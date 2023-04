Refus d’une place en CHSLD: la famille payera 4836$ plutôt que 27 000$

Le CIUSSS de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) fait marche arrière : il revoit à la baisse les frais d’hébergement hospitalier de plus de 27 000 $ facturés à l’homme de 90 ans qui avait refusé que son épouse ne requérant plus de soins aigus soit transférée dans un milieu d’hébergement transitoire à plus de 40 km de chez lui. L’établissement de santé exige désormais 4836 $, soit un montant équivalent à celui payé par un usager en CHSLD.

« C’est un soulagement pour mon père qui a vécu une période de grand stress et d’anxiété », dit le fils unique du couple, Pierre Laliberté, précisant avoir déjà acquitté la facture.

M. Laliberté déplore qu’il ait fallu une sortie dans les médias pour que les frais soient réduits. « Sans [cela], il n’y aurait eu aucune écoute de l’administration publique, même après avoir expliqué la situation au Commissaire aux plaintes et à la qualité des services [du CIUSSS] et au Protecteur du citoyen, qui ont rejeté mon dossier. Ces instances défendent qui ? Et ont-ils une écoute ? »

La mère de Pierre Laliberté, Madeleine Pellerin, souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle a été hospitalisée à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke le 4 mai dernier en raison d’une détérioration de son état général. Elle habitait jusqu’alors avec son mari dans une maison à Sherbrooke. Au terme de son hospitalisation, il a été convenu qu’elle ne pouvait pas retourner à son domicile.

Dans les mois qui ont suivi, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS lui a proposé un milieu d’hébergement transitoire, à Richmond, puis à Coaticook. La famille a refusé les deux places, arguant qu’elles étaient trop éloignées de la résidence familiale. Le mari de Madeleine Pellerin, son proche aidant, n’aurait pu lui rendre visite régulièrement.

Devant ces refus, le CIUSSS de l’Estrie a imposé à la famille des frais d’hébergement hospitalier de 282 $ par jour, conformément à un règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Facture totale : plus de 27 000 $.

L’histoire a fait réagir Québec. Il y a trois semaines, le cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, a dit souhaiter réduire les frais d’hébergement hospitalier facturés aux patients qui refusent une place en milieu d’hébergement transitoire. Le montant quotidien est actuellement fixé à 429 $ par jour.

Contacté par Le Devoir, le cabinet indique que des « travaux de modifications réglementaires sont en cours, afin de réduire le montant journalier ». « Dans les prochaines semaines, une nouvelle directive sera envoyée aux établissements, écrit-on. Entre-temps, nous invitons les établissements à faire preuve de flexibilité et de bon sens afin d’éviter des facturations importantes. »

Le cabinet rappelle que les établissements de santé ont besoin de lits d’hospitalisation « pour soigner les patients qui se présentent à l’hôpital » et « éviter des délais pour des interventions telles que les chirurgies ». Il souligne que les CHSLD sont les lieux « les mieux adaptés aux besoins » des usagers qui ne nécessitent plus de soins aigus et ne peuvent retourner à leur domicile. Selon Québec, « la très grande majorité des gens acceptent la place disponible en CHSLD ou dans un milieu transitoire ».

Le CIUSSS de l’Estrie, lui, n’a pas voulu commenter davantage le dossier de Madeleine Pellerin.

Des CISSS ne facturent pas

Tous les établissements de santé n’imposent pas, comme le CIUSSS de l’Estrie, des frais d’hébergement hospitalier. Le Devoir a fait des demandes d’accès à l’information auprès de 22 CIUSSS et CISSS afin de savoir combien de factures avaient été envoyées à des patients pour ces frais et quel montant avait été récolté en 2020, 2021 et 2022. Jusqu’à présent, 17 ont répondu.

Parmi eux, seul le CISSS de l’Outaouais affirme avoir facturé 16 920 $ à un patient en 2021-2022. Onze établissements disent n’avoir recensé aucune facture. C’est le cas du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Si les usagers refusent une place d’hébergement transitoire, ils continuent à être facturés comme étant en attente d’hébergement et les montants sont équivalents aux montants qui seront facturés lorsque l’usager aura intégré son milieu d’hébergement », indique l’établissement.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, lui, précise qu’il n’a « pas eu de cas de refus nécessitant une facturation ». Fait étonnant, le CISSS de Chaudière-Appalaches indique que le montant quotidien pour ces frais « est fixé à 1430 $ pour l’année financière 2022-2023 ». Or, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, le « bon montant » est plutôt de 429 $.

Cinq établissements de santé n’ont pas fourni les chiffres demandés par Le Devoir.

Avec Dave Noël