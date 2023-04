Plus de 18 000 travailleurs de la santé toujours manquants

Il manque actuellement 18 219 travailleurs de la santé pour répondre aux « besoins minimaux » du réseau mais le ministre de la Santé Christian Dubé estime que la situation « se stabilise » depuis quelques mois.

Comme on pouvait s’y attendre, près de la moitié des personnes manquantes sont dans la profession infirmière avec 5439 infirmières cliniciennes et 2326 auxiliaires en déficit. La situation demeure aussi critique pour les préposés aux bénéficiaires (3926), les agents administratifs (2008) et les travailleurs sociaux (1419).

Par contre, il ne manquerait que 148 psychologues selon le ministère, en dépit de la forte pénurie que dénonce la profession depuis des années.

Le ministre reconnaît que « beaucoup de gens ont quitté dans les deux dernières années » mais affirme que la situation s’est « beaucoup stabilisée » depuis un an.

M. Dubé a aussi fait savoir qu’il entendait miser davantage sur la « rétention du personnel » que sur le recrutement, soulignant que des efforts très importants avaient été déployés pour recruter seulement 1000 infirmières en Europe.

Les données en date de la fin février ont été rendues publiques mardi dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires à l’Assemblée nationale. Elles représentent les « besoins minimaux de main-d’oeuvre » du réseau et n’incluent pas la totalité des besoins non remplacés comme les quarts de travail non comblés.

Le député libéral de Pontiac André Fortin a posé plusieurs questions au ministre à ce sujet. « Il y a de moins en moins de monde dans le réseau de la santé », a-t-il lancé d’entrée de jeu.

Au total, il y a plus de 10 000 employés de moins dans le réseau qu’à pareille date l’an dernier, selon les données du ministère. Dans l’ensemble, 329 896 tiennent le fort.

M. Fortin a relevé que la tendance à la baisse se confirmait d’année en année, le réseau ayant aussi perdu 10 000 personnes entre 2021 et 2022.

Plus de détails suivront.