).

La FMOQ croit toutefois que Québec pourrait aller plus loin. Des médecins « non participants » à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) se sont manifestés à la suite de son appel à tous. Or, la loi actuelle ne permet pas à ces « non participants » d’oeuvrer dans le réseau public.

« Quand on a vécu la crise de la pandémie, le décret qui avait été adopté par le gouvernement permettait à ces médecins de pratiquer comme non participant, dans leur cabinet par exemple, et de venir prêter main-forte dans les établissements, notamment les CHSLD, pour un nombre d’heures », dit le Dr Dion. Ce décret a été levé. Mais la FMOQ croit qu’avec la crise actuelle, le gouvernement doit mettre « un peu d’eau dans son vin » et explorer cette avenue.

Le Dr Dion ajoute que la rémunération en CHSLD n’est « pas très compétitive » comparativement à celle d’autres pratiques et qu’il faut la rendre « plus attrayante ». L’octroi d’une prime en CHSLD fait l’objet de « discussions » avec la FMOQ dans le cadre de la cellule de crise, selon le MSSS.

La Dre Sophie Zhang, coprésidente de la Communauté de pratique des médecins en CHSLD, croit que les étudiants en médecine devraient être davantage exposés à ces milieux de vie. « C’est très difficile de développer un intérêt [pour l’hébergement] et de dire je vais poser ma candidature pour un poste quand tu n’as jamais mis les pieds en CHSLD pendant toute ta formation en médecine », dit-elle.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, où elle pratique, a été confronté à un manque important de médecins en CHSLD il y a environ cinq ans. Des centaines de patients se sont retrouvés orphelins. « On a commencé à recevoir des étudiants en médecine, des résidents dans plusieurs CHSLD de notre territoire, dit la Dre Zhang, co-cheffe adjointe à l’hébergement. Ça été très bénéfique pour notre recrutement. » Selon elle, cette « solution à long terme » doit être mise en place « dès aujourd’hui ».