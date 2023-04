Pas de Plan santé sans garanties démocratiques, avertit l’APTS

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Le mois dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonçait son « Plan santé », qui vise à remettre sur les rails un système mis à mal par la pandémie de COVID-19 en le rendant, selon les principaux intéressés, plus accessible et plus performant.

Le mois dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonçait son « Plan santé », qui vise à remettre sur les rails un système mis à mal par la pandémie de COVID-19 en le rendant, selon les principaux intéressés, plus accessible et plus performant.

Cette annonce n’empêche pas Robert Comeau, président de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) d’exprimer un scepticisme catégorique qui ne semble pas étranger au résultat des premières séries de négociations entre le gouvernement du Québec et le Front commun syndical composé non seulement de l’APTS, mais aussi de la CSN, de la FTQ et de la CSQ.

M. Comeau est d’ailleurs fort satisfait de la première rencontre des équipes de négociations le mois dernier à Québec. « Nous étions près de mille personnes et on a pu tout relier ensemble, tout solidifier », dit-il.

« Pour ce qui est de la négociation en tant que telle, nous avons déposé des offres intersectorielles une première fois. On a eu une mise à jour récemment, mais ce n’est pas bien meilleur [que les offres initiales du gouvernement] », poursuit-il, ajoutant que, pour l’instant, le processus lui apparaît habituel.

Déficit démocratique

D’entrée de jeu, le président de l’APTS note que l’actuel ministre de la Santé, Christian Dubé, poursuit sur la lancée d’une tendance établie par ses prédécesseurs des gouvernements précédents depuis près de vingt ans, à savoir une centralisation accrue des processus décisionnels et des mesures d’efficacité, ce que M. Comeau appelle « l’obsession des tableaux de bord ».

Mais ce qui inquiète surtout Robert Comeau avec cette centralisation, c’est le déficit démocratique qu’elle engendre.

« On y tient et on y croit à notre service public, mais ce qui est le plus important, c’est l’aspect démocratique du réseau », explique-t-il, considérant que l’avènement de Santé Québec, la superstructure qui succédera au MSSS, déconnecte la tête de ses membres.

« Partout dans les régions, les médecins et les travailleurs ne sont nulle part dans la structure décisionnelle, ni même pour les consultations. Cela nous inquiète beaucoup de voir que les régions n’auront plus de pouvoir de décision », explique-t-il.

Le privé, encore et toujours

Mais il n’y a pas que cette hypercentralisation des pouvoirs décisionnels en santé qui nuit à cet important caractère démocratique du système. Le recours au privé, vraisemblablement considéré comme une panacée vu son omniprésence dans l’appareil public, constitue une autre menace.

« Après deux décennies de coupes budgétaires, on n’a pas donné de grandes chances au système public, mais on s’attend quand même à ce qu’il soit performant. On ne lui a donné aucun moyen autre que le recours au privé, soi-disant complémentaire au réseau public », dénonce M. Comeau.

« Au fond, on veut mettre le privé et le public en compétition, mais en privilégiant le privé », s’insurge-t-il.

Une coalition qui transcende le monde syndical

Pour M. Comeau, au-delà d’une décentralisation, la population aussi doit avoir voix au chapitre dans le processus décisionnel au sein de Santé Québec afin de garantir un système réellement démocratique.

D’ailleurs, le syndicat peut compter sur l’appui de nombreux acteurs de la société civile, à travers la coalition Riposte au Plan santé composée de 35 organismes, notamment de la Coalition solidarité santé (dont fait partie l’APTS), la Ligue des droits et libertés et le collectif Soignons la justice sociale.

Rassemblée sous le slogan « Stoppons la machine », la coalition réclame un véritable débat démocratique sur les orientations que prendront Santé Québec et le Plan santé. Elle rappelle également les dommages causés au réseau public de santé par le racisme systémique, la dévalorisation du système public et de son caractère communautaire en plus des ravages de la privatisation.

Elle appelle ce qu’elle considère comme une véritable réforme, amenée de concert avec les acteurs communautaires et les populations marginalisées directement touchées par les transformations actuelles du système.

M. Comeau évoque, non sans une certaine nostalgie, les beaux jours du système des Centres locaux de services communautaires (CLSC). « Mais tout cela disparaît au fur et à mesure qu’on abolit les structures de proximité et qu’on ramène tout au niveau national. »

M. Comeau dit vouloir soulever ce problème en éventuelle commission parlementaire.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.