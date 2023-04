Une fillette de 3 ans sauve des vies

Une punaise. Une simple punaise servant à accrocher une carte géographique sur un babillard. Une maudite punaise, probablement tombée au sol sans que personne s’en aperçoive. Et une petite Léa, 3 ans et demi, qui l’avale. La fin de cette histoire est tragique. Mais elle porte en elle une promesse.

Léa Durand est morte après avoir ingéré une punaise chez des amis de la famille, à Cowansville, où elle se faisait garder le temps d’un après-midi en 2020. L’objet pointu a déchiré ses voies respiratoires et s’est logé dans un poumon.

La fillette a subi trois massages cardiaques à l’hôpital le plus proche, puis a été transportée d’urgence au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine. Une intervention, réalisée dès son arrivée, a permis de retirer la punaise. Mais Léa ne s’est jamais réveillée après l’opération.

Attablés dans la résidence familiale de Saint-Alphonse-de-Granby, en Estrie, Anne-Marie Durand et Pierre-Paul Lefebvre racontent l’impensable, le pire cauchemar de tout parent : les dernières heures de vie de leur enfant. La mort de leur petite fille rieuse qui s’émerveillait devant les vaches, les chevaux et les alpagas le long du « chemin en garnotte » qu’empruntait chaque matin sa mère pour lui faire plaisir. Des larmes discrètes ponctuent leur récit.

« Quand ils nous ont dit qu’il n’y avait plus rien à faire, j’ai demandé : “est-ce qu’elle se qualifie pour le don d’organes ?” » dit Anne-Marie Durand. « Tout le monde a figé, ajoute Pierre-Paul Lefebvre, une armoire à glace de 1,90 mètre (6 pieds 3 pouces). Les infirmières étaient surprises que la question vienne de nous, comme ça. »

Anne-Marie Durand était tout aussi étonnée de cette idée lancée de façon spontanée. Notaire de profession, elle avait exprimé sa volonté de faire don de ses organes dans un testament. Son mari aussi. Mais jamais le couple n’avait discuté du sujet pour ses filles, Léa et Océane.

« Je me suis ressaisie et j’ai dit : “je suis désolée, chéri, on n’en a pas parlé, qu’est-ce que tu en penses ?” poursuit Anne-Marie Durand. Un accident, un enfant en santé, ça arrive rarement. Ça a des chances de servir à d’autres. »

Léa a finalement sauvé quatre vies, grâce au don de son cœur, de son foie et de ses deux reins. « La situation qu’on a vécue est atroce », dit, les yeux rougis, Anne-Marie Durand, qui porte au cou un pendentif en argent contenant des cendres de Léa. « Mais il y en a d’autres qui n’auront pas à passer par là. Leurs enfants vont être corrects. »

Des dons rares

Les dons d’organes d’enfants demeurent rares au Québec. « Ça varie entre 8 et 15 par année », indique le Dr Matthew Weiss, directeur médical des dons d’organes chez Transplant Québec. Il faut dire que très peu de jeunes meurent aux soins intensifs pédiatriques. « Heureusement », dit l’intensiviste pédiatrique, qui pratique au Centre mère-enfant du CHU de Québec – Université Laval.

Tous ne se qualifient pas pour le don d’organes. La « grande majorité des patients atteints de cancer » sont exclus, selon le Dr Michel Lallier, chirurgien spécialisé dans les greffes au CHU Sainte-Justine. Les enfants souffrant de « certaines infections virales » aussi.

Les victimes d’un traumatisme ou d’un accident, en état de mort cérébrale et maintenues en vie artificiellement, sont des candidats potentiels. Mais encore faut-il que la famille accepte le don lorsque l’équipe soignante évoque la possibilité. « Le taux de consentement est autour de 50 % », estime le Dr Weiss, qui ne détient pas de chiffres précis à ce sujet.

