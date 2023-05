Impossible de faire changer son sexe auprès de la RAMQ

Alors que les personnes non binaires ou trans peuvent en théorie faire modifier leur sexe sur leurs documents de l’état civil depuis juin 2022, la modification du sexe sur la carte d’assurance maladie demeure impossible. La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) assure qu’un comité étudie présentement la question et doit fournir des recommandations concernant les marques de genre sur les documents civils.

« Je me sens épuisé et abandonné. » Au bout du fil, le désespoir dans la voix d’Alexe Frédéric Migneault est palpable. Cette personne, qui s’identifie comme non binaire, tente depuis plus de deux ans de faire changer son sexe sur sa carte d’assurance maladie afin d’y obtenir la mention « X ». En vain.

« Le sexe sur ma carte d’assurance maladie, c’est une donnée perdue qui donne lieu à des conversations embarrassantes, intrusives et irrespectueuses. Les gens me mégenrent, me posent des questions. C’est une torture pour moi d’avoir cette carte. »

Une loi qui tarde à être appliquée

En février 2021, une décision très médiatisée de la Cour supérieure a procuré une victoire importante à la communauté LGBTQ+ : la Cour invalidait plusieurs articles du Code civil du Québec jugés discriminatoires envers les personnes trans et non binaires. Elle donnait dans la foulée un court délai au gouvernement pour modifier certaines lois afin de faciliter la modification de sexe sur les documents fournis par l’État québécois. Elle forçait aussi le gouvernement à proposer d’autres options que les catégories « homme » et « femme » sur les documents.

Un peu plus d’un an plus tard, en juin 2022, le gouvernement Legault a finalement fait adopter son projet de loi 2, qui permet aux personnes trans et non binaires de faire inscrire le sexe de leur choix sur leurs documents civils. Alexe Frédéric Migneault a donc réussi à modifier le sexe sur son certificat de naissance sans problème. Mais faire de même pour sa carte d’assurance maladie s’avère impossible. « On ne me dit pas quoi faire, on ne me dit pas ce qui manque », déplore Alexe.

Questionnée à ce sujet en commission parlementaire jeudi dernier, la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, qui est chargée du dossier, a indiqué que les travaux du comité devaient prendre fin « prochainement ». Le dépôt du rapport de ce comité est prévu « dans les prochaines semaines, dans les prochains mois au plus tard ». Elle a aussi expliqué que l’attente qui empêche les personnes non binaires de faire modifier leur sexe sur leur carte est « beaucoup liée aux questions informatiques ».

Le Bureau de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, qui pilote le comité interministériel, doit quant à lui rencontrer la RAMQ et la Société de l’assurance automobile du Québec « dans les prochaines semaines », selon la ministre.

La RAMQ a affirmé être en attente des recommandations formulées par le comité interministériel qui étudie présentement la question. Elle a décliné la demande d’entrevue du Devoir, l’invitant à rediriger ses questions vers le Secrétariat à la condition féminine.

Selon le Secrétariat, un comité interministériel regroupant 20 ministères et organismes a été mandaté afin d’étudier la question des marques de genre. Ce comité doit faire des « propositions gouvernementales » concernant la cueillette de ces marques, leur traitement et leur affichage sur les documents d’identité produits par l’État.

« Ces orientations gouvernementales sont en cours d’élaboration. Il faut noter que l’ajout d’un marqueur X demande l’arrimage de plusieurs systèmes informatiques, posant ainsi un défi technologique supplémentaire », affirme une porte-parole du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, qui est également sous l’égide de la ministre Biron.

Grève de la faim

Pendant ce temps, Alexe est à court de ressources. « On ne comprend pas ce que je vis et les conséquences que ça a sur ma vie. Je suis en arrêt de travail, je suis au bout de ma dépression. J’ai des idées suicidaires. C’est tout juste si j’arrive à vider le lave-vaisselle. »

En guise de protestation contre le temps d’attente, Alexe a choisi de couper sa carte d’assurance maladie aux ciseaux il y a deux ans. « C’est plus facile pour moi d’expliquer pourquoi je n’ai pas de carte de la RAMQ que d’expliquer pourquoi j’ai mon sexe de naissance marqué sur ma carte. » Alexe doit donc payer pour ses soins de santé. Des frais qui deviennent difficiles à absorber.

Malgré les difficultés financières qui en découlent, Alexe ne regrette rien. « J’étais tellement content de mettre les ciseaux dans ma carte. »

Pour sa tante Virginie Archambault, la situation est alarmante. « Je vois Alexe dépérir dans le labyrinthe absurde qu’on lui impose, dénonce-t-elle en entrevue. Je suis fâchée et d’une tristesse profonde. C’est pas normal de passer à travers tout ça. » Et son inquiétude augmente de jour en jour. « Alexe, c’est comme un de mes enfants, un de mes chatons. Je peux juste pas le perdre. »

Alexe a pour sa part décidé d’employer les grands moyens en entamant une grève de la faim vendredi prochain au parc du Bois-de-Coulonge, en face du siège social de la RAMQ. Même en sachant que ce combat sera sans doute mené de façon isolée, Alexe garde espoir de faire accélérer le processus. « J’ai l’impression qu’il n’y a aucune autre solution pour moi. »