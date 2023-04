Endiguer la détresse sociale

Ce texte fait partie du cahier spécial Municipalités

L’itinérance s’est amplifiée depuis la pandémie, à Montréal comme en région.

Difficultés financières, problèmes de santé mentale, manque de logements sociaux : les raisons sont multiples et complexes. Si la responsabilité de la santé et des services sociaux revient au gouvernement du Québec, les instances municipales sont en première ligne et doivent agir. Plusieurs maires et mairesses en discuteront lors de la conférence Les municipalités, premières répondantes à la détresse sociale, présentée dans le cadre des Assises 2023 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).



Aux yeux de Bruno Marchand, maire de Québec et président du Comité sur l’itinérance de l’UMQ formé récemment pour réfléchir collectivement à ce problème, c’est le cocktail parfait actuellement pour « ne pas prendre soin de nos gens dans la rue qui souffrent ». Il remarque qu’il y a souvent un manque de volonté politique. « Plusieurs pensent qu’il n’est pas possible de mettre fin à l’itinérance, dit-il. Il y a des CISSS et des CIUSSS proactifs, d’autres moins. Il manque de ressources. Les groupes communautaires sont épuisés. Mais, des solutions existent. »

Il donne l’exemple de la Finlande, qui a décidé d’agir en 1986 après un hiver particulièrement rigoureux et meurtrier pour la population itinérante. « Depuis, la courbe du nombre d’itinérants ne cesse de descendre, avec quelques soubresauts, si bien que la cible est d’arriver à zéro d’ici 2027, précise le maire de Québec. C’est le seul pays européen où l’itinérance décroît. »

Il est d’avis qu’il faudra bien sûr adapter la recette finlandaise à notre contexte. « Mais, c’est certain que ça prend un engagement politique ciblé, des données chaque année, des logements sociaux et de l’accompagnement », affirme-t-il.

Si agir coûte de l’argent, il mentionne que ne pas agir en coûte aussi. « L’Europe a calculé qu’une personne itinérante coûte environ 40 000 euros (près de 60 000 $) à la société, notamment en sécurité publique, en soins de santé et en justice. La même personne coûte 25 000 euros si elle est en logement avant même qu’elle ait commencé à travailler ou à faire du bénévolat. Les Villes sont à bout de ressources et ce sont des humains qui en souffrent, qu’on parle des personnes itinérantes, des commerçants, des citoyens, des personnes des groupes communautaires. Il faut agir. »

Des initiatives innovantes à Montréal

Face à l’ampleur du problème postpandémique, Montréal n’a pas eu le choix d’agir en travaillant avec le milieu communautaire. Par exemple, à l’été 2021, la Ville a créé l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (EMMIS) afin d’intervenir rapidement dans l’espace public lors de situations de conflits, de détresse ou de cohabitation touchant les personnes vulnérables ou en difficulté. Par conséquent, si, par exemple, une personne est en état de psychose ou est couchée devant un commerce, on peut contacter l’EMMIS. « Traditionnellement, on appelait la police, mais on n’a pas nécessairement besoin de policiers pour intervenir, indique Valérie Plante, mairesse de Montréal. Dans plusieurs situations, les intervenants psychosociaux de l’EMMIS peuvent le faire et diriger la personne au bon endroit, en fonction de ses besoins. »

Si, d’ailleurs, l’EMMIS a d’abord été financée entièrement par le budget de la Ville de Montréal, dès sa deuxième année, la Ville a obtenu du financement du ministère de la Sécurité publique. « L’EMMIS vient enlever de la pression sur les services policiers », explique Valérie Plante.

La mairesse mentionne aussi l’importance de développer des ressources adaptées aux différents besoins. Par exemple, grâce à un partenariat entre le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et la Mission Old Brewery, un centre d’hébergement avec soutien médical et psychosocial à des personnes itinérantes alcooliques a ouvert ses portes l’an dernier.

« C’est important, parce que souvent, les personnes en situation d’itinérance avec un problème d’alcool ne peuvent pas aller dans les refuges réguliers, indique la mairesse de Montréal. Puis, les personnes autochtones ont d’autres besoins, les femmes aussi, les aînés, les nouveaux arrivants. L’accompagnement doit être adapté à la personne. »

Comité stratégique en itinérance à Val-d’Or

La Ville de Val-d’Or est aussi bien consciente que l’accompagnement doit être adapté à la personne. « Nous sommes à proximité de deux communautés anichinabées, alors ces personnes viennent chercher des services dans notre ville, et parfois, elles restent, indique la mairesse, Céline Brindamour. Sur 33 000 habitants, nous avons entre 150 et 200 personnes qui se retrouvent dans la rue chez nous à un moment ou l’autre dans l’année, et environ 55 % de ces personnes sont autochtones. »

La Ville a commencé à se pencher sur le problème il y a une dizaine d’années, alors qu’il a commencé à être plus criant. L’une des forces de Val-d’Or est son Comité stratégique en itinérance, qui comprend des représentants de la maison d’hébergement La Piaule, de la Sureté du Québec, poste principal et poste de police communautaire mixte autochtone, du Centre d’amitié autochtone, de la Chambre de commerce et de la Ville de Val-d’Or, sous la coordination du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. « Nous travaillons ensemble pour continuer à développer les services et, s’il se passe quelque chose, je sais à qui parler », indique la mairesse.

Elle se réjouit aussi que La Piaule ait obtenu un financement pour ouvrir un site non traditionnel pour héberger les personnes, les nourrir, mais aussi, les intéresser à faire différentes choses dans la journée. De plus, un immeuble de 41 logements sociaux est en train d’être finalisé et donnera un toit à des gens actuellement dans la rue. « Ma plus grande préoccupation, maintenant, est de ramener la paix sociale, affirme la mairesse. Il faut être patient et tolérant face aux personnes vulnérables, mais en même temps, assurer la sécurité, le respect et une certaine quiétude dans le centre-ville. Nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel. Chose certaine, une ville ne peut pas tout prendre sur ses épaules. Elle a besoin de partenaires. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.