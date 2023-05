La santé durable, une affaire de communauté

Ce texte fait partie du cahier spécial 90e Congrès de l’Acfas

Une vision préventive, communautaire et plus globale de la santé et des conditions qui la favorisent, c’est ce que propose le concept de santé durable. Un sujet qui sera discuté lors d’un colloque intitulé La santé durable pour le Québec et ses régions. Tisser des liens entre les communautés et la recherche, qui aura lieu le 11 mai durant le 90e Congrès de l’Acfas.

Selon le Regroupement intersectoriel de recherche en santé de l’Université du Québec (RISUQ), la santé durable est l’affaire de la communauté. Elle redonne aux citoyens le pouvoir d’agir sur leur santé et met l’accent sur la prévention.

« La santé durable découle des objectifs de développement durable de l’ONU, dit Cathy Vaillancourt, professeure titulaire à l’INRS et responsable du RISUQ. L’idée, c’est de ne plus voir la santé comme quelque chose qui est pris en charge uniquement par le système de santé et les hôpitaux, mais comme quelque chose qui passe par la prévention et l’autodétermination des citoyens. Cela passe par l’environnement aussi, pour avoir des milieux de vie qui favorisent la santé. L’idée est de créer une qualité de vie qui permet un état de bien-être tout au long de la vie. »

Il s’agit également d’une approche intersectorielle qui implique les municipalités, les citoyens, les organismes pour créer des environnements de vie favorables à la santé et à la réadaptation des personnes malades. Dans cette philosophie, le citoyen est mis au centre.

« Les facteurs environnementaux comme facteurs de santé sont étudiés, mais encore peu mis en pratique, dit Cathy Vaillancourt. On est encore dans une approche médico-centriste. Or, c’est une approche qui demande plus de temps, pour travailler avec les communautés. »

La perspective des communautés

Un exemple concret part de l’histoire tragique du décès de Joyce Echaquan, en 2020. Une équipe de chercheurs travaille en coconstruction avec les communautés autochtones pour créer un programme de formation pour les intervenants en milieu de santé. Dans ce contexte, le panel « La santé sous une perspective autochtone » de la Coalition autochtone pour des pratiques de soins sécuritaires et équitables au Québec (CAPSSEQ) rend compte de ce projet.

« La solution, ce sont souvent les personnes qui vivent la situation ou les citoyens qui l’ont », ajoute Cathy Vaillancourt.

La recherche en partenariat avec les patients

Plusieurs des présentations mettront en avant des projets réalisés selon l’approche de la santé durable où les personnes atteintes de la maladie étudiée ont participé directement.

C’est le cas d’un projet en lien avec le cancer du sein, dont il sera question dans « Réadaptation et cancer du sein. Mieux comprendre les besoins, les attentes et les expériences des femmes ayant subi une mastectomie. » « Cette étude a vraiment été développée avec des personnes ayant subi une mastectomie pour voir comment on pourrait mettre en place des méthodes de réadaptation, notamment autour du mouvement, pour essayer de mieux comprendre leurs réalités », dit la responsable du colloque.

Un autre projet de recherche, de la professeure Catherine Mounier, porte sur la maladie de Krabbe, une maladie rare et orpheline. « Dans le cadre de ce projet, la famille d’un enfant atteint de la maladie a créé une fondation, et amène vraiment la réalité du terrain dans le laboratoire. Rien ne se fait sans une discussion avec le partenaire. Toutes ces recherches ont été faites avec une communauté, un citoyen ou un patient partenaire, main dans la main et en coconstruction avant le projet, pendant le projet, quand on a des résultats, et après dans le transfert des connaissances. » Il s’agit donc d’une relation différente avec les participants comparativement aux études traditionnelles.

L’état des lieux au Québec

Le Québec est sur une belle lancée en ce qui concerne la santé durable, croit Cathy Vaillancourt. « Notre regroupement existe depuis trois ans, et il y a aussi VITAM, un centre de recherche en santé durable, donc les approches se mettent en place. Il y a une conscientisation qui se fait. Nous sommes bien placés à cet égard, mais où le bât blesse, c’est du côté politique. Le système de santé demeure très médico-centriste. Cela fait en sorte que les citoyens ne sont pas entendus. Pour moi, c’est un manque qui doit être reconnu par les gouvernements. Oui, les soins hospitaliers sont importants, mais ce qui se fait en amont et en aval est aussi important pour diminuer les coûts de la santé. »

