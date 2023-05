«Il ne faut pas tout laisser tomber», préviennent des experts

La décision de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de mettre fin au niveau maximal d’alerte concernant la pandémie de COVID-19 témoigne d’une « étape importante » franchie dans la lutte de cette maladie, selon des experts. Il ne faut toutefois pour autant baisser la garde, préviennent-ils.

Même si la COVID-19 continue de coûter la vie à une personne toutes les trois minutes à l’échelle mondiale, la propagation du virus est suffisamment sous contrôle pour lever le niveau maximal d’alerte, a tranché l’OMS vendredi.

« C’est avec beaucoup d’espoir que je déclare que la COVID-19 n’est plus une urgence sanitaire de portée internationale », a déclaré en conférence de presse en matinée le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Un message rassurant »

Ce signal d’alarme à l’échelle mondiale avait été déclenché le 30 janvier 2020, un mois après que des cas inquiétants d’une pneumonie atypique ont été détectés d’abord dans la ville chinoise de Wuhan, puis ailleurs dans le monde. L’OMS envoie alors le message que pour répondre à cette crise de santé publique, « ça prend une coordination internationale », rappelle la professeure spécialiste des urgences pandémiques à l’Université McGill, Joanne Liu, en entrevue au Devoir vendredi.

La réponse initiale est toutefois faible dans plusieurs pays, de même qu’au Québec. Il faut dire que l’OMS a déclenché son plus haut niveau d’alerte à sept reprises depuis 2009, notamment pour faire face à la maladie à virus Ebola, au virus Zika et à la grippe H1N1. Des maladies qui, « localement », « ne nous avaient pas trop affectées », rappelle Mme Liu.

Il faudra ainsi attendre le 11 mars 2020, quand l’OMS a recours pour la première fois au terme « pandémie » pour qualifier la crise sanitaire de la COVID-19, pour que de nombreux pays bougent et mettent en place des restrictions sanitaires. Au Québec, l’état d’urgence est déclenché le 13 mars. Dans les jours suivants, le gouvernement Legault annonce une série de mesures de confinement visant d’abord les personnes âgées de 70 ans et plus, puis de nombreux lieux publics, dans l’espoir de limiter la propagation du virus. Tous les rassemblements intérieurs et extérieurs sont ensuite interdits à partir du 21 mars 2020.

L’élaboration de vaccins efficaces contre la COVID-19 a toutefois permis depuis à de nombreux pays de ralentir la propagation du virus, ouvrant la porte à une réouverture de l’économie et à une reprise de nombreuses activités sociales.

L’annonce de la fin du niveau maximal d’alerte de l’OMS, vendredi, représente donc « un message rassurant » pour les nombreux pays qui ont passé au travers d’une période difficile dans les dernières années, relève le virologue et professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM, Benoit Barbeau. « Ça ne veut pas dire que la pandémie est finie pour autant », tempère-t-il néanmoins.

Selon les données officielles de l’OMS, plus de 6,9 millions de vies ont été emportées par la COVID-19 jusqu’à maintenant. Or, cette évaluation, qui se base sur les décès rapportés officiellement par les pays, ne représente qu’une fraction des impacts de cette vague mortelle. Dans les faits, ce sont probablement quelque 20 millions de personnes qui auraient perdu la vie en raison de la pandémie, a soulevé vendredi Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Amnésie collective »

Le patron de l’OMS a ainsi souligné l’importance que l’annonce de la fin du recours au plus haut niveau d’alerte pour la COVID-19 soit interprétée comme une raison de « baisser la garde » et d’envoyer « le message » à la population que « la COVID-19 n’a rien d’inquiétant ».

Or, c’est justement ce qui risque d’arriver, craint Mme Liu. « C’est clair que pour beaucoup de gens, ce sera interprété comme si la pandémie est finie », lance-t-elle. « Il y a tellement un désir profond d’une amnésie collective que j’ai peur qu’on ne fasse pas l’exercice d’apprendre » de cette pandémie, craint l’ancienne présidente de Médecins sans frontières. Or, « il ne faut pas tout laisser tomber », insiste-t-elle.

Joanne Liu souligne ainsi l’importance que la population conserve certaines habitudes acquises pendant la pandémie, notamment celle de porter un masque au bureau lorsqu’on a un rhume, de se laver les mains régulièrement et de « faire du télétravail quand on est malade », énumère-t-elle.

Le gouvernement du Québec, pour sa part, devrait s’assurer d’améliorer la ventilation des écoles et d’autres lieux publics. « Il faut finir la job et bien la finir », estime l’experte.

Caroline Quach, pédiatre et microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine, estime pour sa part qu’il faut continuer de surveiller adéquatement l’évolution de la COVID-19, ce que continue de faire le Québec en misant sur une analyse des eaux usées dans plusieurs de ses grands centres urbains. « La seule chose qu’on ne sait pas, c’est si des pays décident de cesser de surveiller, est-ce qu’on va être capable de détecter une vague d’un nouveau variant plus virulent ? », questionne l’experte.

« Il faut toujours être à l’affût de l’arrivée de nouveaux sous-variants », constate lui aussi Benoit Barbeau, qui appelle à ne pas « baisser la garde » quant à la surveillance de ce virus. « On pourrait encore avoir des surprises. »