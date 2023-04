Une centaine de personnes à l’hôpital en raison du monoxyde de carbone

Une centaine de personnes ont dû être transportées à l’hôpital à Montréal et à Laval en raison d’une possible intoxication au monoxyde de carbone. On ne craint pour la vie d’aucun d’entre eux.

En date de samedi midi, ce sont précisément 102 personnes qui ont été transportées à l’hôpital après avoir présenté des symptômes d’intoxication au monoxyde de carbone. Au total, les services d’Urgences-Santé ont effectué 135 évaluations de patients pour cette raison dans les deux villes.

À cause des pannes d’électricité dans des centaines de milliers de foyers, « des gens essaient de se chauffer avec des moyens qui sont plus ou moins appropriés », explique la superviseuse aux interventions à Urgences-santé, Julie Gaulin.

« Des appareils de type barbecue » utilisés à l’intérieur ou une « génératrice posée trop près d’une porte ou d’une fenêtre » peuvent causer une exposition au monoxyde de carbone.

Santé Montréal a publié une liste de conseils de prévention aux intoxications. En cas de symptômes, les citoyens sont invités à contacter le 911 ou le centre anti-poison du Québec.

style="min-height:600px" Conseils multilingues à partager⚠️De nombreuses familles montréalaises sont touchées par des #intoxications au #monoxydedecarbone en raison des pannes en cours. Une fiche de conseils de prévention est disponible dans plusieurs langues en bas de page ici ➡️https://t.co/E5EnQVzNOP pic.twitter.com/rIgiGyDcRG — Santé Montréal (@santemontreal) April 8, 2023

Vendredi, un homme est décédé d’une intoxication au monoxyde de carbone après avoir allumé une génératrice dans son garage.