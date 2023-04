Un grand débat sur la conscience minimale

Les avancées dans notre compréhension du coma et des états de conscience altérée qui en découlent soulèvent de nouvelles questions éthiques qui étaient débattues lors de la réunion annuelle de la Société internationale de neuroéthique qui a eu lieu il y a quelques mois à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM).

Au cours des 15 dernières années, des chercheurs ont réussi à mettre en évidence des signes de conscience chez des individus supposément dans un état végétatif, faisant ainsi apparaître divers problèmes. Ces personnes éprouvent-elles des douleurs ? Ont-elles une qualité de vie suffisante pour justifier la poursuite des traitements ? Accepteraient-elles de continuer à vivre dans cet état si elles pouvaient s’exprimer ?

Ces questions pour le moins délicates ont été discutées par des experts en neuroéthique du monde entier qui s’étaient réunis à l’IRCM l’automne dernier.

« Grâce à des technologies d’imagerie cérébrale, on a pu déceler une activité cérébrale en réponse à des stimuli externes qui témoigne d’une certaine conscience qui était pourtant indétectable par les examens cliniques traditionnels chez des patients qu’on croyait dans un état d’inconscience irréversible. Si on détecte une petite conscience, on peut donc imaginer que la personne souffre, qu’elle ressent peut-être de la douleur, et cela est peut-être encore plus cruel et difficile comme situation humaine [que ce que l’on pensait] », a exposé en entrevue le directeur de l’Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé à l’IRCM, Éric Racine, qui a organisé cette rencontre annuelle de la Société internationale de neuroéthique.

Le neurologue Steven Laureys, qui a été un des premiers à mettre en évidence des signes de conscience chez des patients ayant été cliniquement déclarés dans un état végétatif, c’est-à-dire dans un éveil inconscient, a justement confirmé dans un article publié dans The Lancet Neurology que l’application de stimulations douloureuses à des personnes dans un état de conscience minimale activait les différentes structures cérébrales composant le réseau de la douleur, comme chez les sujets sains.

« Cela nous dit que très probablement, elles ont mal et qu’il faut leur donner des traitements analgésiques pour qu’elles soient confortables », conclut le chercheur de l’Unité GIGA Consciousness, de l’Université de Liège, ainsi que du Centre de recherche CERVO, de l’Université Laval.

Éric Racine relate qu’« au début, l’argumentaire était que plus la personne est consciente, plus on doit la maintenir en vie. Puis, on s’est rendu compte qu’il pouvait y avoir de la perception de la douleur et que c’était une problématique aggravante. Ce n’est pas parce qu’il y a plus de conscience que la vie vaut nécessairement plus la peine d’être vécue dans un état comme celui-là, parce que les traitements n’ont malheureusement pas évolué aussi vite ».

Pour certains, plus de conscience égale plus de justifications pour des soins agressifs. Pour d’autres, plus de conscience égale plus de perception de la douleur, et donc plus de soins palliatifs. Il y a aussi une autre approche qui est de bien s’assurer de respecter les volontés de la personne, qui voudrait soit qu’on fasse tout pour la garder en vie si elle se retrouvait dans cet état-là, soit qu’on arrête les traitements. Ces différents points de vue ont donc été débattus dans le cadre de la rencontre.

Par exemple, le professeur de neurologie au Weill Institute for Neurosciences de l’Université de Californie, à San Francisco, le Dr Claude Hemphill, qui est pour le maintien en vie et pour le fait d’offrir tous les soins possibles à ces personnes dont la conscience est grandement altérée, a rappelé qu’au début, les défenseurs de cette approche ont dû faire face et combattre une sorte de nihilisme thérapeutique, de défaitisme, affirmant qu’il n’y avait rien à faire pour aucun de ces patients.

« Aujourd’hui, il y a suffisamment de données pour affirmer que ces personnes peuvent avoir une douleur, comme elles peuvent avoir du plaisir. Elles peuvent encore avoir une qualité de vie. Vu de l’extérieur, on a tendance, nous, personnes saines, à sous-estimer cette capacité-là », affirme le Dr Laureys qui ne participait pas à la rencontre.

