De plus en plus de Canadiens réticents à faire vacciner leur enfant

UNICEF Canada sonne l’alarme : la confiance envers la vaccination infantile s’effrite au pays et ailleurs dans le monde depuis la pandémie de COVID-19. Selon un rapport publié mercredi par l’organisme de bienfaisance, 82,3 % de la population canadienne jugeait important de vacciner les enfants en 2021, contre 90,5 % en 2019. UNICEF Canada s’inquiète de ce recul, d’autant que la couverture vaccinale chez les tout-petits a chuté durant la crise sanitaire dans 112 pays, dont le Canada, mais dans une faible mesure.

« C’est extrêmement inquiétant, et pas seulement ici au pays, dit le président et chef de la direction d’UNICEF Canada, David Morley, en entrevue avec Le Devoir. Au cours des 30 dernières années, les vaccins ont représenté une véritable révolution pour sauver la vie d’enfants dans le monde. Le nombre annuel de décès chez les moins de 5 ans est passé de 13 millions en 1990 à 5 millions aujourd’hui. »

Selon les nouvelles données publiées par l’UNICEF et recueillies par le Vaccine Confidence Project de la London School of Hygiene Tropical Medicine, la confiance à l’égard de la vaccination chez les enfants a diminué dans une cinquantaine de pays, notamment aux États-Unis, en Belgique et au Nigeria.

La République de Corée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Ghana, le Sénégal et le Japon ont enregistré les plus fortes baisses, allant de 33 à 44 points de pourcentage. Au contraire, la Chine, l’Inde et le Mexique, eux, ont noté une hausse.

Dans la plupart des pays, dont le Canada, les moins de 35 ans étaient plus susceptibles d’être moins convaincus de l’importance de faire vacciner les enfants après le début de la pandémie, indique le rapport. Précisons que ces données portent sur la vaccination des enfants en général, ce qui inclut les vaccins donnés durant la petite enfance (rougeole, coqueluche, etc.) et celui contre la COVID-19.

Pourquoi une telle hésitation ? David Morley peine à cibler les raisons exactes. Il croit que les médias sociaux ont pu jouer un rôle. « Durant la pandémie, même si nous savions que les vaccins pouvaient sauver des vies, de la désinformation a commencé à circuler dans les médias sociaux, dit-il. Soudainement, il existait une plateforme pour les gens qui s’opposaient aux vaccins. »

Couverture vaccinale en baisse

Dans son rapport, l’UNICEF s’inquiète également pour les quelque 67 millions d’enfants qui ont manqué des vaccins entre 2019 et 2021, en raison de la pandémie de COVID-19. L’organisme de bienfaisance précise que des services de vaccination ont été suspendus dans « presque tous les pays », ce qui s’est traduit par une diminution de la couverture vaccinale dans 112 États. Au Canada, cette baisse est faible, précise David Morley.

Il reste que les cas de rougeole dans le monde ont plus que doublé en 2022 par rapport à l’année précédente, selon l’UNICEF. Durant la même période, le nombre d’enfants paralysés après avoir contracté la poliomyélite a augmenté de 16 %.

David Morley appelle les gouvernements à se mobiliser afin de rappeler l’importance des vaccins chez les enfants. « Les leaders dans les communautés doivent aussi en parler, dit-il. Cela aide parce que les gens ne font pas toujours confiance aux gouvernements. »

En décembre dernier, la Santé publique de Montréal a lancé une campagne invitant les parents à faire vacciner leurs enfants contre la rougeole. Elle estimait à ce moment que 80 à 85 % des petits Montréalais âgés de cinq ans étaient adéquatement vaccinés contre cette maladie très contagieuse. Ce taux doit s’élever à 95 % pour atteindre l’immunité collective.

Avec Clémence Pavic