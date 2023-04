Les urgences débordent de nouveau au Québec

Après une « accalmie » de quelques mois, les urgences sont de nouveau prises d’assaut par les Québécois. Achalandage « monstre », « tsunami » de patients, situation « critique » : le personnel sur le terrain ne manque pas de qualificatifs pour décrire l’engorgement qui persiste depuis une semaine. La cellule de crise mise sur pied par Québec en octobre dernier suit la situation de près.

Le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec (ASMUQ) et membre de la cellule de crise, juge la situation « inquiétante ». Depuis huit jours, le taux d’occupation sur civière dépasse les 140 % dans nombre d’hôpitaux. Mardi matin, ce pourcentage s’élevait à 225 % à l’Hôpital général juif, à 218 % à l’hôpital Royal Victoria et à 184 % à l’hôpital de Hull, d’après Index Santé. Il dépassait les 170 % aux hôpitaux de Saint-Eustache, de Saint-Jérôme, du Lakeshore et Anna-Laberge.

Les salles d’attente débordent aussi de malades. « La semaine passée, le pourcentage de patients qui sont repartis sans voir de médecin a monté jusqu’à 13 %, indique le Dr Boucher. On avait diminué ce taux en janvier : on était rendu à 6-7 %. » Selon lui, l’achalandage dans les urgences a augmenté « de près de 15 % » depuis huit jours.

La Dre Judy Morris, présidente de l’Association des médecins d’urgence du Québec, a d’abord cru que ce rebond était lié au congé de Pâques (des services sont fermés et des patients repoussent leur visite médicale) et aux pannes d’électricité dues au verglas. « On a vu des cas d’intoxication au monoxyde de carbone et des patients qui arrivaient en hypothermie », rappelle-t-elle. Mais les malades ont continué d’affluer depuis.

« Ç’a été épouvantable les huit derniers jours, dit la Dre Caroline Hosatte-Ducassy, urgentologue au CISSS de la Montérégie-Centre et membre du conseil d’administration de l’ASMUQ. Ça a été dans les plus difficiles journées de travail que j’ai faites dans les dernières années. L’achalandage est monstre. »

Les nerfs du personnel sont mis à rude épreuve, signale-t-elle. « On est un peu dans la crainte d’avoir, dans la salle d’attente, des patients qui sont de petites bombes à retardement, qui se détériorent et qu’on les [échappe], dit la Dre Hosatte-Ducassy. Ça crée un stress pour tout le monde sur le terrain, autant pour les médecins que les infirmières. »

Des employés quittent d’ailleurs leur poste aux urgences, selon le Dr Boucher. « Chaque semaine, on continue de perdre des infirmières, des préposés et des commis », soutient-il.

De multiples causes

La Dre Élyse Berger Pelletier fait partie de la cellule de crise sur les urgences, qui s’est réunie vendredi dernier. D’après elle, plusieurs facteurs peuvent expliquer l’engorgement actuel, notamment la recrudescence des virus (influenza, gastro-entérite, etc.) ainsi que la hausse de cas liés à des problèmes de santé mentale. « On voit beaucoup de gens pour des crises suicidaires, des crises situationnelles et des dépressions, affirme l’urgentologue qui pratique à l’Hôtel-Dieu de Lévis. On n’est pas capable d’avoir de prise en charge en externe. Les gens n’ont pas de médecin de famille. »

Des patients se retrouvent également à l’urgence, faute d’avoir pu obtenir un rendez-vous avec leur médecin de famille ou par le guichet d’accès à la première ligne (GAP), d’après le Dr Boucher. « Samedi soir, j’ai vu une dame et elle m’a dit qu’elle avait essayé d’avoir un rendez-vous avec son médecin de famille et cela menait en juin », cite-t-il en exemple.

Le Dr Laurent Vanier, qui pratique à l’urgence de l’hôpital Charles-Le Moyne, constate lui aussi que beaucoup de patients sont incapables « de voir un médecin en temps opportun ». « Il y a une grande accessibilité par le GAP, de disponibilités médicales pour ceux qui n’ont pas de médecin de famille, observe le responsable du GMF-R Azur. Mais pour ceux qui ont un médecin de famille, ils sont un peu bloqués. » Impossible pour eux de contacter le GAP.

Dans la région des Laurentides, les cliniques désignées populationnelles, qui accueillaient les patients ayant des besoins ponctuels et des problèmes mineurs, ont fermé leurs portes dans les dernières semaines. « Nécessairement, on en ressent un peu les effets », dit la cocheffe de l’urgence de l’hôpital de Saint-Jérôme, la Dre Véronique Gauthier.

Ça bouchonne

La Dre Morris croit que la situation actuelle dans les urgences tient notamment à « une énorme congestion hospitalière ». Des patients demeurent sur civière plus de 48 heures à l’urgence, car ils ne peuvent pas monter aux étages.

Elle déplore que les hôpitaux ne mettent pas en application toutes les recommandations émises par la cellule de crise. En décembre dernier, le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué qu’un protocole de surcapacité serait implanté dans les centres hospitaliers. À partir d’un certain taux d’occupation sur civière, les étages doivent accueillir davantage de patients pour réduire la pression sur les urgences.

Or, les unités d’hospitalisation sont aussi confrontées à une pénurie de personnel, d’après la Dre Gauthier. « On est excessivement limité par le manque de ressources humaines sur les étages, ce qui empêche de développer de la réelle surcapacité, explique-t-elle. On a encore beaucoup de lits fermés. »