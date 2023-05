Des proches aidants se sentent abandonnés par le gouvernement

« On nous a délaissés. C’est comme si le ministère ne s’intéressait plus à la proche aidance », déplore Nathalie Déziel, directrice du Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal. Elle digère mal la fermeture, plus tôt cette semaine, de la Maison Gilles-Carle de Montréal, faute d’aide suffisante de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

La Maison Gilles-Carle se trouvait dans le Centre Évasion, un établissement de l’arrondissement Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce qui offrait de l’hébergement temporaire aux personnes en perte d’autonomie et un peu de répit pour leurs proches aidant. Le centre a été contraint de fermer ses portes, le 30 avril dernier, et de mettre à pied une vingtaine d’employés.

« Cet endroit, c’était toute ma vie », souffle Ramona Mincic, propriétaire et directrice de l’établissement. Le centre avait de la difficulté à payer son loyer « depuis un peu plus d’un an », dit-elle, parce que « les paiements [qu’elle] attendait de la part du ministère arrivaient des mois en retard » et que les montants qu’on lui avait promis « n’ont jamais été indexés ».

C’est pourquoi Mme Déziel affirme que le financement de ressources qui permettent de faciliter le travail des proches aidants « n’a jamais été adéquat ».

La Table de concertation régionale sur les personnes proches aidantes de Montréal (TCRPAM), dont elle fait partie, rappelle pourtant, dans un communiqué envoyé jeudi, que le gouvernement s’était engagé à mieux les soutenir. Le Plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 contient en effet différentes mesures en ce sens. « La poursuite du développement des services de répit des Maisons Gilles-Carle est explicitement mentionnée à la mesure 45 du plan d’action », indique le TCRPAM dans son communiqué.

La fondation Gilles-Carle précise d’ailleurs sur son site Web que le gouvernement du Québec s’était engagé, en 2019, à construire 20 Maisons.

Or, « la Maison Gilles-Carle de Boucherville a dû fermer ses portes pour des raisons similaires en 2020, la Maison de Terrebonne peine à tenir le coup et les centres partout ailleurs réduisent leurs services », soupire Luc Chulak, vice-président du conseil d’administration du Centre Évasion. Neuf Maisons sont présentement ouvertes à travers la province.

Rappelons que l’organisme qui vient en aide aux personnes proches aidantes tient son nom du feu cinéaste. Ce dernier était atteint de la maladie de Parkinson. Il a bénéficié des soins de sa femme, l’artiste Chloé Sainte-Marie, pendant plus de 17 ans.

Paiements de loyer en retard

Mme Mincic était très optimiste, lorsque le financement de la Maison Gilles-Carle de Montréal a été approuvé, en 2019, sous l’impulsion de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants de l’époque, Marguerite Blais. « Le problème, c’est que les montants n’ont jamais été ajustés depuis la pandémie, déplore-t-elle. Et on recevait toujours notre financement en retard. Par exemple, une année, alors que je devais recevoir une subvention un 15 avril, et je l’ai reçue le 15 juin ».

Dans un communiqué, le Centre évasion précise que le propriétaire du bâtiment les oblige à quitter, parce qu’il « considère que les engagements locatifs n’ont pas été toujours respectés ».

« Certes, nous avons dû, à quelques reprises, retarder le paiement de notre loyer, même si celui-ci a toujours été effectué, précise le centre. Ces contrariétés liées à nos obligations ne relèvent pourtant pas de mauvaises intentions de notre part. Elles découlent de nombreuses difficultés à obtenir les sommes convenues, par entente, en provenance du gouvernement du Québec. »

Par courriel, le cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, répond que ce sont plutôt les CIUSS qui accompagnent « tous les bénéficiaires ainsi que leurs proches afin de leur offrir une alternative au service de répit ». Mme Mincic soutient toutefois qu’elle a rencontré « des représentants du ministère » à deux reprises, sans succès.

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a d’ailleurs accusé réception de la demande de commentaires du Devoir, mais n’avait toujours pas réagi au moment où ces lignes étaient écrites.

De plus, le cabinet de la ministre indique que « des démarches sont en cours pour un nouveau lieu afin que la Maison Gilles-Carle Évasion de Montréal puisse poursuivre ses activités ». Une solution « sera trouvée pour assurer la disponibilité des services », nous dit-on.

Cependant, Mme Mincic prévient que « si le ministère ne propose pas de financement adéquat pour un nouveau lieu », elle refusera de s’impliquer dans le projet. « Le gouvernement dit aux médias qu’il travaille avec moi, mais j’attends toujours un appel ».