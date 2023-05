Carmant veut améliorer Agir tôt

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, se dit conscient des délais importants pour obtenir une intervention en orthophonie par le biais d’Agir tôt. Mais, selon lui, « attendre un an n’est pas si grave que ça » lorsque l’enfant a 18 mois et que les parents comprennent la nature des services à venir.

« Le but, c’est vraiment de faire l’intervention avant l’entrée à l’école, affirme-t-il en entrevue avec Le Devoir. Quand on arrive avec un retard de langage en maternelle, on prend du retard, on développe des problèmes de comportement, et la suite des choses est bien connue : le décrochage, les troubles de comportement. » Le ministre souligne qu’il a quitté le CHU Sainte-Justine justement parce qu’il « voyait trop de patients après l’entrée à l’école ».

Lionel Carmant fait valoir que, grâce à son programme, les familles en attente d’orthophonie ont accès à des « interventions de groupe » et reçoivent du soutien de la part d’éducateurs spécialisés. « Avant Agir tôt, la règle, c’était “pas de diagnostic, pas de service”, comme c’est encore le cas dans le réseau scolaire », affirme-t-il.

Selon lui, personne n’attend actuellement « deux ans à la maison sans service, sans voir personne ». « Et si c’est le cas, j’aimerais le savoir. C’est sûr que ce n’est pas correct. »

Le ministre rappelle qu’Agir tôt a été lancé il y a quelques années à peine, en 2019, et que les activités ont été ralenties durant la pandémie en raison du redéploiement d’employés ailleurs dans le réseau. « On est partis de rien du tout », dit-il.

Québec a créé 790 postes pour Agir tôt, dont 170 sont occupés par des orthophonistes. « En ajoutant des ressources comme j’aimerais faire au prochain budget, on va continuer à diminuer nos listes d’attente », pense le ministre. D’après lui, la prudence est toutefois de mise dans l’affichage de nouveaux postes afin d’« éviter un exode » d’éducateurs spécialisés, par exemple, de la Direction de la protection de la jeunesse vers Agir tôt.

Lionel Carmant veut s’attaquer à la rigidité du programme. Actuellement, des tout-petits sont transférés d’une équipe d’intervention à l’autre lorsqu’on leur découvre un problème supplémentaire. Ils peuvent même se retrouver de nouveau sur une liste d’attente, d’après un employé d’Agir tôt. Le ministre a ainsi exigé des établissements de santé qu’ils mettent en place dès cette année une seule trajectoire de services pour les enfants repérés par Agir tôt.

Lionel Carmant souhaite aussi que le dépistage ne se limite pas à la plateforme numérique. « Ce qu’on veut nous, c’est même commencer à intervenir en centre de la petite enfance. » Le ministre promet qu’Agir tôt sera bien en selle partout dans la province d’ici la fin du présent mandat du gouvernement de la Coalition avenir Québec.