Pannes d’électricité à l’Hôpital Fleury et des établissements de santé

La Santé publique rappelle à la population de ne jamais utiliser de barbecue ou de source de chauffage à combustion à l’intérieur afin de ne pas être victime d’une intoxication au monoxyde de carbone. Rappelons que le monoxyde de carbone est un gaz toxique, sans odeur et sans couleur. Les principaux symptômes d’une intoxication légère sont des maux de tête, des étourdissements, des nausées, des vomissements et de la fatigue. Une intoxication plus importante peut causer des évanouissements, des convulsions, le coma et même la mort.