Ces gens qui soignent sans être soignés

La présidente de l’Association des médecins psychiatres du Québec, la Dre Claire Gamache, sonne l’alarme : la santé mentale des soignants se dégrade et le gouvernement québécois, soutient-elle, doit attaquer ce problème de front. Son regroupement organise à la fin avril un sommet intitulé « Les États généreux », en collaboration avec divers partenaires.

L’épuisement professionnel guette de nombreux soignants, signale la Dre Gamache. Selon un sondage mené par l’Association médicale canadienne et rendu public en janvier, 60 % des médecins, résidents et étudiants en médecine au Québec présentaient des symptômes importants d’épuisement professionnel à l’automne 2021. Ce taux s’élevait à 53 % à l’échelle du pays (contre 31 % il y a quatre ans).

Dans la province, le Programme d’aide aux médecins du Québec reçoit aussi de plus en plus d’appels. Selon l’organisme, les demandes d’aide ont augmenté de 28 % entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, puis de 18 % l’année suivante.

« Il faut reconnaître que [la santé mentale des soignants] est un enjeu majeur, dit la Dre Gamache. On ne s’en est pas occupé avant la pandémie, alors qu’on était dû pour le faire. »

Même son de cloche de Jessica Rassy, présidente de l’Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale. Selon elle, les arrêts de travail sont nombreux chez les infirmières et ils en entraînent d’autres, en pleine pénurie de personnel. « Il y a beaucoup de compensation qui se fait de la part des collègues, et souvent, c’est ça, malheureusement, qui mène vers d’autres épuisements », précise la professeure à l’Université de Sherbrooke, qui participera aux « États généreux ».

La relève n’est pas épargnée. Un sondage mené en 2021 auprès des étudiants de l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke a montré « une augmentation du niveau d’anxiété, de dépression et d’état de stress post-traumatique à la suite de la pandémie », rapporte Jessica Rassy. « Ce sont des infirmières qui commencent la pratique actuellement, dit-elle. On sait que leur santé mentale était déjà détériorée avant de débuter. »

Trouver des solutions

« Les États généreux », qui auront lieu à Montréal le 28 avril, visent à faire le bilan de l’état des troupes ainsi qu’à proposer des solutions concrètes pour améliorer le bien-être des professionnels de la santé. Le forum réunira des chercheurs universitaires, notamment en gestion des ressources humaines et en travail social. Le ministre responsable des Services sociaux, le Dr Lionel Carmant, ainsi que le sous-ministre associé Daniel Paré seront présents. « On veut mobiliser tout le monde », dit la Dre Gamache.

La présidente de l’Association des médecins psychiatres du Québec déplore que peu de données existent sur la santé mentale des soignants québécois. « On a des chiffres d’absentéisme pour les problèmes de santé mentale chez le personnel, mais on n’a rien du tout chez les médecins et chez les gestionnaires [du réseau], soutient-elle. Si on a des indicateurs pour tout, ce serait bien qu’on ait des indicateurs pour ça aussi. »

Selon elle, les patients sont bien conscients que leurs médecins et leurs professionnels de la santé sont « fatigués ». Elle cite en exemple de jeunes toxicomanes ayant des problèmes de santé mentale qui ont prononcé une conférence à Montréal l’automne dernier. « Ils nous ont dit : “Nous autres, on pense que vous devez vous occuper de vous autres, parce que vous avez pas mal la mèche courte” », résume-t-elle.

Vincent Dumez, codirecteur scientifique au Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public, croit que les patients partenaires — de grands utilisateurs du système de santé qui font profiter de leur « expertise » des établissements de santé et des chercheurs — peuvent être mis à contribution lors des « États généreux ». Lui-même y prendra part.

L’une des clés, d’après lui, pour réduire la pression sur les soignants ? Éduquer les citoyens en matière de santé. « Si on a une population d’usagers qui a développé davantage ses compétences, qui a un peu plus de savoirs, qui est ensuite capable de faire des choix d’accès [aux soins] pertinents, d’avoir une autonomie plus importante, ça va enlever de la pression sur le système », explique Vincent Dumez.

Soignants et patients doivent aussi faire preuve d’« empathie mutuelle ». « Les usagers sortent de cette période de crise [pandémique] avec quelques frustrations, explique-t-il. Mais si on est capable de se mettre dans la peau de la personne de l’autre bord, qui elle aussi a subi un certain nombre de contraintes et de situations difficiles, bien, peut-être que ça va aider à détendre l’atmosphère. »

La santé mentale demeure un « tabou » dans le monde de la santé, selon Jessica Rassy. Les soignants sont mus par « un désir d’aider » et éprouvent de « la honte » lorsqu’ils comprennent qu’ils souffrent d’épuisement professionnel et qu’ils ne l’ont pas eux-mêmes détecté, malgré leurs connaissances. « On ne veut pas laisser nos collègues dans le pétrin, ajoute Jessica Rassy. On se sent coupables d’aller chercher de l’aide et de reconnaître nos limites. »