Des frais de plus de 27 000$ pour avoir refusé un CHSLD trop éloigné

Un homme de 90 ans a reçu des factures totalisant plus de 27 000 $ de la part du CIUSSS de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) parce qu’il a refusé que son épouse de 83 ans, qui ne requérait plus de soins hospitaliers, soit transférée dans un milieu d’hébergement transitoire situé à plus de 40 kilomètres de leur résidence. Le fils unique du couple dénonce cette pratique « inhumaine », qui demeure légale selon Québec. Sa plainte au Protecteur du citoyen vient d’être rejetée.

« On est traités comme si on était des numéros, affirme le fils, Pierre Laliberté. On nous dit “Il y a une place là, et c’est là que tu t’en vas”, sans tenir compte de tous les aspects qui sont associés à la personne. »

Atteinte de la maladie d’Alzheimer, sa mère de 83 ans, Madeleine Pellerin, a été hospitalisée à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke le 4 mai dernier en raison d’une détérioration de son état général. Elle habitait jusqu’alors avec son mari dans une maison à Sherbrooke. Au terme de son hospitalisation, deux semaines plus tard, il a été convenu qu’elle ne pouvait pas retourner à son domicile.

Lors d’une rencontre avec une travailleuse sociale, Pierre Laliberté a signé un formulaire dans lequel il consentait à payer des frais de 282 $ par jour s’il refusait le milieu d’hébergement transitoire proposé par le CIUSSS. Il croyait alors que l’établissement de santé serait en mesure d’offrir à sa mère une place en CHSLD à Sherbrooke.

Près de deux mois plus tard, le CIUSSS a offert à la famille un milieu d’hébergement transitoire à Richmond, à plus de 40 km de la résidence familiale. Pierre Laliberté a refusé, car son père n’aurait pas pu visiter sa mère régulièrement. Ses parents sont mariés depuis une soixantaine d’années. « Mon père a son permis de conduire, mais il ne voulait pas que le CHSLD soit trop loin. C’est lui, le proche aidant, car j’habite à Lorraine, à deux heures et demie de route de Sherbrooke », explique-t-il.

Le CIUSSS a offert à Madeleine Pellerin une place dans un second milieu d’hébergement, à Coaticook, en octobre. Pierre Laliberté a décliné pour les mêmes raisons. Sa mère a finalement obtenu une place dans un CHSLD à Sherbrooke le 27 novembre. Le CIUSSS a facturé à la famille plus de 27 000 $ en frais d’hébergement hospitalier. Les trois factures, dont Le Devoir a pu prendre connaissance, n’ont pas encore été acquittées.

Pierre Laliberté se dit prêt à payer une partie de la somme, soit celle correspondant au montant facturé aux usagers qui ont obtenu leur congé de l’hôpital et qui sont en attente d’une place d’hébergement. Les frais s’élèvent à environ 55 $ par jour, l’équivalent de ceux en CHSLD. « C’est fair-play, estime-t-il. Mais pas la pénalité. »

Selon lui, la somme exigée par le CIUSSS dépasserait le montant qui reste dans le compte en banque de ses parents. « Est-ce qu’il y a une discussion qu’on peut avoir ? demande Pierre Laliberté. C’est abusif en termes de frais. » Il interpelle le ministre Christian Dubé : « S’il avait été dans la même situation que mes parents et moi, qu’aurait-il fait ? » Aurait-il transféré sa mère dans un CHSLD, loin de son père ? demande-t-il.

Pierre Laliberté a déposé des plaintes au CIUSSS de l’Estrie ainsi qu’au Protecteur du citoyen. Elles ont été rejetées. La famille avait été informée de l’existence des frais de 282 $ par jour en cas de refus, soulignent les deux instances. Les établissements de santé sont tenus de les exiger en vertu d’un règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Des frais jugés abusifs

Ces frais d’hébergement en centre hospitalier font l’objet de débat à l’Assemblée nationale. À la suite d’un reportage du Devoir, les partis d’opposition ont dénoncé la semaine dernière le montant de 429 $ par jour imposé aux patients ne nécessitant plus de soins aigus et refusant une place en milieu d’hébergement transitoire. Questionné au sujet de ce tarif élevé, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) répond que le CIUSSS de l’Estrie « facture le bon montant » déterminé par le gouvernement.

Et pourquoi 282 $ par jour plutôt que 429 $ pour Madeleine Pellerin ? Le CIUSSS a fait erreur en faisant signer un ancien formulaire à la famille, écrit le commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS dans une lettre adressée à Pierre Laliberté en décembre. Jusqu’au 31 mars 2022, le montant quotidien était fixé à 282 $. Il est, depuis, passé à 429 $.

Interpellé par Le Devoir, le CIUSSS de l’Estrie indique que l’hospitalisation prolongée nuit aux capacités fonctionnelles des usagers concernés et qu’elle empêche des patients, coincés aux urgences, d’avoir accès à un lit d’hospitalisation aux étages. Il assure que le milieu transitoire proposé « est le plus près possible du domicile de l’usager, dans un rayon maximal de 70 kilomètres ».

« Nous savons que le changement de milieu de vie est une étape importante et que le soutien des proches est aussi important, ajoute-t-on. Nous devons toutefois regarder dans son ensemble l’accès aux soins et services pour le bénéfice de la population. »

L’établissement affirme qu’il n’applique les frais d’hébergement en centre hospitalier de 429 $ par jour que depuis le 1er avril 2022. Auparavant, il ne les imposait pas, précise-t-il. « Le CIUSSS de L’Estrie — CHUS facturait seulement les coûts associés au CHSLD en fonction du type de chambre occupée », écrit-on dans un courriel. Ce montant variait de 41,89 $ par jour à 67,31 $.

« Depuis que nous suivons la disposition de la loi, moins de cinq personnes ont refusé l’offre de milieu transitoire, faisant en sorte qu’elles demeurent dans un centre hospitalier après l’obtention de leur congé », poursuit-on. Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2022, 2152 patients ont refusé un milieu de vie transitoire, selon des données obtenues par Le Devoir grâce à une demande d’accès à l’information. En trois ans, le CIUSSS a récolté plus de quatre millions de dollars en coûts d’hébergement.

Un problème complexe

Les milieux d’hébergement transitoire sont loin d’être la solution idéale, selon le Dr David Lussier, gériatre à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Mais ils sont « un moindre mal » dans le contexte actuel. Il estime qu’il vaut mieux rester en CHSLD — « peu importe lequel » — que de demeurer en centre hospitalier. « À l’hôpital, il y a beaucoup plus de risques d’infections, mentionne-t-il. Il n’y a pas toute la stimulation [qu’on a en CHSLD]. »

Le soutien des proches aidants demeure toutefois « essentiel » pour éviter que la personne hébergée ne se détériore, d’après lui. Le Dr Lussier croit que les frais d’hébergement doivent être appliqués selon la situation familiale. « Si tu veux aller dans un CHSLD à Outremont et qu’on t’offre une place dans le sud-ouest de Montréal, on te facture [si tu refuses], pense-t-il. Mais si tu veux aller à Sherbrooke et qu’on te propose Coaticook, je peux comprendre que c’est presque inhumain de faire ça à quelqu’un. »