Hausse importante des intoxications au monoxyde de carbone à Montréal

Plus d’une soixantaine de cas d’intoxications au monoxyde de carbone ayant mené à des visites à l’urgence ont été signalés dans les dernières heures à la Santé publique de Montréal, qui appelle les personnes confrontées à des pannes de courant à faire preuve de prudence.

Depuis mercredi, des centaines de milliers de Montréalais sont plongées dans le noir. Dans ce contexte, plusieurs citoyens ont décidé d’avoir recours à des appareils de chauffage d’appoint, notamment alimentés au gaz naturel, à l’intérieur de leur résidence. D’autres ont pour leur part utilisé dans leur logis des appareils de cuisson destinés à un usage extérieur, comme des barbecues alimentés au charbon.

Or, « ceci pose un risque majeur d’intoxication au monoxyde de carbone », relève par voie de communiqué le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, qui a relevé une plus d’une soixantaine de cas d’intoxications dans les dernières heures, « une situation exceptionnelle ». « La situation est particulièrement préoccupante dans les quartiers de Lasalle, Montréal-Nord, Saint-Laurent, Ahuntsic et Pierrefonds », ajoute le communiqué.

⚠️ N'utilisez JAMAIS des appareils à combustible (appareil à propane, moteur à essence, barbecue, lampe, réchaud, chauffe-patio, génératrice, etc.) à l’intérieur. Si vous utilisez une génératrice, placez-la à l’extérieur dans un endroit ventilé et loin des portes et fenêtres. ⚠️ — Sécurité incendieMTL (@MTL_SIM) April 7, 2023

Les urgences débordent

Les nombreux cas d’intoxications rapportés dans la métropole ont d’ailleurs eu pour effet d’accroître la pression sur les urgences de plusieurs hôpitaux, qui affichent des taux d’occupation dépassant dans certains cas les 200 %. Un homme est d’ailleurs mort après avoir rentré son barbecue dans sa résidence à Saint-Eustache, a annoncé vendredi le premier ministre du Québec, François Legault, lors d’un point de presse tenu en Montérégie.

En entrevue au Devoir, le responsable du bureau des mesures d’urgence de la Santé publique de Montréal, Simon Bilodeau, a rappelé que les intoxications au monoxyde de carbone peuvent mener, dans des cas extrêmes, à des pertes de conscience, voire à des décès.

Pourtant, de telles intoxications « sont évitables en n’utilisant pas d’appareils à combustion destinés à un usage extérieur, à l’intérieur », insiste la Santé publique de Montréal. Cette dernière recommande ainsi aux personnes confrontées à une panne d’électricité de se déplacer plutôt vers un des centres d’hébergement d’urgence et les haltes chaleur ouverts par la Ville s’ils ont besoin de se réchauffer.