Le ministre Dubé questionne un regroupement de pharmaciens sur l’Ozempic

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a profité de l’étude du projet de loi 15 sur Santé Québec pour questionner un regroupement de pharmaciens sur le recours grandissant au médicament Ozempic par des personnes voulant perdre du poids.

L’Ozempic est recommandé pour traiter le diabète de type 2 et c’est seulement dans ces circonstances qu’il est normalement remboursé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

Or, au Québec comme ailleurs dans le monde, de plus en plus de patients l’utilisent dans le but de perdre du poids.

« Les gens dérogent un peu au traitement du diabète pour aller de façon plus générale sur l’obésité », a glissé le ministre Christian Dubé dans un échange avec l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (APEQ).

Le ministre réagissait à une proposition de l’APEQ visant à créer un registre des médicaments prescrits pour des nouveaux usages, en attendant que l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESS) décide de leur sort.

M. Dubé a alors voulu savoir comment un registre affecterait le recours à un médicament comme l’Ozempic. « Prenons l’Ozempic. Il serait mis dans le registre, on verrait qu’il y a énormément de demandes qui sont à l’extérieur du diabète disons et là, on demanderait à l’INESSS de prendre position sur ce médicament-là avec son évaluation coût versus bénéfices… », a-t-il suggéré.

De son côté la présidente de l’APEQ, Julie Racicot, n’a pas voulu se prononcer et a laissé entendre que l’Ozempic était vraiment un cas particulier sur lequel le futur registre n’aurait pas d’impact.

Selon des données obtenues par Radio-Canada, en 2022, au moins 34 373 personnes au Québec se sont fait prescrire ce médicament commercialisé par la compagnie Novo Nordisk.

Le ministère de la Santé confirme que l’Ozempic connaît une « croissance importante dans le régime public ». Mais il dit ne pas être en mesure de savoir combien de prescriptions concernent des gens qui n’ont pas le diabète.

Ces derniers sont « le résultat de fausses déclarations de la part des prescripteurs », a indiqué la porte-parole Marie-Claude Lacasse. « Par conséquent, nous n’avons pas de moyen d’identifier facilement des ordonnances qui auraient été couvertes pour l’obésité. »

De son côté, Santé Canada a diffusé un avis récemment pour rappeler à la population que le recours à l’Ozempic pour perdre du poids « n’était pas une indication approuvée » même si les médecins jouissaient d’une certaine marge de manoeuvre à ce titre.

« La décision de prescrire un médicament pour une utilisation hors indication fait partie de l’“exercice de la médecine”. L’exercice de la médecine comprend le diagnostic des symptômes du patient par un professionnel de la santé et une décision quant au traitement qui conviendrait le mieux à ce patient. »

Dans certains pays, l’engouement pour Ozempic chez les non-diabétiques a été tel que cela a causé des pénuries. Un phénomène qui ne touche toutefois pas le Canada, du moins pas pour l’instant.

« Santé Canada a constaté une augmentation de la demande pour ce médicament, et des patients pourraient craindre que cela entraîne des problèmes d’approvisionnement. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les patients obtiennent les médicaments dont ils ont besoin », ont indiqué les autorités canadiennes.