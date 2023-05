Il faut limiter les déménagements entre les CHSLD et les maisons des aînés

Les déménagements de pensionnaires des CHSLD vers les maisons des aînés (MDA) doivent être abordés avec beaucoup de précaution, prévient une experte dans le domaine qui s’inquiète des impacts pour les résidents et les proches aidants.

« Presque 100 % des gens qui vivent en CHSLD ont des troubles cognitifs », fait valoir Jessika Roy-Desruisseaux, gérontopsychiatre à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

Cela donne lieu, dit-elle, « a une perte de repères ». « C’est difficile de s’adapter, de comprendre pourquoi on est à un autre endroit, où on est. »

Elle a été alarmée par les révélations du Devoir sur le recours, dans plusieurs régions, aux maisons des aînés partiellement vides pour héberger les résidents de CHSLD en rénovation.

Mme Roy-Desruisseaux, qui suit des patients en CHSLD dans le cadre de son travail en Estrie, n’était pas au fait de cette pratique.

Elle estime qu’on devrait limiter le plus possible les déménagements de personnes ayant des troubles cognitifs avancés ou, du moins, de s’assurer qu’elles puissent rester à la MDA une fois déménagées — et ne soient pas déplacées une fois de plus à la fin des travaux.

En entrevue au Devoir, les autorités de la santé des régions où ça se fait, ont indiqué qu’il serait possible pour les personnes de rester mais que ce ne serait pas systématique.

Par contre, ceux et celles qui resteront à la MDA n’auront pas le même personnel parce que les employés, eux, devront nécessairement retourner au CHSLD.

Pression sur les proches aidants

Jessika Roy-Desruisseaux souligne à quel point ce type de déménagement peut-être lourd pour les proches aidants qui accompagnent les résidents. Dans le cadre d’une recherche qu’elle mène à ce sujet, ces derniers ont raconté « à quel point c’était compliqué ». « Ils sont souvent avertis à la dernière minute », mentionne-t-elle.

« Ça veut dire que chacune des familles doit aller faire les bagages, avertir, orienter la personne », ajoute-t-elle, en soulignant que les proches aidants ne sont « pas toujours bien accompagnés » par le personnel.

Si le déménagement à la maison des aînés est temporaire, c’est dur pour eux, « parce que ça signifie deux déménagements ».

