Le privé en santé a fait ses preuves en chirurgie, dit Christian Dubé

Au lendemain de la parution d’une analyse sur les coûts élevés des opérations faites dans le privé, le ministre de la Santé Christian Dubé affirme que les cliniques privées ont, au contraire, fait la preuve de leur efficacité. Ne reste plus qu’à le prouver avec de nouvelles données, soutient Québec solidaire.

« On a réussi à comparer les coûts et à voir tous les bénéfices d’utiliser le privé », a déclaré le ministre Dubé mardi lors de la période de questions. La formule a, dit-il, fait ses preuves : 155 000 interventions chirurgicales ont été réalisées dans le privé durant la pandémie.

Lundi, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) a pourtant publié une analyse concluant que le coût des opérations et des interventions réalisées dans le secteur privé « surpasse largement » celui du réseau public. Pour certains services, il est même « jusqu’à 150 % plus élevé », soutient l’IRIS.

Le ministre remet en question cette comparaison, même si les données proviennent de son ministère. « Le calcul des coûts n’inclut pas la même chose au privé et au public », a indiqué son cabinet, précisant que cette différence est écrite « noir sur blanc » dans le document obtenu par l’IRIS. « C’est donc difficile de faire des comparaisons comme certains le font », ajoute le cabinet.

Les données présentées dans le document du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) — maintenant disponible en ligne — datent de 2018 à 2020. Elles comparent les coûts de cinq opérations et interventions (cataracte, tunnel carpien, doigt ressort ainsi que coloscopie longue et courte) réalisées dans des hôpitaux et dans trois cliniques privées participant au projet-pilote lancé en 2016 par l’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette.

Comment peut-on comparer si on ne peut pas savoir quelle partie [des coûts] de chauffage, d’infrastructure, de nettoyage, de frais d’entretien de l’hôpital est attribuée au bloc opératoire ?

Or, Christian Dubé affirme qu’on « n’est plus dans un projet-pilote » et que les centres médicaux spécialisés (CMS) peuvent avoir une place de façon définitive dans le système. Les établissements vont d’ailleurs lancer de nouveaux appels d’offres « très ciblés » à cet égard dans les prochaines semaines, a-t-il expliqué durant la période de questions.

« Tant mieux » si le ministre a de « nouveaux chiffres plus à jour », a déclaré le député solidaire Vincent Marissal, en invitant M. Dubé à plus de transparence. « On les attend ! Est-ce que je vais encore avoir besoin de les demander et me faire servir du caviardage ? Est-ce qu’il peut nous les rendre publics ? »

Moyenne de 1234 $ par opération

Relancé plus tard durant l’étude des crédits, le ministre Dubé a dit qu’il ne pouvait pas diffuser ces données de peur de pervertir la concurrence dans les futurs appels d’offres. La sous-ministre Dominique Savoie a par ailleurs laissé savoir que le gouvernement a payé 200 millions de dollars pour 162 000 opérations réalisées dans les CMS dans les trois dernières années, soit une moyenne de 1234 $ par intervention.

Pour réduire les coûts, le ministère de la Santé veut encourager les hôpitaux à se regrouper dans le cadre de ces appels d’offres, a-t-elle aussi indiqué. Mme Savoie espère aussi réduire les coûts, puisque les contrats à venir seront donnés au meilleur offrant, alors que les précédents avaient été donnés de gré à gré.

À l’époque du projet-pilote, le ministre Gaétan Barrette avait exigé que les trois CMS (Chirurgie DIX30, Rockland MD et Opmedic) ouvrent leurs livres comptables et fassent part au MSSS de leurs dépenses réelles pour la réalisation des activités chirurgicales. Le MSSS finançait les coûts directs et indirects des cliniques, ainsi qu’une marge de profit de 10 %. Cette marge a été augmentée à 15 % durant la pandémie.

« Tout était pris en considération dans l’analyse [des coûts lors du projet-pilote] : la construction, l’amortissement, la rénovation, l’équipement, etc., explique le Dr Barrette. En contrepartie, on faisait la même chose du côté du système totalement public. »

Or, le réseau ne semble pas avoir fait ses devoirs, selon le document fourni par le MSSS à l’IRIS. Les frais liés à la rénovation des bâtiments et les coûts d’amortissement des équipements ne sont pas pris en compte dans les coûts indirects des établissements publics. « Ces données-là existent, affirme l’ancien ministre. Si le ministère ne fait pas l’effort d’être précis dans la donnée qu’il divulgue, il y a un problème. »

Comparaisons jugées hasardeuses

Le Dr Barrette ajoute que le gouvernement dispose d’un logiciel de comptabilité qui permet une analyse granulaire des coûts en établissement. Des approximations peuvent être effectuées. « Ça a toujours été le même problème dans le public : on ne fait pas beaucoup d’efforts pour indiquer clairement quels sont les coûts réels directs et indirects. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de la surenchère au privé. Ce que je vous dis, c’est qu’actuellement, le travail d’évaluation du côté public n’est pas optimal. »

L’ancien ministre de la Santé balaie d’ailleurs du revers de la main l’analyse de l’IRIS, qu’il juge « tendancieuse, biaisée et inadéquate ».

Le Dr Hugo Viens, directeur médical de Clearpoint (propriétaire de Chirurgie DIX30 et Opmedic), trouve « démagogue » de comparer le public et le privé à partir de données ne comptant pas tous les coûts pris en charge dans les hôpitaux. « Comment peut-on comparer si on ne peut pas savoir quelle partie [des coûts] de chauffage, d’infrastructure, de nettoyage, de frais d’entretien de l’hôpital est attribuée au bloc opératoire ? » demande-t-il. Selon lui, les systèmes informatiques du réseau public ne permettent pas « un niveau de granularité de l’information financière » aussi précise que celui des CMS.

Pour Maude Laberge, spécialiste de la performance des systèmes de santé à la Faculté de médecine de l’Université Laval, on ne peut tout simplement pas comparer le public et le privé, car « les règles du jeu » sont différentes.

Selon elle, le mode de financement public des cliniques privées favorise la croissance des dépenses, ce qui n’est pas le cas du réseau public. « Au niveau hospitalier, on essaie de réduire nos dépenses, puis au niveau des cliniques privées, on leur dit qu’on va les payer, peu importe ce que ça leur coûte, avec une marge de profit de 10 %. »