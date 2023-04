Quand le 911 ne comprend pas le français

Les Québécois qui utilisent la téléphonie Internet n’ont pas nécessairement accès à un service d’urgence en français lorsqu’ils contactent le 911, a appris Le Devoir. Une situation jugée « problématique » par le gouvernement du Québec, qui renvoie la balle à Ottawa dans le dossier.

François n’est pas près d’oublier son appel au 911 du 21 mars dernier. En matinée, sa conjointe, qui souffre d’une maladie grave, s’est effondrée sur le sol. « Je pensais que c’était un AVC, alors j’ai sauté sur le téléphone pour composer le 911. »

Le retraité préfère garder son vrai nom confidentiel pour préserver la tranquillité de sa conjointe, qui est atteinte d’un cancer très avancé. Mais il tenait à ce que son histoire soit connue.

La voix qui a répondu à François ne s’exprimait qu’en anglais. L’homme se débrouille dans la langue de Shakespeare, mais lui et la téléphoniste n’arrivaient pas à communiquer. « Je comprends l’anglais, mais autant mon accent pour elle était incompréhensible, autant le sien l’était pour moi. J’ai paniqué. »

« Au bout d’un instant, relate-t-il, j’entends un autre intervenant qui parle français, mais il ne semble pas m’entendre. »

C’est finalement en appelant au CLSC local qu’il a pu faire rediriger l’ambulance vers chez lui. La téléphoniste l’avait envoyée à une mauvaise adresse, mais elle avait saisi que François se trouvait à Saint-Jean-Port-Joli.

Le retard s’est révélé « sans conséquence » pour sa conjointe, qui « s’est vite remise après une visite à l’hôpital de Montmagny. » « Mais imaginons une telle situation à Amqui ou à Laval », dit-il. Et surtout, combien de personnes au Québec s’exposent au même risque sans le savoir ?

Le ministère de la Sécurité publique est « au courant du problème » et confirme qu’il « se peut » que des citoyens utilisant les services IP se fassent répondre en anglais lorsqu’ils appellent le 911.

À l’instar de bien des Québécois, François utilise un service de téléphonie Internet, qui a l’avantage d’être beaucoup moins cher que les services classiques. Les services de téléphonie IP sont branchés à un réseau local Internet et utilisent un protocole de communication IP. Certaines compagnies les facturent jusqu’à dix fois moins cher que leurs équivalents cellulaire ou filaire.



Or, les compagnies qui vendent ces forfaits ne transfèrent pas toutes directement les appels au centre d’urgence le plus proche. C’est donc une dame en Ontario qui avait pris l’appel de François. Selon nos informations, elle travaille pour l’entreprise Northern 911 à Sudbury.

Au Canada, la réglementation sur la téléphonie IP relève du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC).

Le ministère de la Sécurité publique lui renvoie d’ailleurs la balle dans ce dossier. Il souligne qu’il n’a pas autorité en la matière, les télécommunications privées étant de « compétence fédérale ». « Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a d’ailleurs sensibilisé le CRTC à cette situation jugée problématique et continuera de le faire afin d’assurer la sécurité sur l’ensemble de la population », a indiqué la porte-parole du ministère.

Dans une décision rendue en 2005, le CRTC avait ordonné aux entreprises « d’aviser leur clientèle de toute limite, avant de commencer à fournir le service et pendant la durée du contrat de service ». Le CRTC ne parlait pas, dans cette décision, des difficultés liées à la langue, mais évoquait des « problèmes techniques et opérationnels ». Il recommandait aux entreprises dans le domaine d’offrir « une solution provisoire qui assure un niveau de service fonctionnellement comparable au service d’urgence 911 de base ».

Questionné par Le Devoir, le CRTC a répondu brièvement qu’il s’engageait « à garantir que tous les Canadiens aient accès aux services de télécommunication dans la langue officielle de leur choix, y compris le 911 ». « Si quelqu’un rencontre des obstacles à cet égard, il est invité à en informer le Conseil », a ajouté sa porte-parole.

François, lui, a porté plainte au Commissaire aux langues officielles à la fin mars.

Un intermédiaire de plus

Si François et la dame à l’autre bout du signal s’étaient compris, l’appel aurait normalement dû être transféré au Québec dans un deuxième temps. Plus précisément au centre d’appels d’urgence responsable du territoire où se trouve Saint-Jean-Port-Joli, la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA).

La porte-parole du CAUCA, Marie-Andrée Giroux, souligne que « le réseau 911 a été développé pour recevoir de la téléphonie filaire et cellulaire », et non pas pour la téléphonie IP.

« Les compagnies IP offrent un service très abordable. Ça peut coûter 2 $ par mois, mais ça a des défauts », poursuit-elle. Selon Mme Giroux, c’est comme ça « depuis que la téléphonie IP existe ». Or, ce type de services a gagné en popularité ces dernières années, note-t-elle. « Il faut que les gens s’informent. »

Après cette pénible expérience, François a écrit à sa compagnie de téléphone, Oxio, une entreprise ontarienne rachetée récemment par le groupe québécois Cogeco.

Le service à la clientèle s’est excusé et lui a écrit que « selon [sic] certaines circonstances, dans le cas où il n’y a pas de téléphonistes francophones disponibles dans l’instant même pour vous répondre, un téléphoniste anglophone prendra l’appel ».

Sur son site Web, l’entreprise prévient qu’il y a des « limitations du service 911 » et que leurs appels seront d’abord traités avant d’être redirigés vers le « centre d’intervention d’urgence le plus proche ».

Elle ajoute que, contrairement aux centres d’appels de la sécurité publique (CASP), les siens ne génèrent pas automatiquement l’adresse d’origine de l’appel. « Vous devrez fournir votre nom, votre adresse/emplacement et vos coordonnées verbalement avant que votre appel puisse être acheminé vers le CASP approprié », prévient-on. Dans le cas où la personne ne peut pas parler, c’est l’adresse de facturation qui est prise en compte.

Toutefois, l’avertissement sur le site Web de l’entreprise ne fait pas allusion aux limites linguistiques du service.

À Cogeco, on reconnaît l’existence du problème, mais on souligne que l’acquisition d’Oxio est « très récente ». « Nous approfondissons la situation avec Oxio », a indiqué par écrit la conseillère en communication Laurise Roy-Tremblay.

Quant à François, il a l’intention d’utiliser son cellulaire s’il a besoin à nouveau du 911.