« Il y a certains patients qui vont récupérer et il faut vraiment augmenter nos efforts pour leur donner accès aux techniques de rééducation et aux nouvelles interventions thérapeutiques, comme la stimulation électrique transcrânienne », plaide le Dr Laureys, qui a expérimenté cette dernière technique avec succès. « Il y a d’autres patients qu’on doit décider de laisser partir. Le citoyen doit nous aider et faire une déclaration anticipée parce que ça peut arriver à chacun de nous, à chaque instant. »

Pronostic à long terme

Le Dr Alexis Turgeon, médecin spécialiste en soins intensifs au CHU de Québec-Université Laval, mène un programme de recherche qui vise à améliorer la façon de déterminer le pronostic à long terme des patients qui sont dans un état de conscience altérée à la suite d’un traumatisme craniocérébral grave afin de fournir « une information la plus objective possible aux proches » des malades.

« Une personne qui arrive dans un état critique dans une unité de soins intensifs est le plus souvent inapte à donner son consentement aux soins. Or, comme on doit toujours s’assurer que nos interventions répondent aux volontés de la personne, ce sont les proches qui deviennent nos répondants et avec lesquels on doit communiquer pour obtenir ce consentement.

Les proches ont donc besoin de savoir si la personne va survivre, mais surtout dans quel état elle va survivre, si la qualité de vie qu’elle aura serait acceptable pour elle », explique le Dr Turgeon, qui détient la Chaire de recherche du Canada en soins intensifs neurologiques et traumatologie.

Le chercheur a mis au point un protocole faisant appel à la combinaison d’examens cliniques, de tests sérologiques mesurant notamment certains débris cellulaires cérébraux, de divers types d’imagerie médicale (résonance magnétique, tomodensitométrie, électrophysiologie) qui devrait améliorer la capacité à formuler un pronostic à long terme plus objectif et plus précis « pour aider les familles à cheminer et à savoir si les interventions qui sont faites compte tenu du pronostic que l’on croit être le meilleur sont toujours acceptables ou pas ». Ce protocole est expérimenté dans plusieurs centres hospitaliers du Canada, de France, d’Angleterre et du Brésil.

Dans ces mêmes sites, le Dr Turgeon coordonne également un essai clinique, appelé étude HEMOTION, ayant pour but de vérifier si des transfusions sanguines ayant un taux d’hémoglobine — qui transporte l’oxygène — plus élevé que celui qu’on utilise normalement pour une autre population de patients gravement malades peut accroître l’oxygénation des zones lésées par le traumatisme et améliorer le pronostic à long terme des patients.

« Les soins que l’on donne au patient durant la phase aiguë visent à prévenir les lésions cérébrales secondaires, c’est-à-dire que d’autres cellules du cerveau meurent. Comme le cerveau est extrêmement vulnérable au manque d’oxygène, optimiser le transport d’oxygène surtout dans les zones qui ont été un peu moins traumatisées et où il y a encore des cellules vivantes pourrait minimiser les lésions cérébrales secondaires qui pourraient survenir », explique-t-il.

Les patients ont été répartis de façon aléatoire dans le groupe de transfusion usuelle ou dans le groupe de transfusion plus élevée et on évalue si, à long terme [après six mois], cette intervention a permis d’améliorer le pronostic.

Conscience altérée Le coma se caractérise par une absence d’éveil, de signes de conscience et de réaction aux stimuli externes, qu’ils soient auditifs, visuels ou douloureux. Après quelques jours ou quelques semaines, la plupart des patients se réveillent sans toutefois montrer de signes de conscience ; ils présentent alors des cycles d’éveil et de sommeil, ainsi que des mouvements involontaires, notamment des yeux, des membres, des lèvres, voire des grincements de dents ou des bâillements. Mais ils ne répondent toujours pas à des sollicitations externes. Ils sont dans un état végétatif dans la mesure où seul le système nerveux végétatif est préservé. On a toutefois remplacé cette terminologie à connotation négative pouvant être perçue à tort comme faisant référence à un « végétal » ou à un « légume », souligne le Dr Steven Laureys, par « syndrome d’éveil non répondant ». L’« état de conscience minimale » est employé pour désigner « les personnes qui présentent des comportements fugaces et reproductibles qui témoignent d’une conscience sans pouvoir communiquer », explique le Dr Laureys dans son livre intitulé Cerveaugraphie. Les patients sont toujours incapables de communiquer et leur interaction avec l’environnement extérieur est fortement limitée tant sur le plan moteur que cognitif.