Face à la douleur et au traumatisme de perdre leur enfant, bien des parents n’ont que faire de ces informations concernant le don. « Je me rappelle très bien une dame qui m’a dit : “Écoutez, j’ai signé ma carte [d’assurance maladie], je crois dans le don d’organes, si jamais c’était moi, je donnerais mes organes dans la seconde, relate le Dr Weiss. Mais il n’est pas question que quelqu’un coupe mon fils et enlève ses organes.” Elle était capable de le dire, “je sais que ce n’est pas rationnel, je sais qu’il est mort, mais je suis incapable de même y penser”. »

Les soignants respectent le choix des familles, affirme le Dr Weiss. Mais en cette semaine nationale du don d’organes, le médecin croit qu’il vaut la peine de sensibiliser la population à cette possibilité.

Aide pour le deuil

Le don d’organes procure « une satisfaction » chez la « presque totalité des parents », selon le Dr Michel Lallier. « Pour une forte majorité, ça aide même pour le deuil », soutient-il.

Celui de Léa n’a pas été facilité, selon ses parents. « Moi, je n’aime pas tant quand les gens disent “Ah, il y a un peu d’elle qui continue ailleurs”, remarque Anne-Marie Durand. Non, Léa est morte. C’est fini. Mais si ça peut aider d’autres personnes, il faut que ça aide d’autres personnes. »

Pierre-Paul Lefebvre souligne que les procédures de Transplant Québec « ne changent rien ». Aucun moment avec leur enfant ne leur a été volé. Ils ont pu dormir une dernière nuit avec elle à l’hôpital. Faire des empreintes de ses petites mains et de ses pieds. Garder des mèches de sa chevelure châtain.

Lors du processus d’évaluation de leur fille à titre de donneuse, les équipes ont fait preuve d’une grande discrétion, selon Anne-Marie Durand. « S’ils parlaient entre eux, ils chuchotaient », précise-t-elle. Malgré les prélèvements d’organes, Léa a pu être exposée dans un petit lit de bois au salon funéraire. Rien n’y paraissait, précise son père.

Mais le deuil est demeuré entier. À la suite de la mort de Léa, les parents ont participé à des groupes de soutien à la Maison Au Diapason, un organisme situé à Bromont. Anne-Marie Durand a aussi consulté un psychologue dans le privé. Elle était hantée par la scène des massages cardiaques de sa fille à laquelle elle avait assisté.

« Ce qui nous a aidés le plus, c’est Océane », juge-t-elle. Il fallait se lever le matin pour s’occuper d’elle. « Fusionnelle » avec Léa, elle a réagi fortement à la mort de sa sœur. Elle a longtemps transporté une photo encadrée d’elle, qui n’est jamais bien loin. Océane prend désormais soin de sa petite sœur, Amélie, née après le décès de Léa, il y a un an et demi.

Malgré les moments difficiles qu’ils traversent, Anne-Marie Durand a un message pour les receveurs d’organes : « Ils n’ont pas à se sentir coupables d’être en vie, d’être heureux ou d’être malheureux. » « Ce n’est pas parce que tu es receveur que tu n’as pas le droit de mal “feeler”. Ce sont deux affaires séparées. » Pierre-Paul Lefebvre, lui, appelle la population à être vigilante à la veille de la saison des piscines. Il faut éviter à tout prix que d’autres terribles accidents — car celui de Léa en était un, ont-ils répété à leurs amis — ne se reproduisent.

Des enfants en attente Selon Transplant Québec, 16 enfants figuraient sur la liste d’attente pour un don d’organes au 31 mars dernier. Les adultes étaient 879. « Les enfants sont priorisés sur la liste d’attente », explique le Dr Weiss. Les jeunes peuvent recevoir l’organe d’un adulte, comme une partie de foie ou de l’intestin, précise pour sa part le Dr Lallier. « Mais pas le coeur parce qu’il doit être du bon format, et on ne peut pas le réduire, ajoute-t-il. Certains centres [aux États-Unis] vont prendre une petite partie du poumon, mais on ne le fait pas au Québec, car il n’y a pas assez de cas. » En 2022, 483 personnes ont reçu une transplantation, dont 20 enfants, d’après Transplant Québec.